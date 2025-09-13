Какой озимый лук сажать осенью 2025 года - самые стойкие сорта для урожая

Лучшие сорта озимого лука для большого урожая в 2026 году
В Украине можно собрать крупные и сочные головки лука даже после холодной зимы. Для этого достаточно правильно подобрать сорт, чтобы урожай был обильным и хорошо хранился.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта озимого лука выдерживают холода и радуют огородников стабильной урожайностью.
Почему выбирают озимый лук
Большинство огородников высаживают лук именно под зиму. Он лучше зимует, формирует крупные головки, почти не пускает стрелок и долго хранится. Главное — подобрать сорта, которые легко переносят морозы.
Лучшие виды озимого лука для большого урожая
- Штутгартен Ризен
Один из самых популярных сортов в Украине. Луковицы крупные, до 150-200 г, округлые и сочные. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к стрелкованию.
- Senshyu Yellow (Сеншуй Йеллоу)
Японский сорт, который не боится морозов и редко стрелкует. Дает стабильный урожай и отличается хорошим вкусом. Подходит для длительного хранения.
- Shakespeare (Шекспир)
Британский сорт, устойчивый к суровым зимам. Формирует красивые, крупные луковицы, поэтому его часто выбирают украинские дачники.
- Radar (Радар)
Нидерландская разработка, известная высокой зимостойкостью и отличной урожайностью. Один из самых надежных вариантов для высадки осенью.
- Ellan (Эллан)
Ранний сорт, который быстро вызревает и хорошо переносит холода. Не гниет, устойчив к болезням и подходит для продажи благодаря красивому виду.
Когда и где сажать озимый лук
Лучшее время для высадки — с конца сентября до середины октября. За этот период лук успевает укорениться, но не прорастает до морозов. Высаживать стоит на легких, рыхлых и хорошо освещенных солнцем почвах. На тяжелых или слишком влажных участках урожай будет слабее.
Мы уже писали о том, как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью.
Ранее сообщалось, как ускорить созревание перца в сентябре.
Также мы объясняли, какие овощи выживают под снегом.
Подробнее мы рассказывали о том, чем подкормить малину после обрезки.
Интересно будет также узнать о том, что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки.
Читайте Новини.LIVE!