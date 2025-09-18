Почему кабачки вырастают мелкими и кривыми и какие простые способы помогут этого избежать

Почему кабачки вырастают мелкими и кривыми и как этого избежать
Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда кабачки вырастают мелкими и кривыми. Есть простые приемы, которые помогут избежать этого и получить ровные плоды.
Новини.LIVE подготовили советы, которые пригодятся каждому дачнику и помогут улучшить урожай кабачков.
Почему кабачки растут кривыми
Чаще всего овощи искривляются из-за загущения кустов, недостатка влаги или неправильного расположения плодов. Вследствие этого кабачки получают мало света и растут неравномерно.
Формирование куста и правильный полив
- Оставляйте 3-4 основных стебля.
- Удаляйте лишние листья и побеги.
- Поливайте 2-3 раза в неделю под корень в жару.
Регулярное прореживание улучшает освещение куста, а стабильный полив предотвращает деформацию плодов.
Подкормка и подвязывание плодов
- Используйте удобрения с калием и фосфором.
- Подходят настои коровяка или куриного помета.
- Подкладывайте дощечки под плоды или подвязывайте их к шпалере.
Так кабачки становятся крепкими, ровными и не гниют от контакта с землей.
Дополнительные советы
- Выбирайте солнечные участки.
- Собирайте урожай вовремя, чтобы плоды не мельчали.
- Не допускайте перезревания, ведь оно тоже вызывает искривление.
- Заботьтесь о качественном опылении — для этого привлекайте пчел или проводите искусственное опыление.
- Выращивайте кабачки на легкой, питательной почве, потому что тяжелые глинистые земли часто дают кривые плоды.
- Для лучшего урожая на следующий год стоит помнить о севообороте — кабачки не рекомендуют сажать на одном месте несколько лет подряд.
Достаточно нескольких простых приемов — формирование куста с поливом и подкормка с подвязкой — чтобы получить ровные и крупные кабачки. Соблюдая эти правила, вы получите не только красивый, но и вкусный урожай.
