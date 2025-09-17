Как правильно сложить дрова осенью- советы для дачников и владельцев домов

Сложенные дрова и топор. Фото: Freepik

Осенью владельцы частных домов и дач готовят дрова к зиме. Чтобы топливо оставалось сухим и хорошо горело, его важно правильно сложить и защитить от влаги.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут сохранить дрова в отличном состоянии.

Как подготовить дрова

Сухие дрова — залог тепла и уюта в доме. Чтобы они не впитывали влагу и не гнили, нужно правильно выбрать место для складывания, соблюдать несколько правил и обеспечить защиту от осадков.

Мужчина держит дрова, заготовленные на зиму. Фото: Freepik

Выбор места

Выбирайте участок, где есть солнечный свет.

Избегайте низин, где скапливается влага.

Складывание лучше проводить там, где дрова хорошо продуваются ветром.

Как правильно складывать дрова

На землю положите обработанные ветки или рейки, чтобы влага из почвы не поднималась к древесине. Начните формировать "башни" на концах будущего штабеля. Выкладывайте дрова слоями: сначала параллельно, затем перпендикулярно. Между рядами оставляйте небольшие промежутки для циркуляции воздуха. Оптимальная высота — около шести уровней.

Женщина складывает дрова. Фото: Freepik

Защита от осадков

Когда штабель готов, накройте его брезентом или плотной тканью. Важно оставить стороны открытыми, чтобы дрова "дышали" и не запаривались.

Когда стоит готовить дрова

Лучше всего складывать дрова сразу после заготовки, пока погода еще сухая. Если начать осенью во влажный период, древесина может дольше сохнуть и хуже гореть зимой. Поэтому дачники советуют готовить запас еще в августе-сентябре, а осенью лишь подправлять и защищать штабель.

Типичные ошибки при складировании дров

Многие хозяева допускают одинаковые просчеты, из-за которых топливо быстро портится:

складывание дров прямо на землю без подкладки;

слишком плотная укладка без промежутков;

полное накрывание пленкой без доступа воздуха;

размещение дровника в тени или возле забора, где застаивается влага.

Дополнительные советы

Не складывайте сразу слишком большие бревна — их лучше расколоть, чтобы быстрее высыхали.

Периодически проверяйте состояние нижних рядов и при необходимости подсушивайте.

Если есть возможность, обустройте небольшой навес — это еще более надежная защита от снега и дождя.

Сложенные дрова под снегом зимой. Фото: Shutterstock

Правильно сложенные дрова прослужат намного дольше и обеспечат сухой запас топлива для всей зимы. Это простой способ подготовиться к холодам и сделать вечера у камина максимально уютными.

