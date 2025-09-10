Як правильно зберігати сіно взимку для худоби - правила, умови та поради

Рулони сіна, підготовлені до зберігання на зиму. Фото: Freepik

Взимку сіно легко втрачає поживність через вологу та грибок. Щоб зберегти якість корму для худоби, варто правильно організувати його зберігання та захистити від вологи.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами, як уберегти сіно від псування протягом холодного сезону.

Чому важливо правильно зберігати сіно

Сіно є основним кормом для худоби взимку. Якщо воно відсиріє, утворюється цвіль, що може спричинити отруєння у тварин. Також зіпсований корм втрачає до 40% поживних речовин. Крім того, втрата сіна — це ще й фінансові збитки, адже закупівля нового взимку обійдеться значно дорожче.

Жінка збирає сіно вилами. Фото: Freepik

Де зберігати сіно

Сухий сарай або комора — найкращий варіант, де немає протікань та доступу вологи. Навіси — підійдуть, якщо сіно зберігається у тюках. Важливо, щоб дах захищав від опадів. Польові стоги — використовують лише тимчасово, обов’язково накриваючи плівкою чи агроволокном.

Як підготувати місце для зберігання

Складіть тюки на дерев’яні піддони або настили, щоб сіно не торкалося землі.

Забезпечте вентиляцію: отвори у стінах чи відстань між тюками запобігають перегріву та появі грибка.

Накрийте верх плівкою або брезентом, залишивши боки відкритими для циркуляції повітря.

Сіно у рулонах зберігається в сараї. Фото: Freepik

Ознаки зіпсованого сіна

неприємний затхлий запах;

поява темних плям або цвілі;

підвищена вологість усередині тюка.

Таке сіно краще не використовувати — воно небезпечне для худоби.

Додаткові поради

Оптимальна вологість сіна при зберіганні — до 17%. Якщо тюки ще сирі, їх слід досушити.

Зберігайте сіно окремо від зерна чи силосу — ці корми виділяють вологу.

Використовуйте сітки або міцні мотузки для фіксації тюків.

Перевіряйте сіно хоча б раз на місяць, щоб вчасно помітити плісняву.

Захистіть запаси від гризунів і птахів за допомогою сітки чи відлякувачів.

Контролюйте температуру: у великих тюках перегрів понад 50 °C може призвести до самозаймання.

Жінка годує сіном худобу. Фото: Freepik

Правильне зберігання сіна взимку допоможе зберегти його якість та поживність, заощадити гроші та забезпечити здорове харчування худоби. Використовуйте сухі приміщення, піддони, вентиляцію й регулярно перевіряйте корм — це гарантія спокійної зимівлі.

