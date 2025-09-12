Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью

Как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 09:09
Как правильно использовать перегной осенью для хорошего урожая - советы для огородников
Человек держит готовый перегной. Фото: Gardening Know How

Осенью садоводы активно вносят органические удобрения. Наиболее ценным среди них является перегной — он делает почву плодородной, сохраняет влагу и помогает получить богатый урожай в следующем году.

Новини.LIVE делятся советами, как правильно приготовить и внести перегной осенью, чтобы он принес максимум пользы огороду.

Реклама
Читайте также:

Почему нельзя использовать свежий навоз

Свежий навоз содержит аммиак, патогены и семена сорняков. Он обжигает корни растений и может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому его всегда выдерживают до состояния перегноя, когда он становится безопасным и питательным.

Перегній на грядці.
Перегной на грядке. Фото: Decorexpro

Как правильно сложить бурт для перепревания

Чтобы получить качественный перегной, навоз хранят в специальных буртах.
Основные правила:

  • основу укрывают слоем соломы, листьев или торфа (20-30 см);
  • навоз укладывают слоями и пересыпают соломой или торфом;
  • каждый слой увлажняют водой;
  • сверху бурт закрывают землей или торфом, чтобы сохранить тепло.

Через несколько месяцев навоз становится полуперепревшим — его можно использовать для жидкой подкормки, разведя с водой в пропорции 1:10.

Как определить готовый перегной

Настоящий перегной выглядит как черная масса без соломы, имеет запах влажной почвы и маслянистую структуру. В таком состоянии он наиболее полезен для растений и готов к внесению.

Как вносить перегной осенью

Осенняя перекопка — лучшее время для удобрения.

  • Разбросанный перегной нужно сразу закопать, чтобы не терялся азот.
  • Норма внесения: около 10 кг на 1 м².
  • Перегной можно использовать как мульчу: он удерживает влагу и подавляет сорняки.
Людина удобрює город перегноєм.
Человек удобряет огород перегноем. Фото: IDN Times

Важные предостережения

  • Не превышайте норму: избыток азота приводит к закислению почвы и накоплению нитратов.
  • Используйте только перепревший перегной.
  • Оптимальная частота — раз в 3-4 года (на песчаных почвах чаще).

Мы уже писали о том, какие овощи выживают под снегом.

Ранее объясняли то, какой сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году.

Подробнее рассказывали о том, что посадить, чтобы тля исчезла навсегда.

Мы сообщали о том, как защитить теплицу от фитофторы.

Интересно будет также узнать о том, когда и какие сидераты сеять осенью.

урожай советы удобрения огород сад
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации