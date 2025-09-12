Відео
Головна Дім та город Як правильно удобрити город і не зіпсувати ґрунт восени

Як правильно удобрити город і не зіпсувати ґрунт восени

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 09:09
Як правильно використовувати перегній восени для гарного врожаю - поради для городників
Людина тримає готовий перегній. Фото: Gardening Know How

Восени садівники активно вносять органічні добрива. Найбільш цінним серед них є перегній — він робить ґрунт родючим, зберігає вологу й допомагає отримати багатий урожай наступного року.

Новини.LIVE діляться порадами, як правильно приготувати та внести перегній восени, щоб він приніс максимум користі городу.

Читайте також:

Чому не можна використовувати свіжий гній

Свіжий гній містить аміак, патогени та насіння бур’янів. Він обпікає коріння рослин і може принести більше шкоди, ніж користі. Тому його завжди витримують до стану перегною, коли він стає безпечним і поживним.

Перегній на грядці.
Перегній на грядці. Фото: Decorexpro

Як правильно скласти бурт для перепрівання

Щоб отримати якісний перегній, гній зберігають у спеціальних буртах.
 Основні правила:

  • основу вкривають шаром соломи, листя чи торфу (20-30 см);
  • гній укладають шарами та пересипають соломою чи торфом;
  • кожен шар зволожують водою;
  • зверху бурт закривають землею чи торфом, щоб зберегти тепло.

Через кілька місяців гній стає напівперепрілим — його можна використовувати для рідкої підгодівлі, розвівши з водою у пропорції 1:10.

Як визначити готовий перегній

Справжній перегній виглядає як чорна маса без соломи, має запах вологого ґрунту й маслянисту структуру. У такому стані він найбільш корисний для рослин і готовий до внесення.

Як вносити перегній восени

Осіннє перекопування — найкращий час для удобрення.

  • Розкиданий перегній потрібно одразу закопати, щоб не втрачався азот.
  • Норма внесення: близько 10 кг на 1 м².
  • Перегній можна використовувати як мульчу: він утримує вологу та пригнічує бур’яни.
Людина удобрює город перегноєм.
Людина удобрює город перегноєм. Фото: IDN Times

Важливі застереження

  • Не перевищуйте норму: надлишок азоту призводить до закислення ґрунту та накопичення нітратів.
  • Використовуйте тільки перепрілий перегній.
  • Оптимальна частота — раз на 3-4 роки (на піщаних ґрунтах частіше).

Ми вже писали про те, які овочі виживають під снігом.

Раніше пояснювали те, який сорт картоплі вразив врожаєм у 2025 році.

Детальніше розповідали про те, що посадити, щоб попелиця зникла назавжди.

Ми повідомляли про те, як захистити теплицю від фітофтори.

Цікаво буде також дізнатися про те, коли і які сидерати сіяти восени.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
