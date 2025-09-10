Видео
Как правильно хранить сено зимой — советы для фермеров

Дата публикации 10 сентября 2025 23:45
Как правильно хранить сено зимой для скота - правила, условия и советы
Рулоны сена, подготовленные к хранению на зиму. Фото: Freepik

Зимой сено легко теряет питательность из-за влаги и грибка. Чтобы сохранить качество корма для скота, следует правильно организовать его хранение и защитить от влаги.

Новини.LIVE делится полезными советами, как уберечь сено от порчи в течение холодного сезона.

Читайте также:

Почему важно правильно хранить сено

Сено является основным кормом для скота зимой. Если оно отсыреет, образуется плесень, что может вызвать отравление у животных. Также испорченный корм теряет до 40% питательных веществ. Кроме того, потеря сена — это еще и финансовые убытки, ведь закупка нового зимой обойдется значительно дороже.

Жінка збирає сіно вилами.
Женщина собирает сено вилами. Фото: Freepik

Где хранить сено

  1. Сухой сарай или кладовка — лучший вариант, где нет протеканий и доступа влаги.
  2. Навесы — подойдут, если сено хранится в тюках. Важно, чтобы крыша защищала от осадков.
  3. Полевые стога — используют только временно, обязательно накрывая пленкой или агроволокном.

Как подготовить место для хранения

  • Сложите тюки на деревянные поддоны или настилы, чтобы сено не касалось земли.
  • Обеспечьте вентиляцию: отверстия в стенах или расстояние между тюками предотвращают перегрев и появление грибка.
  • Накройте верх пленкой или брезентом, оставив стороны открытыми для циркуляции воздуха.
Сіно у рулонах зберігається в сараї.
Сено в рулонах хранится в сарае. Фото: Freepik

Признаки испорченного сена

  • неприятный затхлый запах;
  • появление темных пятен или плесени;
  • повышенная влажность внутри тюка.

Такое сено лучше не использовать — оно опасно для скота.

Дополнительные советы

  • Оптимальная влажность сена при хранении — до 17%. Если тюки еще сырые, их следует досушить.
  • Храните сено отдельно от зерна или силоса — эти корма выделяют влагу.
  • Используйте сетки или прочные веревки для фиксации тюков.
  • Проверяйте сено хотя бы раз в месяц, чтобы вовремя заметить плесень.
  • Защитите запасы от грызунов и птиц с помощью сетки или отпугивателей.
  • Контролируйте температуру: в больших тюках перегрев более 50 °C может привести к самовозгоранию.
Жінка годує сіном худобу.
Женщина кормит сеном скот. Фото: Freepik

Правильное хранение сена зимой поможет сохранить его качество и питательность, сэкономить деньги и обеспечить здоровое питание скота. Используйте сухие помещения, поддоны, вентиляцию и регулярно проверяйте корм — это гарантия спокойной зимовки.

Мы объясняли то, как сохранить урожай моркови дома.

Также рассказывали о том, какой сорт помидоров дает рекордный урожай.

Ранее сообщалось о том, какой сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году.

Мы уже рассказывали о том, какие растения не стоит обрезать в сентябре.

Интересно будет также узнать о том, как защитить теплицу от фитофторы.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
