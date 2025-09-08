Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как зимой сохранить дрова сухими — главные правила

Как зимой сохранить дрова сухими — главные правила

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 23:45
Как правильно хранить дрова зимой — практические методы
Человек рубит дрова. Фото: Freepik

Чтобы дрова зимой оставались сухими и хорошо горели, их нужно правильно сложить и защитить от влаги. Неправильное хранение приводит к отсыреванию и потере тепла.

Новини.LIVE делится практическими советами для хозяев.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит позаботиться о правильном хранении

Дрова — это основной источник тепла для тех, кто имеет печь или камин. Влажное дерево горит плохо, дает меньше тепла и может вызывать дым в помещении. Поэтому важно заранее позаботиться об условиях хранения.

Жінка бере дрова.
Женщина берет дрова. Фото: Freepik

Защита от осадков

Первая задача — изолировать дрова от дождя и снега. Если нет закрытого помещения, используйте подручные материалы.

Для накрытия подходят:

  • металлические листы;
  • старый рубероид;
  • полиэтиленовая пленка;
  • профнастил.

При этом важно не закрывать стопку герметично — оставьте бока открытыми для вентиляции. Это поможет избежать конденсата, от которого дрова тоже могут отсыреть.

Купа накритих дров на вулиці.
Куча накрытых дров на улице. Фото: Agricereali

Проветривание дровника

Свежий воздух необходим, чтобы древесина не прела и не гнила. Дровник должен быть проветриваемым, с зазорами между рядами. Так дрова даже в мороз постепенно подсыхают и не покрываются плесенью.

Дровник біля будинку.
Дровник возле дома. Фото: Pinterest

Безопасность у огня

Запасы следует держать подальше от открытого огня — костра, мангала или печи. Достаточно несколько искр, чтобы уничтожить все дрова. При этом небольшой запас можно держать в доме возле камина для быстрого разжигания.

Правильное хранение дров зимой — это гарантия тепла и экономии. Достаточно соблюдать несколько простых правил: накрыть запасы от осадков, обеспечить проветривание и позаботиться о безопасности. Тогда даже в сильные морозы вы будете иметь сухое и качественное топливо.

Мы уже писали о том, какие растения не стоит обрезать в сентябре.

Ранее объясняли о том, что посадить рядом с грушей.

Подробнее рассказывали о том, как правильно обработать сад медным купоросом осенью.

Мы сообщали о том, какие деревья и кусты нельзя сажать осенью.

Интересно будет также узнать, почему нельзя сажать елку возле дома.

деревья советы эффективные способы хранение дома дрова
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации