Головна Дім та город Смертельний метелик в Україні — реальна загроза врожаю та деревам

Смертельний метелик в Україні — реальна загроза врожаю та деревам

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 13:53
Метелик смерті в Україні, через який можна втратити врожай – поради дачникам
Американський білий метелик атакує українські сади. Фото: Держпродспоживслужба

Американський білий метелик стрімко поширюється в Україні. Держпродспоживслужба попереджає: цей небезпечний шкідник здатний знищити понад 250 культур — від яблунь і винограду до липи та клена.

В Україні активно поширюється небезпечний карантинний шкідник — американський білий метелик (Hyphantria cunea). Ця комаха походить із Північної Америки, а на території нашої країни вперше була зафіксована ще у 1960-х роках на Закарпатті. Сьогодні осередки шкідника зустрічаються майже по всій Україні, особливо в південних і західних областях, де метелик швидко освоює нові території та завдає значних збитків садівництву.

Читайте також:
Американський білий метелик.
Американський білий метелик. Фото: Pinterest

Чому він небезпечний 

  • Гусінь нищить листя понад 250 культур: яблуні, груші, сливи, черешні, виноград, горіхи, шовковицю, липу, клен, ясень.
  • Листя зникає повністю, дерево виснажується, урожай падає.
  • Ослаблені дерева погано зимують і стають вразливими до хвороб.

Як боротися зі шкідником

  • Механічні методи

    • Зрізати та спалювати гілки з павутинними гніздами.
    • Збирати гусінь і лялечки вручну.
    • Перекопувати ґрунт біля стовбурів восени.

  • Хімічні методи

    • Використовувати інсектициди під час виходу гусені І–ІІ віків (кінець травня – серпень).
    • Обприскування проводити у безвітряну погоду, зранку чи ввечері.

  • Агротехнічні методи

    • Видаляти дикорослі дерева та кущі — вони слугують резерваторами шкідника.

Що варто знати садівникам

  • Регулярно перевіряйте дерева на наявність павутинних гнізд.
  • При виявленні зараження повідомляйте Держпродспоживслужбу.
  • Не перевозьте саджанці, гілки та плоди з карантинних зон без дозволу.
     

Американський білий метелик — небезпечний ворог українських садів. Вчасна реакція й контроль допоможуть зберегти врожай і захистити зелені насадження.

Нагадаємо, ми писали про те, чому саджанці плодових дерев не ростуть і як це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева в саду потрібно обрізати до вересня 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, які дерева найкраще садити в серпні. 
 

дерева поради город ефективні способи шкідники метелики
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
