Как правильно хранить дрова зимой — практические методы

Как зимой сохранить дрова сухими — главные правила
Чтобы дрова зимой оставались сухими и хорошо горели, их нужно правильно сложить и защитить от влаги. Неправильное хранение приводит к отсыреванию и потере тепла.
Новини.LIVE делится практическими советами для хозяев.
Почему стоит позаботиться о правильном хранении
Дрова — это основной источник тепла для тех, кто имеет печь или камин. Влажное дерево горит плохо, дает меньше тепла и может вызывать дым в помещении. Поэтому важно заранее позаботиться об условиях хранения.
Защита от осадков
Первая задача — изолировать дрова от дождя и снега. Если нет закрытого помещения, используйте подручные материалы.
Для накрытия подходят:
- металлические листы;
- старый рубероид;
- полиэтиленовая пленка;
- профнастил.
При этом важно не закрывать стопку герметично — оставьте бока открытыми для вентиляции. Это поможет избежать конденсата, от которого дрова тоже могут отсыреть.
Проветривание дровника
Свежий воздух необходим, чтобы древесина не прела и не гнила. Дровник должен быть проветриваемым, с зазорами между рядами. Так дрова даже в мороз постепенно подсыхают и не покрываются плесенью.
Безопасность у огня
Запасы следует держать подальше от открытого огня — костра, мангала или печи. Достаточно несколько искр, чтобы уничтожить все дрова. При этом небольшой запас можно держать в доме возле камина для быстрого разжигания.
Правильное хранение дров зимой — это гарантия тепла и экономии. Достаточно соблюдать несколько простых правил: накрыть запасы от осадков, обеспечить проветривание и позаботиться о безопасности. Тогда даже в сильные морозы вы будете иметь сухое и качественное топливо.
