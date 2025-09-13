Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Найкращі сорти озимої цибулі для великого врожаю у 2026 році

Найкращі сорти озимої цибулі для великого врожаю у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 09:01
Яку озиму цибулю садити восени 2025 року - найстійкіші сорти для врожаю
Гарний врожай цибулі. Фото: Planalto Desidratados

В Україні можна зібрати великі й соковиті головки цибулі навіть після холодної зими. Для цього достатньо правильно підібрати сорт, щоб урожай був рясним і добре зберігався.

Новини.LIVE розповідає, які сорти озимої цибулі витримують холод і радують городників стабільною врожайністю.

Реклама
Читайте також:

Чому обирають озиму цибулю

Більшість городників висаджують цибулю саме під зиму. Вона краще зимує, формує великі головки, майже не пускає стрілок і довго зберігається. Головне — підібрати сорти, які легко переносять морози.

Цибуля росте на грядці.
Цибуля росте на грядці. Фото: Pinterest

Найкращі види озимої цибулі для великого врожаю

  • Штутгартен Різен
    Один із найпопулярніших сортів в Україні. Цибулини великі, до 150-200 г, округлі та соковиті. Сорт відзначається високою врожайністю та стійкістю до стрілкування.
  • Senshyu Yellow (Сеншуй Єллоу)
    Японський сорт, який не боїться морозів і рідко стрілкує. Дає стабільний урожай та відзначається гарним смаком. Підходить для тривалого зберігання.
  • Shakespeare (Шекспір)
    Британський сорт, стійкий до суворих зим. Формує красиві, великі цибулини, тому його часто обирають українські дачники.
  • Radar (Радар)
    Нідерландська розробка, відома високою зимостійкістю й відмінною врожайністю. Один із найнадійніших варіантів для висадки восени.
  • Ellan (Еллан)
    Ранній сорт, який швидко визріває та добре переносить холод. Не гниє, стійкий до хвороб і підходить для продажу завдяки гарному вигляду.

Коли й де садити озиму цибулю

Огородник садить цибулю.
Огородник садить цибулю. Фото: Pinterest

Найкращий час для висадки — з кінця вересня до середини жовтня. За цей період цибуля встигає вкоренитися, але не проростає до морозів. Висаджувати варто на легких, пухких і добре освітлених сонцем ґрунтах. На важких чи надто вологих ділянках урожай буде слабшим.

Ми вже писали про те, як правильно удобрити город і не зіпсувати ґрунт восени.

Раніше повідомлялося, як прискорити дозрівання перцю у вересні.

Також ми пояснювали, які овочі виживають під снігом.

Детальніше ми розповідали про те, чим підживити малину після обрізки.

Цікаво буде також дізнатися про те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.

врожай поради город цибуля сорт
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації