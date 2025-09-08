Как правильно хранить дрова зимой — практические методы

Человек рубит дрова. Фото: Freepik

Чтобы дрова зимой оставались сухими и хорошо горели, их нужно правильно сложить и защитить от влаги. Неправильное хранение приводит к отсыреванию и потере тепла.

Новини.LIVE делится практическими советами для хозяев.

Почему стоит позаботиться о правильном хранении

Дрова — это основной источник тепла для тех, кто имеет печь или камин. Влажное дерево горит плохо, дает меньше тепла и может вызывать дым в помещении. Поэтому важно заранее позаботиться об условиях хранения.

Женщина берет дрова. Фото: Freepik

Защита от осадков

Первая задача — изолировать дрова от дождя и снега. Если нет закрытого помещения, используйте подручные материалы.

Для накрытия подходят:

металлические листы;

старый рубероид;

полиэтиленовая пленка;

профнастил.

При этом важно не закрывать стопку герметично — оставьте бока открытыми для вентиляции. Это поможет избежать конденсата, от которого дрова тоже могут отсыреть.

Куча накрытых дров на улице. Фото: Agricereali

Проветривание дровника

Свежий воздух необходим, чтобы древесина не прела и не гнила. Дровник должен быть проветриваемым, с зазорами между рядами. Так дрова даже в мороз постепенно подсыхают и не покрываются плесенью.

Дровник возле дома. Фото: Pinterest

Безопасность у огня

Запасы следует держать подальше от открытого огня — костра, мангала или печи. Достаточно несколько искр, чтобы уничтожить все дрова. При этом небольшой запас можно держать в доме возле камина для быстрого разжигания.

Правильное хранение дров зимой — это гарантия тепла и экономии. Достаточно соблюдать несколько простых правил: накрыть запасы от осадков, обеспечить проветривание и позаботиться о безопасности. Тогда даже в сильные морозы вы будете иметь сухое и качественное топливо.

