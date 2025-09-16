Як позбутися жуків-короїдів у саду - три прості методи

Два жуки-короїди на дереві. Фото: Pinterest

Жуки-короїди здатні за лічені місяці знищити цілий сад. Вони виїдають деревину зсередини, через що рослини всихають і гинуть. Є кілька простих способів зупинити шкідників.

Новини.LIVE ділиться простими методами, які допоможуть зупинити шкідників і врятувати дерева від загибелі.

Реклама

Читайте також:

Чому короїди небезпечні

Короїди пошкоджують луб і верхній шар деревини, по яких дерево отримує поживні речовини від коріння до крони. У результаті рослина починає всихати й може загинути. Особливо небезпечна швидкість розмноження: якщо комахи заполонили одне дерево, невдовзі вони перейдуть на сусідні.

Жук-короїд, небезпечний для дерев. Фото: ScienceNorway

Ознаки зараження:

маленькі отвори на корі;

купки дрібної тирси біля стовбура;

виділення смоли чи камеді на корі;

сильне опадання хвої чи листя;

всихання та відшарування кори;

поява дятлів, які шукають личинок.

Як підготувати дерево до обробки

Перед застосуванням будь-якого засобу важливо очистити уражені ділянки. Тріщини та отвори слід продезінфікувати, а потім нанести спеціальний садовий вар. Так ви знищите личинок і створите захисний бар’єр для нових шкідників.

Чоловік обробляє сад від шкідників. Фото: Depositphotos

Три перевірені методи

Парафін + каніфоль + олія

6 ст. л. парафіну,

3 ст. л. каніфолі,

2 ст. л. будь-якої олії.

Суміш довести до кипіння й прокип’ятити 10 хвилин.

Каніфоль + оліфа + парафін

500 г каніфолі,

100 г оліфи,

2,5 кг розтопленого парафіну.

Ретельно перемішати до однорідності.

Олія + віск + каніфоль

200 г олії,

50 г воску,

50 г каніфолі.

Розтопити на вогні й змішати.

Профілактика від жуків-короїдів

Щоб не допустити повторного зараження, дотримуйтесь простих правил:

вчасно обрізайте сухі та пошкоджені гілки;

не залишайте на ділянці повалені або зламані дерева;

регулярно перевіряйте стовбури на наявність отворів чи тирси.

Чоловік обрізає сухі гілки. Фото: Pinterest

Жуки-короїди небезпечні тим, що діють швидко й непомітно, але вчасно вжиті заходи допоможуть зберегти сад. Використовуйте перевірені методи та не забувайте про профілактику — і ваші дерева залишаться здоровими та врожайними.

Ми вже писали про те, як змусити огірки плодоносити до морозів.

Раніше повідомлялося про те, коли білити дерева восени.

Також ми пояснювали те, що не можна садити біля винограду.

Детальніше ми розповідали про те, як виростити гіпсофілу.

Цікаво буде також дізнатися про те, як правильно посадити бузок восени для рясного цвітіння.