Главная Дом и огород Смертельная бабочка в Украине — реальная угроза урожаю и деревьям

Смертельная бабочка в Украине — реальная угроза урожаю и деревьям

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:53
Бабочка смерти в Украине, из-за которой можно потерять урожай – советы дачникам
Американская белая бабочка атакует украинские сады. Фото: Госпродпотребслужба

Американская белая бабочка стремительно распространяется в Украине. Госпродпотребслужба предупреждает: этот опасный вредитель способен уничтожить более 250 культур — от яблонь и винограда до липы и клёна.

В Украине активно распространяется опасный карантинный вредитель — американская белая бабочка (Hyphantria cunea). Это насекомое родом из Северной Америки, а на территории нашей страны впервые было зафиксировано еще в 1960-х годах на Закарпатье. Сегодня очаги вредителя встречаются почти по всей Украине, особенно в южных и западных областях, где бабочка быстро осваивает новые территории и наносит значительный ущерб садоводству.

Почему она опасна

  • Гусеница уничтожает листья более 250 культур: яблони, груши, сливы, черешни, виноград, орехи, шелковицу, липу, клён, ясень.
  • Листва исчезает полностью, дерево истощается, урожай падает.
  • Ослабленные деревья плохо зимуют и становятся уязвимыми к болезням.

Как бороться с вредителем

Механические методы

  • Срезать и сжигать ветви с паутинными гнёздами.
  • Собирать гусениц и куколок вручную.
  • Перекапывать почву возле стволов осенью.

Химические методы

  • Использовать инсектициды во время выхода гусениц I–II возрастов (конец мая – август).
  • Опрыскивание проводить в безветренную погоду, утром или вечером.

Агротехнические методы

  • Удалять дикорастущие деревья и кустарники — они служат резервуарами вредителя.

Что следует знать садоводам

  • Регулярно проверяйте деревья на наличие паутинных гнёзд.
  • При обнаружении заражения сообщайте в Госпродпотребслужбу.
  • Не перевозите саженцы, ветви и плоды из карантинных зон без разрешения.

Американская белая бабочка — опасный враг украинских садов. Своевременная реакция и контроль помогут сохранить урожай и защитить зелёные насаждения.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
