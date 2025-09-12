Как правильно использовать перегной осенью для хорошего урожая - советы для огородников

Человек держит готовый перегной. Фото: Gardening Know How

Осенью садоводы активно вносят органические удобрения. Наиболее ценным среди них является перегной — он делает почву плодородной, сохраняет влагу и помогает получить богатый урожай в следующем году.

Новини.LIVE делятся советами, как правильно приготовить и внести перегной осенью, чтобы он принес максимум пользы огороду.

Почему нельзя использовать свежий навоз

Свежий навоз содержит аммиак, патогены и семена сорняков. Он обжигает корни растений и может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому его всегда выдерживают до состояния перегноя, когда он становится безопасным и питательным.

Перегной на грядке. Фото: Decorexpro

Как правильно сложить бурт для перепревания

Чтобы получить качественный перегной, навоз хранят в специальных буртах.

Основные правила:

основу укрывают слоем соломы, листьев или торфа (20-30 см);

навоз укладывают слоями и пересыпают соломой или торфом;

каждый слой увлажняют водой;

сверху бурт закрывают землей или торфом, чтобы сохранить тепло.

Через несколько месяцев навоз становится полуперепревшим — его можно использовать для жидкой подкормки, разведя с водой в пропорции 1:10.

Как определить готовый перегной

Настоящий перегной выглядит как черная масса без соломы, имеет запах влажной почвы и маслянистую структуру. В таком состоянии он наиболее полезен для растений и готов к внесению.

Как вносить перегной осенью

Осенняя перекопка — лучшее время для удобрения.

Разбросанный перегной нужно сразу закопать, чтобы не терялся азот.

Норма внесения: около 10 кг на 1 м².

Перегной можно использовать как мульчу: он удерживает влагу и подавляет сорняки.

Человек удобряет огород перегноем. Фото: IDN Times

Важные предостережения

Не превышайте норму: избыток азота приводит к закислению почвы и накоплению нитратов.

Используйте только перепревший перегной.

Оптимальная частота — раз в 3-4 года (на песчаных почвах чаще).

