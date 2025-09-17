Видео
Как складывать дрова на зиму, чтобы они не испортились

Как складывать дрова на зиму, чтобы они не испортились

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 00:15
Как правильно сложить дрова осенью- советы для дачников и владельцев домов
Сложенные дрова и топор. Фото: Freepik

Осенью владельцы частных домов и дач готовят дрова к зиме. Чтобы топливо оставалось сухим и хорошо горело, его важно правильно сложить и защитить от влаги.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут сохранить дрова в отличном состоянии.

Читайте также:

Как подготовить дрова

Сухие дрова — залог тепла и уюта в доме. Чтобы они не впитывали влагу и не гнили, нужно правильно выбрать место для складывания, соблюдать несколько правил и обеспечить защиту от осадков.

Чоловік тримає дрова, заготовлені на зиму.
Мужчина держит дрова, заготовленные на зиму. Фото: Freepik

Выбор места

  • Выбирайте участок, где есть солнечный свет.
  • Избегайте низин, где скапливается влага.
  • Складывание лучше проводить там, где дрова хорошо продуваются ветром.

Как правильно складывать дрова

  1. На землю положите обработанные ветки или рейки, чтобы влага из почвы не поднималась к древесине.
  2. Начните формировать "башни" на концах будущего штабеля.
  3. Выкладывайте дрова слоями: сначала параллельно, затем перпендикулярно.
  4. Между рядами оставляйте небольшие промежутки для циркуляции воздуха.
  5. Оптимальная высота — около шести уровней.
Жінка складає дрова.
Женщина складывает дрова. Фото: Freepik

Защита от осадков

Когда штабель готов, накройте его брезентом или плотной тканью. Важно оставить стороны открытыми, чтобы дрова "дышали" и не запаривались.

Когда стоит готовить дрова

Лучше всего складывать дрова сразу после заготовки, пока погода еще сухая. Если начать осенью во влажный период, древесина может дольше сохнуть и хуже гореть зимой. Поэтому дачники советуют готовить запас еще в августе-сентябре, а осенью лишь подправлять и защищать штабель.

Типичные ошибки при складировании дров

Многие хозяева допускают одинаковые просчеты, из-за которых топливо быстро портится:

  • складывание дров прямо на землю без подкладки;
  • слишком плотная укладка без промежутков;
  • полное накрывание пленкой без доступа воздуха;
  • размещение дровника в тени или возле забора, где застаивается влага.

Дополнительные советы

  • Не складывайте сразу слишком большие бревна — их лучше расколоть, чтобы быстрее высыхали.
  • Периодически проверяйте состояние нижних рядов и при необходимости подсушивайте.
  • Если есть возможность, обустройте небольшой навес — это еще более надежная защита от снега и дождя.
Складені дрова під снігом узимку.
Сложенные дрова под снегом зимой. Фото: Shutterstock

Правильно сложенные дрова прослужат намного дольше и обеспечат сухой запас топлива для всей зимы. Это простой способ подготовиться к холодам и сделать вечера у камина максимально уютными.

Мы уже писали о том, как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью.

Ранее объясняли то, как заготовить семена помидоров дома.

Подробнее рассказывали о том, какие овощи выживают под снегом.

Мы сообщали о том, как собирать и хранить грецкие орехи.

Интересно будет также узнать о том, как правильно хранить золу.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
