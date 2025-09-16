Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ваш сад під загрозою — як швидко позбутися жуків-короїдів

Ваш сад під загрозою — як швидко позбутися жуків-короїдів

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:10
Як позбутися жуків-короїдів у саду - три прості методи
Два жуки-короїди на дереві. Фото: Pinterest

Жуки-короїди здатні за лічені місяці знищити цілий сад. Вони виїдають деревину зсередини, через що рослини всихають і гинуть. Є кілька простих способів зупинити шкідників.

Новини.LIVE ділиться простими методами, які допоможуть зупинити шкідників і врятувати дерева від загибелі.

Реклама
Читайте також:

Чому короїди небезпечні

Короїди пошкоджують луб і верхній шар деревини, по яких дерево отримує поживні речовини від коріння до крони. У результаті рослина починає всихати й може загинути. Особливо небезпечна швидкість розмноження: якщо комахи заполонили одне дерево, невдовзі вони перейдуть на сусідні.

Жук-короїд, небезпечний для дерев.
Жук-короїд, небезпечний для дерев. Фото: ScienceNorway

Ознаки зараження:

  • маленькі отвори на корі;
  • купки дрібної тирси біля стовбура;
  • виділення смоли чи камеді на корі;
  • сильне опадання хвої чи листя;
  • всихання та відшарування кори;
  • поява дятлів, які шукають личинок.

Як підготувати дерево до обробки

Перед застосуванням будь-якого засобу важливо очистити уражені ділянки. Тріщини та отвори слід продезінфікувати, а потім нанести спеціальний садовий вар. Так ви знищите личинок і створите захисний бар’єр для нових шкідників.

Чоловік обробляє сад від шкідників.
Чоловік обробляє сад від шкідників. Фото: Depositphotos

Три перевірені методи

Парафін + каніфоль + олія

  • 6 ст. л. парафіну,
  • 3 ст. л. каніфолі,
  • 2 ст. л. будь-якої олії.

Суміш довести до кипіння й прокип’ятити 10 хвилин.

Каніфоль + оліфа + парафін

  • 500 г каніфолі,
  • 100 г оліфи,
  • 2,5 кг розтопленого парафіну.

Ретельно перемішати до однорідності.

Олія + віск + каніфоль

  • 200 г олії,
  • 50 г воску,
  • 50 г каніфолі.

Розтопити на вогні й змішати.

Профілактика від жуків-короїдів

Щоб не допустити повторного зараження, дотримуйтесь простих правил:

  • вчасно обрізайте сухі та пошкоджені гілки;
  • не залишайте на ділянці повалені або зламані дерева;
  • регулярно перевіряйте стовбури на наявність отворів чи тирси.
Чоловік обрізає сухі гілки.
Чоловік обрізає сухі гілки. Фото: Pinterest

Жуки-короїди небезпечні тим, що діють швидко й непомітно, але вчасно вжиті заходи допоможуть зберегти сад. Використовуйте перевірені методи та не забувайте про профілактику — і ваші дерева залишаться здоровими та врожайними.

Ми вже писали про те, як змусити огірки плодоносити до морозів.

Раніше повідомлялося про те, коли білити дерева восени.

Також ми пояснювали те, що не можна садити біля винограду.

Детальніше ми розповідали про те, як виростити гіпсофілу.

Цікаво буде також дізнатися про те, як правильно посадити бузок восени для рясного цвітіння.

дерева рослини город сад шкідники жук-короїд
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації