Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як складати дрова на зиму, щоб вони не зіпсувалися

Як складати дрова на зиму, щоб вони не зіпсувалися

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 00:15
Як правильно скласти дрова восени- поради для дачників та власників будинків
Складені дрова та сокира. Фото: Freepik

Восени власники приватних будинків та дач готують дрова до зими. Щоб паливо залишалося сухим і добре горіло, його важливо правильно скласти та захистити від вологи.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть зберегти дрова у відмінному стані.

Реклама
Читайте також:

Як підготувати дрова

Сухі дрова — запорука тепла та затишку в будинку. Щоб вони не вбирали вологу й не гнили, потрібно правильно обрати місце для складання, дотримуватися кількох правил та забезпечити захист від опадів.

Чоловік тримає дрова, заготовлені на зиму.
Чоловік тримає дрова, заготовлені на зиму. Фото: Freepik

Вибір місця

  • Обирайте ділянку, де є сонячне світло.
  • Уникайте низин, де накопичується волога.
  • Складання краще проводити там, де дрова добре продуваються вітром.

Як правильно складати дрова

  1. На землю покладіть оброблені гілки чи рейки, щоб волога з ґрунту не піднімалася до деревини.
  2. Почніть формувати "вежі" на кінцях майбутнього штабеля.
  3. Викладайте дрова шарами: спочатку паралельно, потім перпендикулярно.
  4. Між рядами залишайте невеликі проміжки для циркуляції повітря.
  5. Оптимальна висота — близько шести рівнів.
Жінка складає дрова.
Жінка складає дрова. Фото: Freepik

Захист від опадів

Коли штабель готовий, накрийте його брезентом або щільною тканиною. Важливо залишити боки відкритими, щоб дрова "дихали" та не запарювалися.

Коли варто готувати дрова

Найкраще складати дрова відразу після заготівлі, поки погода ще суха. Якщо почати восени у вологий період, деревина може довше сохнути і гірше горіти взимку. Тому дачники радять готувати запас ще в серпні-вересні, а восени лише підправляти й захищати штабель.

Типові помилки при складанні дров

Багато господарів допускають однакові прорахунки, через які паливо швидко псується:

  • складання дров прямо на землю без підкладки;
  • занадто щільне укладання без проміжків;
  • повне накривання плівкою без доступу повітря;
  • розміщення дровника в тіні або біля паркану, де застоюється волога.

Додаткові поради

  • Не складайте одразу занадто великі колоди — їх краще розколоти, щоб швидше висихали.
  • Періодично перевіряйте стан нижніх рядів і за потреби підсушуйте.
  • Якщо є можливість, облаштуйте невеликий навіс — це ще надійніший захист від снігу й дощу.
Складені дрова під снігом узимку.
Складені дрова під снігом узимку. Фото: Shutterstock

Правильно складені дрова прослужать набагато довше й забезпечать сухий запас палива для всієї зими. Це простий спосіб підготуватися до холодів і зробити вечори біля каміна максимально затишними.

Ми вже писали про те, як правильно удобрити город і не зіпсувати ґрунт восени.

Раніше пояснювали те, як заготовити насіння помідорів вдома.

Детальніше розповідали про те, які овочі виживають під снігом.

Ми повідомляли про те, як збирати та зберігати волоські горіхи.

Цікаво буде також дізнатися про те, як правильно зберігати золу.

дерева поради ефективні способи зберігання вдома дрова
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації