Как сохранить чеснок круглый год без погреба — проверенные способы для дома

Много чеснока в ящике. Фото: Pinterest

Чеснок можно сохранить дома без погреба так, чтобы он оставался свежим до нового урожая. Для этого достаточно нескольких простых и проверенных способов.

Новини.LIVE делится советами, как правильно подготовить урожай и избежать его порчи.

Почему чеснок быстро портится

Чеснок — одна из самых популярных пряностей в Украине, которую добавляют в блюда, консервацию и соусы. Но эта культура быстро теряет вкус и высыхает, если ее неправильно хранить. Основные причины порчи:

влажность;

чрезмерное тепло;

свет;

тесное хранение без доступа воздуха.

Грядка с чесноком. Фото: Pinterest

Основные условия для длительного хранения

Садоводы советуют придерживаться простых правил:

Сухое место. Чеснок не любит влаги, поэтому шкаф, коробка или бумажный пакет подойдут лучше, чем холодильник.

Чеснок не любит влаги, поэтому шкаф, коробка или бумажный пакет подойдут лучше, чем холодильник. Умеренная температура. Важно, чтобы было тепло, но не жарко, и без резких перепадов.

Важно, чтобы было тепло, но не жарко, и без резких перепадов. Темнота. Свет ускоряет прорастание и порчу.

Свет ускоряет прорастание и порчу. Свободное пространство. Головки не стоит складывать кучей — лучше разложить их в один слой или пересыпать шелухой или крупной солью.

Советы от опытных хозяев

Хранить чеснок в полотняных мешочках, бумажных пакетах или банках с крышкой.

Для лучшего результата пересыпать головки сухой шелухой или крупной солью — это заберет лишнюю влагу.

Экспериментаторы советуют использовать даже муку, но классические способы безопаснее.

Человек подрезает чеснок. Фото: Freepik

Переборка — ключ к успеху

Чтобы запасы лежали долго, чеснок нужно сразу перебрать:

поврежденные головки использовать первыми или переработать;

целые и крепкие отложить на долговременное хранение.

Важно перед хранением

Головки чеснока. Фото: Freepik

Хорошо просушить урожай. Если чеснок останется влажным после выкапывания — он быстро сгниет.

Не обрезать слишком коротко корешки и стебли. Они защищают головки от влаги и порчи.

Не хранить в холодильнике или полиэтиленовых пакетах. В таких условиях чеснок "задыхается" и портится гораздо быстрее.

