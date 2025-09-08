Як правильно зберігати дрова взимку — практичні методи

Людина рубає дрова. Фото: Freepik

Щоб дрова взимку залишалися сухими й добре горіли, їх потрібно правильно скласти та захистити від вологи. Неправильне зберігання призводить до відсирівання й втрати тепла.

Чому варто подбати про правильне зберігання

Дрова — це основне джерело тепла для тих, хто має піч чи камін. Вологе дерево горить погано, дає менше тепла й може спричиняти дим у приміщенні. Тому важливо заздалегідь подбати про умови зберігання.

Захист від опадів

Найперше завдання — ізолювати дрова від дощу та снігу. Якщо немає закритого приміщення, використовуйте підручні матеріали.

Для накриття підходять:

металеві листи;

старий руберойд;

поліетиленова плівка;

профнастил.

При цьому важливо не закривати стопку герметично — залиште боки відкритими для вентиляції. Це допоможе уникнути конденсату, від якого дрова теж можуть відсиріти.

Провітрювання дровника

Свіже повітря необхідне, щоб деревина не пріла й не гнила. Дровник має бути провітрюваним, із зазорами між рядами. Так дрова навіть у мороз поступово підсихають і не вкриваються пліснявою.

Безпека біля вогню

Запаси слід тримати подалі від відкритого вогню — багаття, мангалу чи печі. Достатньо кілька іскор, щоб знищити всі дрова. При цьому невеликий запас можна тримати у хаті біля каміна для швидкого розпалювання.

Правильне зберігання дров узимку — це гарантія тепла й економії. Достатньо дотримуватися кількох простих правил: накрити запаси від опадів, забезпечити провітрювання й подбати про безпеку. Тоді навіть у сильні морози ви матимете сухе та якісне паливо.

