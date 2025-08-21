Бабочка смерти в Украине, из-за которой можно потерять урожай – советы дачникам

Американская белая бабочка атакует украинские сады. Фото: Госпродпотребслужба

Американская белая бабочка стремительно распространяется в Украине. Госпродпотребслужба предупреждает: этот опасный вредитель способен уничтожить более 250 культур — от яблонь и винограда до липы и клёна.

В Украине активно распространяется опасный карантинный вредитель — американская белая бабочка (Hyphantria cunea). Это насекомое родом из Северной Америки, а на территории нашей страны впервые было зафиксировано еще в 1960-х годах на Закарпатье. Сегодня очаги вредителя встречаются почти по всей Украине, особенно в южных и западных областях, где бабочка быстро осваивает новые территории и наносит значительный ущерб садоводству.

Реклама

Читайте также:

Американская белая бабочка. Фото: Pinterest

Почему она опасна

Гусеница уничтожает листья более 250 культур: яблони, груши, сливы, черешни, виноград, орехи, шелковицу, липу, клён, ясень.

Листва исчезает полностью, дерево истощается, урожай падает.

Ослабленные деревья плохо зимуют и становятся уязвимыми к болезням.

Как бороться с вредителем

Механические методы

Срезать и сжигать ветви с паутинными гнёздами.

Собирать гусениц и куколок вручную.

Перекапывать почву возле стволов осенью.

Химические методы

Использовать инсектициды во время выхода гусениц I–II возрастов (конец мая – август).

Опрыскивание проводить в безветренную погоду, утром или вечером.

Агротехнические методы

Удалять дикорастущие деревья и кустарники — они служат резервуарами вредителя.

Что следует знать садоводам

Регулярно проверяйте деревья на наличие паутинных гнёзд.

При обнаружении заражения сообщайте в Госпродпотребслужбу.

Не перевозите саженцы, ветви и плоды из карантинных зон без разрешения.

Американская белая бабочка — опасный враг украинских садов. Своевременная реакция и контроль помогут сохранить урожай и защитить зелёные насаждения.

Напомним, мы писали о том, почему саженцы плодовых деревьев не растут и как это исправить.



Ранее мы рассказывали о том, какие деревья в саду нужно обрезать до сентября 2025 года.



Также мы сообщали о том, какие деревья лучше всего сажать в августе.