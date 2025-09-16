Как избавиться от жуков-короедов в саду - три простых метода

Ваш сад под угрозой — как быстро избавиться от жуков-короедов
Жуки-короеды способны за считанные месяцы уничтожить целый сад. Они выедают древесину изнутри, из-за чего растения усыхают и погибают. Есть несколько простых способов остановить вредителей.
Новини.LIVE делится простыми методами, которые помогут остановить вредителей и спасти деревья от гибели.
Почему короеды опасны
Короеды повреждают луб и верхний слой древесины, по которым дерево получает питательные вещества от корней к кроне. В результате растение начинает усыхать и может погибнуть. Особенно опасна скорость размножения: если насекомые заполонили одно дерево, вскоре они перейдут на соседние.
Признаки заражения:
- маленькие отверстия на коре;
- кучки мелких опилок возле ствола;
- выделение смолы или камеди на коре;
- сильное опадение хвои или листьев;
- усыхание и отслоение коры;
- появление дятлов, которые ищут личинок.
Как подготовить дерево к обработке
Перед применением любого средства важно очистить пораженные участки. Трещины и отверстия следует продезинфицировать, а затем нанести специальный садовый вар. Так вы уничтожите личинок и создадите защитный барьер для новых вредителей.
Три проверенных метода
Парафин + канифоль + масло
- 6 ст. л. парафина,
- 3 ст. л. канифоли,
- 2 ст. л. любого масла.
Смесь довести до кипения и прокипятить 10 минут.
Канифоль + олифа + парафин
- 500 г канифоли,
- 100 г олифы,
- 2,5 кг растопленного парафина.
Тщательно перемешать до однородности.
Масло + воск + канифоль
- 200 г масла,
- 50 г воска,
- 50 г канифоли.
Растопить на огне и смешать.
Профилактика от жуков-короедов
Чтобы не допустить повторного заражения, соблюдайте простые правила:
- вовремя обрезайте сухие и поврежденные ветки;
- не оставляйте на участке поваленные или сломанные деревья;
- регулярно проверяйте стволы на наличие отверстий или опилок.
Жуки-короеды опасны тем, что действуют быстро и незаметно, но вовремя принятые меры помогут сохранить сад. Используйте проверенные методы и не забывайте о профилактике — и ваши деревья останутся здоровыми и урожайными.
