Лучшие сидераты для большого урожая 2026 - что стоит посеять для рыхлой почвы

Осенью вместо дорогих удобрений можно посеять сидераты. Польза ощутима уже весной: почва становится рыхлой, а урожай 2026 года — богаче.

Новини.LIVE рассказывают, какие культуры выбрать и почему они работают лучше магазинных подкормок.

Почему сидераты — самый простой способ подкормить землю

Осенью огород оставляем отработанным: овощи забрали из почвы максимум питательных веществ. Чтобы земля не "обеднела", вместо химии можно посеять сидераты. Они:

разрыхляют почву;

обогащают ее органикой;

уменьшают количество вредителей;

защищают участок от пересыхания и сорняков.

Горчица на огороде. Фото: Pixabay

По словам опытных огородников, регулярный посев сидератов позволяет сэкономить на удобрениях и повышает урожайность в несколько раз.

Какие сидераты выбрать осенью

Горчица белая. Стоит около 60 грн за килограмм — хватит на 4 сотки. Она отпугивает проволочника, уменьшает количество болезнетворных микроорганизмов.

Овес и вика. Цена — 40-50 грн/кг. Корни разрыхляют тяжелые глинистые участки, делая землю рыхлой.

Редька масличная. Самый быстрый сидерат: за месяц вырастает до 40 см и формирует глубокую корневую систему. Стоимость — 10-15 грн за пакетик или 70 грн/кг.

Сидерат вика мохнатая. Фото: Google

Готовая смесь этих культур стоит от 30 грн и позволяет засеять значительную площадь. Для сравнения: комплексные удобрения обойдутся в 2-3 раза дороже, но их хватит лишь на небольшой участок.

Когда сеять сидераты и что делать с ними весной

Сидераты высевают сразу после сбора урожая, в сентябре-октябре, пока почва еще теплая. Важно, чтобы до первых заморозков они успели взойти и дать зелень.

Огородник сеет сидераты на грядке. Фото: Agromedia

Весной их оставляют на грядках как естественную мульчу или слегка перекапывают с землей. Зеленые остатки быстро перегнивают, насыщая участок питательными веществами и удерживая влагу. Это обеспечивает огород здоровым стартом и щедрым урожаем в 2026 году.

