Секретная добавка для компоста осенью - что ускорит процесс

Компостная яма на огороде. Фото: Pinterest

Осенью компост часто перестает прогреваться и превращаться в удобрение. Причина проста — нехватка азота. Решить проблему поможет обычная мочевина, которая снова активирует процесс.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать этот метод и почему он пригодится каждому огороднику.

Почему компост осенью перестает работать

Компост — это живой механизм, в котором микроорганизмы разлагают органику, создавая тепло и питательную массу. Для этого нужны:

азот — свежая зеленая масса, трава, остатки овощей;

углерод — сухие листья, солома, опилки.

Летом баланс сохраняется естественно. А вот осенью зеленых остатков становится меньше, и бактерии "голодают", поэтому процесс разложения замедляется.

Человек складывает остатки пищи в компостную кучу на даче. Фото: shutterstock.com

Секретная добавка в компост

Решение проблемы простое — карбамид (мочевина). Достаточно добавить по 1 столовой ложке на каждый слой органики. Это возвращает азот в кучу, микроорганизмы получают подпитку и снова активно работают.

Важно не переборщить: избыток мочевины может "сжечь" компост и испортить баланс. Оптимально — одна ложка на слой толщиной 15-20 см.

Чем полезна мочевина для компоста

Ускорение процесса: готовое удобрение можно получить уже через несколько месяцев, а не через год.

готовое удобрение можно получить уже через несколько месяцев, а не через год. Уничтожение патогенов и семян сорняков: благодаря высокой температуре большинство вредителей погибает.

благодаря высокой температуре большинство вредителей погибает. Сохранение ценных веществ: карбамид помогает удержать азот, который обычно улетучивается.

карбамид помогает удержать азот, который обычно улетучивается. Экономия: весной огородники получают готовое органическое удобрение без дополнительных затрат.

Женщина работает с компостом в саду. Фото: iStock

Осенний компост не стоит оставлять на произвол судьбы. Только одна доступная добавка — мочевина — поможет ускорить разложение органики и сохранить будущий урожай. Это простой и действенный способ подготовить огород к весне.

