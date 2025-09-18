Як очистити ґрунт від дротяника та хруща восени - ефективні методи та поради

Личинки дротяника у ґрунті. Фото: Pinterest

Восени садівники мають чудову нагоду очистити землю від шкідників. Дротяник і личинки хруща шкодять корінню культур, але кілька простих дій допоможуть уберегти врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно підготувати ґрунт восени та зробити його безпечним для рослин навесні.

Чому варто боротися саме восени

Дротяники та хрущі найбільш активні в теплий сезон, але восени їх легше виявити й знищити. Якщо залишити личинок у ґрунті, навесні вони пошкодять молоді саджанці й городні культури.

Личинки хруща у ґрунті. Фото: Google

Коли проводити обробку

Найкращий час для очищення ґрунту — відразу після збору врожаю і до перших стійких заморозків. Саме тоді земля ще достатньо тепла для перекопування, а личинки найбільш вразливі.

Три кроки для очищення ґрунту

Перекопування та видалення бур’янів

Осіннє глибоке перекопування дозволяє підняти личинок на поверхню — там вони гинуть від холоду чи з’їдаються птахами. Обов’язково прибирайте корені пирію та інших бур’янів, адже саме вони приваблюють дротяника. Зменшення кислотності землі

Шкідники віддають перевагу кислим ґрунтам. Восени варто розсипати доломітове борошно, крейду або деревний попіл. Це природні засоби, які нормалізують кислотність і водночас роблять землю більш родючою. Використання сидератів і біопрепаратів

Бобові культури, зокрема люпин, виділяють речовини, токсичні для личинок. Посійте їх на грядках, а перед морозами перекопайте разом із ґрунтом. Додатково можна застосувати біопрепарат на основі метаризіуму — він знищує шкідників та перетворює органічні залишки на добриво.

Чого уникати восени

Не варто вносити свіжий гній — він приваблює дротяників і створює сприятливі умови для їх розмноження. Краще відкласти органічні підживлення до весни або використовувати лише добре перепрілий компост.

Картопля, пошкоджена личинкою дротяника. Фото: Watson

Поєднання цих трьох методів дозволяє значно зменшити популяцію дротяника та хруща без хімічних засобів. Вже навесні ваші культури отримають здоровий старт, а врожай буде сильнішим.

