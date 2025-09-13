Найкращі сидерати для великого врожаю 2026 - що варто посіяти для пухкого ґрунту

Посій ці сидерати зараз — і врожай 2026 буде рекордним
Восени замість дорогих добрив можна посіяти сидерати. Користь відчутна вже навесні: ґрунт стає пухким, а врожай 2026 року — багатшим.
Новини.LIVE розповідають, які культури обрати та чому вони працюють краще за магазинні підживки.
Чому сидерати — найпростіший спосіб підживити землю
Восени город залишаємо відпрацьованим: овочі забрали з ґрунту максимум поживних речовин. Щоб земля не "збідніла", замість хімії можна посіяти сидерати. Вони:
- розпушують ґрунт;
- збагачують його органікою;
- зменшують кількість шкідників;
- захищають ділянку від пересихання та бур’янів.
За словами досвідчених городників, регулярний посів сидератів дозволяє зекономити на добривах та підвищує врожайність у кілька разів.
Які сидерати обрати восени
- Гірчиця біла. Коштує близько 60 грн за кілограм — вистачить на 4 сотки. Вона відлякує дротяника, зменшує кількість хвороботворних мікроорганізмів.
- Овес і віка. Ціна — 40-50 грн/кг. Коріння розпушує важкі глинисті ділянки, роблячи землю пухкою.
- Редька олійна. Найшвидший сидерат: за місяць виростає до 40 см і формує глибоку кореневу систему. Вартість — 10-15 грн за пакетик або 70 грн/кг.
Готова суміш цих культур коштує від 30 грн і дозволяє засіяти значну площу. Для порівняння: комплексні добрива обійдуться у 2-3 рази дорожче, але їх вистачить лише на невелику ділянку.
Коли сіяти сидерати і що робити з ними навесні
Сидерати висівають одразу після збору врожаю, у вересні-жовтні, поки ґрунт ще теплий. Важливо, щоб до перших заморозків вони встигли зійти й дати зелень.
Навесні їх залишають на грядках як природну мульчу або злегка перекопують із землею. Зелені залишки швидко перегнивають, насичуючи ділянку поживними речовинами й утримуючи вологу. Це забезпечує город здоровим стартом та щедрим врожаєм у 2026 році.
Ми пояснювали те, як пришвидшити дозрівання помідорів.
Також розповідали про те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.
Раніше повідомлялося те, як захистити огірки від шкідників і покращити врожай.
Ми вже розповідали про те, які овочі виживають під снігом.
Цікаво буде також дізнатися про те, як прискорити дозрівання перцю у вересні.
Читайте Новини.LIVE!