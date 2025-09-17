Як правильно скласти дрова восени- поради для дачників та власників будинків

Складені дрова та сокира. Фото: Freepik

Восени власники приватних будинків та дач готують дрова до зими. Щоб паливо залишалося сухим і добре горіло, його важливо правильно скласти та захистити від вологи.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть зберегти дрова у відмінному стані.

Реклама

Читайте також:

Як підготувати дрова

Сухі дрова — запорука тепла та затишку в будинку. Щоб вони не вбирали вологу й не гнили, потрібно правильно обрати місце для складання, дотримуватися кількох правил та забезпечити захист від опадів.

Чоловік тримає дрова, заготовлені на зиму. Фото: Freepik

Вибір місця

Обирайте ділянку, де є сонячне світло.

Уникайте низин, де накопичується волога.

Складання краще проводити там, де дрова добре продуваються вітром.

Як правильно складати дрова

На землю покладіть оброблені гілки чи рейки, щоб волога з ґрунту не піднімалася до деревини. Почніть формувати "вежі" на кінцях майбутнього штабеля. Викладайте дрова шарами: спочатку паралельно, потім перпендикулярно. Між рядами залишайте невеликі проміжки для циркуляції повітря. Оптимальна висота — близько шести рівнів.

Жінка складає дрова. Фото: Freepik

Захист від опадів

Коли штабель готовий, накрийте його брезентом або щільною тканиною. Важливо залишити боки відкритими, щоб дрова "дихали" та не запарювалися.

Коли варто готувати дрова

Найкраще складати дрова відразу після заготівлі, поки погода ще суха. Якщо почати восени у вологий період, деревина може довше сохнути і гірше горіти взимку. Тому дачники радять готувати запас ще в серпні-вересні, а восени лише підправляти й захищати штабель.

Типові помилки при складанні дров

Багато господарів допускають однакові прорахунки, через які паливо швидко псується:

складання дров прямо на землю без підкладки;

занадто щільне укладання без проміжків;

повне накривання плівкою без доступу повітря;

розміщення дровника в тіні або біля паркану, де застоюється волога.

Додаткові поради

Не складайте одразу занадто великі колоди — їх краще розколоти, щоб швидше висихали.

Періодично перевіряйте стан нижніх рядів і за потреби підсушуйте.

Якщо є можливість, облаштуйте невеликий навіс — це ще надійніший захист від снігу й дощу.

Складені дрова під снігом узимку. Фото: Shutterstock

Правильно складені дрова прослужать набагато довше й забезпечать сухий запас палива для всієї зими. Це простий спосіб підготуватися до холодів і зробити вечори біля каміна максимально затишними.

Ми вже писали про те, як правильно удобрити город і не зіпсувати ґрунт восени.

Раніше пояснювали те, як заготовити насіння помідорів вдома.

Детальніше розповідали про те, які овочі виживають під снігом.

Ми повідомляли про те, як збирати та зберігати волоські горіхи.

Цікаво буде також дізнатися про те, як правильно зберігати золу.