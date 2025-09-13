Яку озиму цибулю садити восени 2025 року - найстійкіші сорти для врожаю

Гарний врожай цибулі. Фото: Planalto Desidratados

В Україні можна зібрати великі й соковиті головки цибулі навіть після холодної зими. Для цього достатньо правильно підібрати сорт, щоб урожай був рясним і добре зберігався.

Новини.LIVE розповідає, які сорти озимої цибулі витримують холод і радують городників стабільною врожайністю.

Чому обирають озиму цибулю

Більшість городників висаджують цибулю саме під зиму. Вона краще зимує, формує великі головки, майже не пускає стрілок і довго зберігається. Головне — підібрати сорти, які легко переносять морози.

Цибуля росте на грядці. Фото: Pinterest

Найкращі види озимої цибулі для великого врожаю

Штутгартен Різен

Один із найпопулярніших сортів в Україні. Цибулини великі, до 150-200 г, округлі та соковиті. Сорт відзначається високою врожайністю та стійкістю до стрілкування.

Японський сорт, який не боїться морозів і рідко стрілкує. Дає стабільний урожай та відзначається гарним смаком. Підходить для тривалого зберігання.

Британський сорт, стійкий до суворих зим. Формує красиві, великі цибулини, тому його часто обирають українські дачники.

Нідерландська розробка, відома високою зимостійкістю й відмінною врожайністю. Один із найнадійніших варіантів для висадки восени.

Ранній сорт, який швидко визріває та добре переносить холод. Не гниє, стійкий до хвороб і підходить для продажу завдяки гарному вигляду.

Коли й де садити озиму цибулю

Огородник садить цибулю. Фото: Pinterest

Найкращий час для висадки — з кінця вересня до середини жовтня. За цей період цибуля встигає вкоренитися, але не проростає до морозів. Висаджувати варто на легких, пухких і добре освітлених сонцем ґрунтах. На важких чи надто вологих ділянках урожай буде слабшим.

