Метелик смерті в Україні, через який можна втратити врожай – поради дачникам

Смертельний метелик в Україні — реальна загроза врожаю та деревам
Американський білий метелик стрімко поширюється в Україні. Держпродспоживслужба попереджає: цей небезпечний шкідник здатний знищити понад 250 культур — від яблунь і винограду до липи та клена.
В Україні активно поширюється небезпечний карантинний шкідник — американський білий метелик (Hyphantria cunea). Ця комаха походить із Північної Америки, а на території нашої країни вперше була зафіксована ще у 1960-х роках на Закарпатті. Сьогодні осередки шкідника зустрічаються майже по всій Україні, особливо в південних і західних областях, де метелик швидко освоює нові території та завдає значних збитків садівництву.
Чому він небезпечний
- Гусінь нищить листя понад 250 культур: яблуні, груші, сливи, черешні, виноград, горіхи, шовковицю, липу, клен, ясень.
- Листя зникає повністю, дерево виснажується, урожай падає.
- Ослаблені дерева погано зимують і стають вразливими до хвороб.
Як боротися зі шкідником
-
Механічні методи
- Зрізати та спалювати гілки з павутинними гніздами.
- Збирати гусінь і лялечки вручну.
- Перекопувати ґрунт біля стовбурів восени.
-
Хімічні методи
- Використовувати інсектициди під час виходу гусені І–ІІ віків (кінець травня – серпень).
- Обприскування проводити у безвітряну погоду, зранку чи ввечері.
-
Агротехнічні методи
- Видаляти дикорослі дерева та кущі — вони слугують резерваторами шкідника.
Що варто знати садівникам
- Регулярно перевіряйте дерева на наявність павутинних гнізд.
- При виявленні зараження повідомляйте Держпродспоживслужбу.
- Не перевозьте саджанці, гілки та плоди з карантинних зон без дозволу.
Американський білий метелик — небезпечний ворог українських садів. Вчасна реакція й контроль допоможуть зберегти врожай і захистити зелені насадження.
