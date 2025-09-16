Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Ваш сад под угрозой — как быстро избавиться от жуков-короедов

Ваш сад под угрозой — как быстро избавиться от жуков-короедов

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 18:10
Как избавиться от жуков-короедов в саду - три простых метода
Два жука-короеда на дереве. Фото: Pinterest

Жуки-короеды способны за считанные месяцы уничтожить целый сад. Они выедают древесину изнутри, из-за чего растения усыхают и погибают. Есть несколько простых способов остановить вредителей.

Новини.LIVE делится простыми методами, которые помогут остановить вредителей и спасти деревья от гибели.

Реклама
Читайте также:

Почему короеды опасны

Короеды повреждают луб и верхний слой древесины, по которым дерево получает питательные вещества от корней к кроне. В результате растение начинает усыхать и может погибнуть. Особенно опасна скорость размножения: если насекомые заполонили одно дерево, вскоре они перейдут на соседние.

Жук-короїд, небезпечний для дерев.
Жук-короед, опасный для деревьев. Фото: ScienceNorway

Признаки заражения:

  • маленькие отверстия на коре;
  • кучки мелких опилок возле ствола;
  • выделение смолы или камеди на коре;
  • сильное опадение хвои или листьев;
  • усыхание и отслоение коры;
  • появление дятлов, которые ищут личинок.

Как подготовить дерево к обработке

Перед применением любого средства важно очистить пораженные участки. Трещины и отверстия следует продезинфицировать, а затем нанести специальный садовый вар. Так вы уничтожите личинок и создадите защитный барьер для новых вредителей.

Чоловік обробляє сад від шкідників.
Мужчина обрабатывает сад от вредителей. Фото: Depositphotos

Три проверенных метода

Парафин + канифоль + масло

  • 6 ст. л. парафина,
  • 3 ст. л. канифоли,
  • 2 ст. л. любого масла.

Смесь довести до кипения и прокипятить 10 минут.

Канифоль + олифа + парафин

  • 500 г канифоли,
  • 100 г олифы,
  • 2,5 кг растопленного парафина.

Тщательно перемешать до однородности.

Масло + воск + канифоль

  • 200 г масла,
  • 50 г воска,
  • 50 г канифоли.

Растопить на огне и смешать.

Профилактика от жуков-короедов

Чтобы не допустить повторного заражения, соблюдайте простые правила:

  • вовремя обрезайте сухие и поврежденные ветки;
  • не оставляйте на участке поваленные или сломанные деревья;
  • регулярно проверяйте стволы на наличие отверстий или опилок.
Чоловік обрізає сухі гілки.
Мужчина обрезает сухие ветки. Фото: Pinterest

Жуки-короеды опасны тем, что действуют быстро и незаметно, но вовремя принятые меры помогут сохранить сад. Используйте проверенные методы и не забывайте о профилактике — и ваши деревья останутся здоровыми и урожайными.

Мы уже писали о том, как заставить огурцы плодоносить до морозов.

Ранее сообщалось о том, когда белить деревья осенью.

Также мы объясняли то, что нельзя сажать возле винограда.

Подробнее мы рассказывали о том, как вырастить гипсофилу.

Интересно будет также узнать о том, как правильно посадить сирень осенью для обильного цветения.

деревья растения огород сад вредители жук-короед
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации