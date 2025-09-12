Як правильно використовувати перегній восени для гарного врожаю - поради для городників

Людина тримає готовий перегній. Фото: Gardening Know How

Восени садівники активно вносять органічні добрива. Найбільш цінним серед них є перегній — він робить ґрунт родючим, зберігає вологу й допомагає отримати багатий урожай наступного року.

Новини.LIVE діляться порадами, як правильно приготувати та внести перегній восени, щоб він приніс максимум користі городу.

Чому не можна використовувати свіжий гній

Свіжий гній містить аміак, патогени та насіння бур’янів. Він обпікає коріння рослин і може принести більше шкоди, ніж користі. Тому його завжди витримують до стану перегною, коли він стає безпечним і поживним.

Перегній на грядці. Фото: Decorexpro

Як правильно скласти бурт для перепрівання

Щоб отримати якісний перегній, гній зберігають у спеціальних буртах.

Основні правила:

основу вкривають шаром соломи, листя чи торфу (20-30 см);

гній укладають шарами та пересипають соломою чи торфом;

кожен шар зволожують водою;

зверху бурт закривають землею чи торфом, щоб зберегти тепло.

Через кілька місяців гній стає напівперепрілим — його можна використовувати для рідкої підгодівлі, розвівши з водою у пропорції 1:10.

Як визначити готовий перегній

Справжній перегній виглядає як чорна маса без соломи, має запах вологого ґрунту й маслянисту структуру. У такому стані він найбільш корисний для рослин і готовий до внесення.

Як вносити перегній восени

Осіннє перекопування — найкращий час для удобрення.

Розкиданий перегній потрібно одразу закопати, щоб не втрачався азот.

Норма внесення: близько 10 кг на 1 м².

Перегній можна використовувати як мульчу: він утримує вологу та пригнічує бур’яни.

Людина удобрює город перегноєм. Фото: IDN Times

Важливі застереження

Не перевищуйте норму: надлишок азоту призводить до закислення ґрунту та накопичення нітратів.

Використовуйте тільки перепрілий перегній.

Оптимальна частота — раз на 3-4 роки (на піщаних ґрунтах частіше).

