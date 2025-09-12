Как правильно использовать перегной осенью для хорошего урожая - советы для огородников

Как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью
Осенью садоводы активно вносят органические удобрения. Наиболее ценным среди них является перегной — он делает почву плодородной, сохраняет влагу и помогает получить богатый урожай в следующем году.
Новини.LIVE делятся советами, как правильно приготовить и внести перегной осенью, чтобы он принес максимум пользы огороду.
Почему нельзя использовать свежий навоз
Свежий навоз содержит аммиак, патогены и семена сорняков. Он обжигает корни растений и может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому его всегда выдерживают до состояния перегноя, когда он становится безопасным и питательным.
Как правильно сложить бурт для перепревания
Чтобы получить качественный перегной, навоз хранят в специальных буртах.
Основные правила:
- основу укрывают слоем соломы, листьев или торфа (20-30 см);
- навоз укладывают слоями и пересыпают соломой или торфом;
- каждый слой увлажняют водой;
- сверху бурт закрывают землей или торфом, чтобы сохранить тепло.
Через несколько месяцев навоз становится полуперепревшим — его можно использовать для жидкой подкормки, разведя с водой в пропорции 1:10.
Как определить готовый перегной
Настоящий перегной выглядит как черная масса без соломы, имеет запах влажной почвы и маслянистую структуру. В таком состоянии он наиболее полезен для растений и готов к внесению.
Как вносить перегной осенью
Осенняя перекопка — лучшее время для удобрения.
- Разбросанный перегной нужно сразу закопать, чтобы не терялся азот.
- Норма внесения: около 10 кг на 1 м².
- Перегной можно использовать как мульчу: он удерживает влагу и подавляет сорняки.
Важные предостережения
- Не превышайте норму: избыток азота приводит к закислению почвы и накоплению нитратов.
- Используйте только перепревший перегной.
- Оптимальная частота — раз в 3-4 года (на песчаных почвах чаще).
