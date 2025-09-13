Найкращі сидерати для великого врожаю 2026 - що варто посіяти для пухкого ґрунту

Сидерати для поліпшення ґрунту. Фото: Freepik

Восени замість дорогих добрив можна посіяти сидерати. Користь відчутна вже навесні: ґрунт стає пухким, а врожай 2026 року — багатшим.

Новини.LIVE розповідають, які культури обрати та чому вони працюють краще за магазинні підживки.

Чому сидерати — найпростіший спосіб підживити землю

Восени город залишаємо відпрацьованим: овочі забрали з ґрунту максимум поживних речовин. Щоб земля не "збідніла", замість хімії можна посіяти сидерати. Вони:

розпушують ґрунт;

збагачують його органікою;

зменшують кількість шкідників;

захищають ділянку від пересихання та бур’янів.

Гірчиця на городі. Фото: Pixabay

За словами досвідчених городників, регулярний посів сидератів дозволяє зекономити на добривах та підвищує врожайність у кілька разів.

Які сидерати обрати восени

Гірчиця біла. Коштує близько 60 грн за кілограм — вистачить на 4 сотки. Вона відлякує дротяника, зменшує кількість хвороботворних мікроорганізмів.

Коштує близько 60 грн за кілограм — вистачить на 4 сотки. Вона відлякує дротяника, зменшує кількість хвороботворних мікроорганізмів. Овес і віка. Ціна — 40-50 грн/кг. Коріння розпушує важкі глинисті ділянки, роблячи землю пухкою.

Ціна — 40-50 грн/кг. Коріння розпушує важкі глинисті ділянки, роблячи землю пухкою. Редька олійна. Найшвидший сидерат: за місяць виростає до 40 см і формує глибоку кореневу систему. Вартість — 10-15 грн за пакетик або 70 грн/кг.

Сидерат віка волохата. Фото: Google

Готова суміш цих культур коштує від 30 грн і дозволяє засіяти значну площу. Для порівняння: комплексні добрива обійдуться у 2-3 рази дорожче, але їх вистачить лише на невелику ділянку.

Коли сіяти сидерати і що робити з ними навесні

Сидерати висівають одразу після збору врожаю, у вересні-жовтні, поки ґрунт ще теплий. Важливо, щоб до перших заморозків вони встигли зійти й дати зелень.

Городник сіє сидерати на грядці. Фото: Agromedia

Навесні їх залишають на грядках як природну мульчу або злегка перекопують із землею. Зелені залишки швидко перегнивають, насичуючи ділянку поживними речовинами й утримуючи вологу. Це забезпечує город здоровим стартом та щедрим врожаєм у 2026 році.

