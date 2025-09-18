Видео
Как очистить почву от проволочника и хруща — простой способ

Как очистить почву от проволочника и хруща — простой способ

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 19:55
Как очистить почву от проволочника и майского жука осенью - эффективные методы и советы
Личинки проволочника в почве. Фото: Pinterest

Осенью садоводы имеют прекрасную возможность очистить землю от вредителей. Проволочник и личинки майского жука вредят корням культур, но несколько простых действий помогут уберечь урожай.

Новини.LIVE делится советами, как правильно подготовить почву осенью и сделать ее безопасной для растений весной.

Читайте также:

Почему стоит бороться именно осенью

Проволочники и майские жуки наиболее активны в теплый сезон, но осенью их легче обнаружить и уничтожить. Если оставить личинок в почве, весной они повредят молодые саженцы и огородные культуры.

Личинки хруща у ґрунті.
Личинки майского жука в почве. Фото: Google

Когда проводить обработку

Лучшее время для очистки почвы — сразу после сбора урожая и до первых устойчивых заморозков. Именно тогда земля еще достаточно теплая для перекопки, а личинки наиболее уязвимы.

Три шага для очистки почвы

  1. Перекопка и удаление сорняков
    Осенняя глубокая перекопка позволяет поднять личинок на поверхность — там они погибают от холода или съедаются птицами. Обязательно убирайте корни пырея и других сорняков, ведь именно они привлекают проволочника.
  2. Уменьшение кислотности земли
    Вредители предпочитают кислые почвы. Осенью стоит рассыпать доломитовую муку, мел или древесную золу. Это природные средства, которые нормализуют кислотность и одновременно делают землю более плодородной.
  3. Использование сидератов и биопрепаратов
    Бобовые культуры, в частности люпин, выделяют вещества, токсичные для личинок. Посейте их на грядках, а перед морозами перекопайте вместе с почвой. Дополнительно можно применить биопрепарат на основе метаризиума - он уничтожает вредителей и превращает органические остатки в удобрение.

Чего избегать осенью

Не стоит вносить свежий навоз — он привлекает проволочника и создает благоприятные условия для его размножения. Лучше отложить органические подкормки до весны или использовать лишь хорошо перепревший компост.

Картопля, пошкоджена личинкою дротяника.
Картофель, поврежденный личинкой проволочника. Фото: Watson

Сочетание этих трех методов позволяет значительно уменьшить популяцию проволочника и майского жука без химических средств. Уже весной ваши культуры получат здоровый старт, а урожай будет сильнее.

Мы уже писали о том, как правильно хранить сено зимой.

Ранее объясняли то, когда белить деревья осенью.

Подробнее рассказывали о том, как правильно хранить золу.

Мы сообщали о том, как складывать дрова на зиму.

Интересно будет также узнать о том, как быстро избавиться от жуков-короедов.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
