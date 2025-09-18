Видео
Главная Дом и огород Почему кабачки вырастают мелкими и кривыми и как этого избежать

Почему кабачки вырастают мелкими и кривыми и как этого избежать

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 00:17
Почему кабачки вырастают мелкими и кривыми и какие простые способы помогут этого избежать
Куст кабачков с плодами на грядке. Фото: Pinterest

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда кабачки вырастают мелкими и кривыми. Есть простые приемы, которые помогут избежать этого и получить ровные плоды.

Новини.LIVE подготовили советы, которые пригодятся каждому дачнику и помогут улучшить урожай кабачков.

Читайте также:

Почему кабачки растут кривыми

Чаще всего овощи искривляются из-за загущения кустов, недостатка влаги или неправильного расположения плодов. Вследствие этого кабачки получают мало света и растут неравномерно.

Дрібні та викривлені плоди кабачків на руках у городника.
Мелкие и искривленные плоды кабачков на руках у огородника. Фото: Backyard Boss

Формирование куста и правильный полив

  • Оставляйте 3-4 основных стебля.
  • Удаляйте лишние листья и побеги.
  • Поливайте 2-3 раза в неделю под корень в жару.

Регулярное прореживание улучшает освещение куста, а стабильный полив предотвращает деформацию плодов.

Полив кабачків під корінь на городі.
Полив кабачков под корень на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Подкормка и подвязывание плодов

  • Используйте удобрения с калием и фосфором.
  • Подходят настои коровяка или куриного помета.
  • Подкладывайте дощечки под плоды или подвязывайте их к шпалере.

Так кабачки становятся крепкими, ровными и не гниют от контакта с землей.

Дополнительные советы

  • Выбирайте солнечные участки.
  • Собирайте урожай вовремя, чтобы плоды не мельчали.
  • Не допускайте перезревания, ведь оно тоже вызывает искривление.
  • Заботьтесь о качественном опылении — для этого привлекайте пчел или проводите искусственное опыление.
  • Выращивайте кабачки на легкой, питательной почве, потому что тяжелые глинистые земли часто дают кривые плоды.
  • Для лучшего урожая на следующий год стоит помнить о севообороте — кабачки не рекомендуют сажать на одном месте несколько лет подряд.
Стиглі кабачки різних сортів після збору врожаю.
Спелые кабачки разных сортов после сбора урожая. Фото: Pixabay

Достаточно нескольких простых приемов — формирование куста с поливом и подкормка с подвязкой — чтобы получить ровные и крупные кабачки. Соблюдая эти правила, вы получите не только красивый, но и вкусный урожай.

урожай растения советы огород кабачки кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
