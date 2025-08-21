Метелик смерті в Україні, через який можна втратити врожай – поради дачникам

Американський білий метелик атакує українські сади. Фото: Держпродспоживслужба

Американський білий метелик стрімко поширюється в Україні. Держпродспоживслужба попереджає: цей небезпечний шкідник здатний знищити понад 250 культур — від яблунь і винограду до липи та клена.

В Україні активно поширюється небезпечний карантинний шкідник — американський білий метелик (Hyphantria cunea). Ця комаха походить із Північної Америки, а на території нашої країни вперше була зафіксована ще у 1960-х роках на Закарпатті. Сьогодні осередки шкідника зустрічаються майже по всій Україні, особливо в південних і західних областях, де метелик швидко освоює нові території та завдає значних збитків садівництву.

Американський білий метелик. Фото: Pinterest

Чому він небезпечний

Гусінь нищить листя понад 250 культур: яблуні, груші, сливи, черешні, виноград, горіхи, шовковицю, липу, клен, ясень.

Листя зникає повністю, дерево виснажується, урожай падає.

Ослаблені дерева погано зимують і стають вразливими до хвороб.

Як боротися зі шкідником

Механічні методи Зрізати та спалювати гілки з павутинними гніздами. Збирати гусінь і лялечки вручну. Перекопувати ґрунт біля стовбурів восени.

Хімічні методи Використовувати інсектициди під час виходу гусені І–ІІ віків (кінець травня – серпень). Обприскування проводити у безвітряну погоду, зранку чи ввечері.

Агротехнічні методи Видаляти дикорослі дерева та кущі — вони слугують резерваторами шкідника.



Що варто знати садівникам

Регулярно перевіряйте дерева на наявність павутинних гнізд.

При виявленні зараження повідомляйте Держпродспоживслужбу.

Не перевозьте саджанці, гілки та плоди з карантинних зон без дозволу.



Американський білий метелик — небезпечний ворог українських садів. Вчасна реакція й контроль допоможуть зберегти врожай і захистити зелені насадження.

