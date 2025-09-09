Видео
Дом и огород Секрет осеннего компоста — как одна добавка оживит кучу

Секрет осеннего компоста — как одна добавка оживит кучу

Дата публикации 9 сентября 2025 15:58
Секретная добавка для компоста осенью - что ускорит процесс
Компостная яма на огороде. Фото: Pinterest

Осенью компост часто перестает прогреваться и превращаться в удобрение. Причина проста — нехватка азота. Решить проблему поможет обычная мочевина, которая снова активирует процесс.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно использовать этот метод и почему он пригодится каждому огороднику.

Читайте также:

Почему компост осенью перестает работать

Компост — это живой механизм, в котором микроорганизмы разлагают органику, создавая тепло и питательную массу. Для этого нужны:

  • азот — свежая зеленая масса, трава, остатки овощей;
  • углерод — сухие листья, солома, опилки.

Летом баланс сохраняется естественно. А вот осенью зеленых остатков становится меньше, и бактерии "голодают", поэтому процесс разложения замедляется.

Людина складає залишки їжі до компостної купи на дачі.
Человек складывает остатки пищи в компостную кучу на даче. Фото: shutterstock.com

Секретная добавка в компост

Решение проблемы простое — карбамид (мочевина). Достаточно добавить по 1 столовой ложке на каждый слой органики. Это возвращает азот в кучу, микроорганизмы получают подпитку и снова активно работают.

Важно не переборщить: избыток мочевины может "сжечь" компост и испортить баланс. Оптимально — одна ложка на слой толщиной 15-20 см.

Чем полезна мочевина для компоста

  • Ускорение процесса: готовое удобрение можно получить уже через несколько месяцев, а не через год.
  • Уничтожение патогенов и семян сорняков: благодаря высокой температуре большинство вредителей погибает.
  • Сохранение ценных веществ: карбамид помогает удержать азот, который обычно улетучивается.
  • Экономия: весной огородники получают готовое органическое удобрение без дополнительных затрат.
Жінка працює з компостом у саду.
Женщина работает с компостом в саду. Фото: iStock

Осенний компост не стоит оставлять на произвол судьбы. Только одна доступная добавка — мочевина — поможет ускорить разложение органики и сохранить будущий урожай. Это простой и действенный способ подготовить огород к весне.

урожай советы огород сад компост
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
