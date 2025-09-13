Видео
Лучшие сорта озимого лука для большого урожая в 2026 году

Лучшие сорта озимого лука для большого урожая в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 09:01
Какой озимый лук сажать осенью 2025 года - самые стойкие сорта для урожая
Хороший урожай лука. Фото: Planalto Desidratados

В Украине можно собрать крупные и сочные головки лука даже после холодной зимы. Для этого достаточно правильно подобрать сорт, чтобы урожай был обильным и хорошо хранился.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта озимого лука выдерживают холода и радуют огородников стабильной урожайностью.

Читайте также:

Почему выбирают озимый лук

Большинство огородников высаживают лук именно под зиму. Он лучше зимует, формирует крупные головки, почти не пускает стрелок и долго хранится. Главное — подобрать сорта, которые легко переносят морозы.

Цибуля росте на грядці.
Лук растет на грядке. Фото: Pinterest

Лучшие виды озимого лука для большого урожая

  • Штутгартен Ризен
    Один из самых популярных сортов в Украине. Луковицы крупные, до 150-200 г, округлые и сочные. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к стрелкованию.
  • Senshyu Yellow (Сеншуй Йеллоу)
    Японский сорт, который не боится морозов и редко стрелкует. Дает стабильный урожай и отличается хорошим вкусом. Подходит для длительного хранения.
  • Shakespeare (Шекспир)
    Британский сорт, устойчивый к суровым зимам. Формирует красивые, крупные луковицы, поэтому его часто выбирают украинские дачники.
  • Radar (Радар)
    Нидерландская разработка, известная высокой зимостойкостью и отличной урожайностью. Один из самых надежных вариантов для высадки осенью.
  • Ellan (Эллан)
    Ранний сорт, который быстро вызревает и хорошо переносит холода. Не гниет, устойчив к болезням и подходит для продажи благодаря красивому виду.

Когда и где сажать озимый лук

Огородник садить цибулю.
Огородник сажает лук. Фото: Pinterest

Лучшее время для высадки — с конца сентября до середины октября. За этот период лук успевает укорениться, но не прорастает до морозов. Высаживать стоит на легких, рыхлых и хорошо освещенных солнцем почвах. На тяжелых или слишком влажных участках урожай будет слабее.

Мы уже писали о том, как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью.

Ранее сообщалось, как ускорить созревание перца в сентябре.

Также мы объясняли, какие овощи выживают под снегом.

Подробнее мы рассказывали о том, чем подкормить малину после обрезки.

Интересно будет также узнать о том, что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки.

урожай советы огород лук сорт
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
