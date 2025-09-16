Как избавиться от жуков-короедов в саду - три простых метода

Два жука-короеда на дереве. Фото: Pinterest

Жуки-короеды способны за считанные месяцы уничтожить целый сад. Они выедают древесину изнутри, из-за чего растения усыхают и погибают. Есть несколько простых способов остановить вредителей.

Новини.LIVE делится простыми методами, которые помогут остановить вредителей и спасти деревья от гибели.

Почему короеды опасны

Короеды повреждают луб и верхний слой древесины, по которым дерево получает питательные вещества от корней к кроне. В результате растение начинает усыхать и может погибнуть. Особенно опасна скорость размножения: если насекомые заполонили одно дерево, вскоре они перейдут на соседние.

Жук-короед, опасный для деревьев. Фото: ScienceNorway

Признаки заражения:

маленькие отверстия на коре;

кучки мелких опилок возле ствола;

выделение смолы или камеди на коре;

сильное опадение хвои или листьев;

усыхание и отслоение коры;

появление дятлов, которые ищут личинок.

Как подготовить дерево к обработке

Перед применением любого средства важно очистить пораженные участки. Трещины и отверстия следует продезинфицировать, а затем нанести специальный садовый вар. Так вы уничтожите личинок и создадите защитный барьер для новых вредителей.

Мужчина обрабатывает сад от вредителей. Фото: Depositphotos

Три проверенных метода

Парафин + канифоль + масло

6 ст. л. парафина,

3 ст. л. канифоли,

2 ст. л. любого масла.

Смесь довести до кипения и прокипятить 10 минут.

Канифоль + олифа + парафин

500 г канифоли,

100 г олифы,

2,5 кг растопленного парафина.

Тщательно перемешать до однородности.

Масло + воск + канифоль

200 г масла,

50 г воска,

50 г канифоли.

Растопить на огне и смешать.

Профилактика от жуков-короедов

Чтобы не допустить повторного заражения, соблюдайте простые правила:

вовремя обрезайте сухие и поврежденные ветки;

не оставляйте на участке поваленные или сломанные деревья;

регулярно проверяйте стволы на наличие отверстий или опилок.

Мужчина обрезает сухие ветки. Фото: Pinterest

Жуки-короеды опасны тем, что действуют быстро и незаметно, но вовремя принятые меры помогут сохранить сад. Используйте проверенные методы и не забывайте о профилактике — и ваши деревья останутся здоровыми и урожайными.

