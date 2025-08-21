Бабочка смерти в Украине, из-за которой можно потерять урожай – советы дачникам

Смертельная бабочка в Украине — реальная угроза урожаю и деревьям
Американская белая бабочка стремительно распространяется в Украине. Госпродпотребслужба предупреждает: этот опасный вредитель способен уничтожить более 250 культур — от яблонь и винограда до липы и клёна.
В Украине активно распространяется опасный карантинный вредитель — американская белая бабочка (Hyphantria cunea). Это насекомое родом из Северной Америки, а на территории нашей страны впервые было зафиксировано еще в 1960-х годах на Закарпатье. Сегодня очаги вредителя встречаются почти по всей Украине, особенно в южных и западных областях, где бабочка быстро осваивает новые территории и наносит значительный ущерб садоводству.
Почему она опасна
- Гусеница уничтожает листья более 250 культур: яблони, груши, сливы, черешни, виноград, орехи, шелковицу, липу, клён, ясень.
- Листва исчезает полностью, дерево истощается, урожай падает.
- Ослабленные деревья плохо зимуют и становятся уязвимыми к болезням.
Как бороться с вредителем
Механические методы
- Срезать и сжигать ветви с паутинными гнёздами.
- Собирать гусениц и куколок вручную.
- Перекапывать почву возле стволов осенью.
Химические методы
- Использовать инсектициды во время выхода гусениц I–II возрастов (конец мая – август).
- Опрыскивание проводить в безветренную погоду, утром или вечером.
Агротехнические методы
- Удалять дикорастущие деревья и кустарники — они служат резервуарами вредителя.
Что следует знать садоводам
- Регулярно проверяйте деревья на наличие паутинных гнёзд.
- При обнаружении заражения сообщайте в Госпродпотребслужбу.
- Не перевозите саженцы, ветви и плоды из карантинных зон без разрешения.
Американская белая бабочка — опасный враг украинских садов. Своевременная реакция и контроль помогут сохранить урожай и защитить зелёные насаждения.
Напомним, мы писали о том, почему саженцы плодовых деревьев не растут и как это исправить.
Ранее мы рассказывали о том, какие деревья в саду нужно обрезать до сентября 2025 года.
Также мы сообщали о том, какие деревья лучше всего сажать в августе.
Читайте Новини.LIVE!