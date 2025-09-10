Как правильно хранить сено зимой для скота - правила, условия и советы

Как правильно хранить сено зимой — советы для фермеров
Зимой сено легко теряет питательность из-за влаги и грибка. Чтобы сохранить качество корма для скота, следует правильно организовать его хранение и защитить от влаги.
Новини.LIVE делится полезными советами, как уберечь сено от порчи в течение холодного сезона.
Почему важно правильно хранить сено
Сено является основным кормом для скота зимой. Если оно отсыреет, образуется плесень, что может вызвать отравление у животных. Также испорченный корм теряет до 40% питательных веществ. Кроме того, потеря сена — это еще и финансовые убытки, ведь закупка нового зимой обойдется значительно дороже.
Где хранить сено
- Сухой сарай или кладовка — лучший вариант, где нет протеканий и доступа влаги.
- Навесы — подойдут, если сено хранится в тюках. Важно, чтобы крыша защищала от осадков.
- Полевые стога — используют только временно, обязательно накрывая пленкой или агроволокном.
Как подготовить место для хранения
- Сложите тюки на деревянные поддоны или настилы, чтобы сено не касалось земли.
- Обеспечьте вентиляцию: отверстия в стенах или расстояние между тюками предотвращают перегрев и появление грибка.
- Накройте верх пленкой или брезентом, оставив стороны открытыми для циркуляции воздуха.
Признаки испорченного сена
- неприятный затхлый запах;
- появление темных пятен или плесени;
- повышенная влажность внутри тюка.
Такое сено лучше не использовать — оно опасно для скота.
Дополнительные советы
- Оптимальная влажность сена при хранении — до 17%. Если тюки еще сырые, их следует досушить.
- Храните сено отдельно от зерна или силоса — эти корма выделяют влагу.
- Используйте сетки или прочные веревки для фиксации тюков.
- Проверяйте сено хотя бы раз в месяц, чтобы вовремя заметить плесень.
- Защитите запасы от грызунов и птиц с помощью сетки или отпугивателей.
- Контролируйте температуру: в больших тюках перегрев более 50 °C может привести к самовозгоранию.
Правильное хранение сена зимой поможет сохранить его качество и питательность, сэкономить деньги и обеспечить здоровое питание скота. Используйте сухие помещения, поддоны, вентиляцию и регулярно проверяйте корм — это гарантия спокойной зимовки.
