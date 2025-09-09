Секретна добавка для компосту восени - що прискорить процес

Компостна яма на городі. Фото: Pinterest

Восени компост часто перестає прогріватися й перетворюватися на добриво. Причина проста — нестача азоту. Вирішити проблему допоможе звичайна сечовина, яка знову активує процес.

Новини.LIVE розповідає, як правильно використати цей метод і чому він стане в пригоді кожному городнику.

Чому компост восени перестає працювати

Компост — це живий механізм, у якому мікроорганізми розкладають органіку, створюючи тепло та поживну масу. Для цього потрібні:

азот — свіжа зелена маса, трава, залишки овочів;

вуглець — сухе листя, солома, тирса.

Улітку баланс зберігається природно. А от восени зелених решток стає менше, і бактерії "голодують", тому процес розкладання сповільнюється.

Людина складає залишки їжі до компостної купи на дачі. Фото: shutterstock.com

Секретна добавка до компосту

Вирішення проблеми просте — карбамід (сечовина). Достатньо додати по 1 столовій ложці на кожен шар органіки. Це повертає азот у купу, мікроорганізми отримують підживлення й знову активно працюють.

Важливо не переборщити: надлишок сечовини може "спалити" компост і зіпсувати баланс. Оптимально — одна ложка на шар товщиною 15-20 см.

Чим корисна сечовина для компосту

Прискорення процесу: готове добриво можна отримати вже за кілька місяців, а не через рік.

готове добриво можна отримати вже за кілька місяців, а не через рік. Знищення патогенів і насіння бур’янів: завдяки високій температурі більшість шкідників гине.

завдяки високій температурі більшість шкідників гине. Збереження цінних речовин: карбамід допомагає втримати азот, який зазвичай випаровується.

карбамід допомагає втримати азот, який зазвичай випаровується. Економія: навесні городники отримують готове органічне добриво без додаткових витрат.

Жінка працює з компостом у саду. Фото: iStock

Осінній компост не варто залишати напризволяще. Лише одна доступна добавка — сечовина — допоможе прискорити розкладання органіки та зберегти майбутній урожай. Це простий і дієвий спосіб підготувати город до весни.

