Секретная добавка для компоста осенью - что ускорит процесс

Секрет осеннего компоста — как одна добавка оживит кучу
Осенью компост часто перестает прогреваться и превращаться в удобрение. Причина проста — нехватка азота. Решить проблему поможет обычная мочевина, которая снова активирует процесс.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать этот метод и почему он пригодится каждому огороднику.
Почему компост осенью перестает работать
Компост — это живой механизм, в котором микроорганизмы разлагают органику, создавая тепло и питательную массу. Для этого нужны:
- азот — свежая зеленая масса, трава, остатки овощей;
- углерод — сухие листья, солома, опилки.
Летом баланс сохраняется естественно. А вот осенью зеленых остатков становится меньше, и бактерии "голодают", поэтому процесс разложения замедляется.
Секретная добавка в компост
Решение проблемы простое — карбамид (мочевина). Достаточно добавить по 1 столовой ложке на каждый слой органики. Это возвращает азот в кучу, микроорганизмы получают подпитку и снова активно работают.
Важно не переборщить: избыток мочевины может "сжечь" компост и испортить баланс. Оптимально — одна ложка на слой толщиной 15-20 см.
Чем полезна мочевина для компоста
- Ускорение процесса: готовое удобрение можно получить уже через несколько месяцев, а не через год.
- Уничтожение патогенов и семян сорняков: благодаря высокой температуре большинство вредителей погибает.
- Сохранение ценных веществ: карбамид помогает удержать азот, который обычно улетучивается.
- Экономия: весной огородники получают готовое органическое удобрение без дополнительных затрат.
Осенний компост не стоит оставлять на произвол судьбы. Только одна доступная добавка — мочевина — поможет ускорить разложение органики и сохранить будущий урожай. Это простой и действенный способ подготовить огород к весне.
