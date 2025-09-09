Відео
Головна Дім та город Секрет осіннього компосту — як одна добавка оживить купу

Секрет осіннього компосту — як одна добавка оживить купу

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 15:58
Секретна добавка для компосту восени - що прискорить процес
Компостна яма на городі. Фото: Pinterest

Восени компост часто перестає прогріватися й перетворюватися на добриво. Причина проста — нестача азоту. Вирішити проблему допоможе звичайна сечовина, яка знову активує процес.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використати цей метод і чому він стане в пригоді кожному городнику.

Читайте також:

Чому компост восени перестає працювати

Компост — це живий механізм, у якому мікроорганізми розкладають органіку, створюючи тепло та поживну масу. Для цього потрібні:

  • азот — свіжа зелена маса, трава, залишки овочів;
  • вуглець — сухе листя, солома, тирса.

Улітку баланс зберігається природно. А от восени зелених решток стає менше, і бактерії "голодують", тому процес розкладання сповільнюється.

Людина складає залишки їжі до компостної купи на дачі.
Людина складає залишки їжі до компостної купи на дачі. Фото: shutterstock.com

Секретна добавка до компосту

Вирішення проблеми просте — карбамід (сечовина). Достатньо додати по 1 столовій ложці на кожен шар органіки. Це повертає азот у купу, мікроорганізми отримують підживлення й знову активно працюють.

Важливо не переборщити: надлишок сечовини може "спалити" компост і зіпсувати баланс. Оптимально — одна ложка на шар товщиною 15-20 см.

Чим корисна сечовина для компосту

  • Прискорення процесу: готове добриво можна отримати вже за кілька місяців, а не через рік.
  • Знищення патогенів і насіння бур’янів: завдяки високій температурі більшість шкідників гине.
  • Збереження цінних речовин: карбамід допомагає втримати азот, який зазвичай випаровується.
  • Економія: навесні городники отримують готове органічне добриво без додаткових витрат.
Жінка працює з компостом у саду.
Жінка працює з компостом у саду. Фото: iStock

Осінній компост не варто залишати напризволяще. Лише одна доступна добавка — сечовина — допоможе прискорити розкладання органіки та зберегти майбутній урожай. Це простий і дієвий спосіб підготувати город до весни.

врожай поради город сад компост
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
