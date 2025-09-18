Почему кабачки вырастают мелкими и кривыми и какие простые способы помогут этого избежать

Куст кабачков с плодами на грядке. Фото: Pinterest

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда кабачки вырастают мелкими и кривыми. Есть простые приемы, которые помогут избежать этого и получить ровные плоды.

Новини.LIVE подготовили советы, которые пригодятся каждому дачнику и помогут улучшить урожай кабачков.

Почему кабачки растут кривыми

Чаще всего овощи искривляются из-за загущения кустов, недостатка влаги или неправильного расположения плодов. Вследствие этого кабачки получают мало света и растут неравномерно.

Мелкие и искривленные плоды кабачков на руках у огородника. Фото: Backyard Boss

Формирование куста и правильный полив

Оставляйте 3-4 основных стебля.

Удаляйте лишние листья и побеги.

Поливайте 2-3 раза в неделю под корень в жару.

Регулярное прореживание улучшает освещение куста, а стабильный полив предотвращает деформацию плодов.

Полив кабачков под корень на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Подкормка и подвязывание плодов

Используйте удобрения с калием и фосфором.

Подходят настои коровяка или куриного помета.

Подкладывайте дощечки под плоды или подвязывайте их к шпалере.

Так кабачки становятся крепкими, ровными и не гниют от контакта с землей.

Дополнительные советы

Выбирайте солнечные участки.

Собирайте урожай вовремя, чтобы плоды не мельчали.

Не допускайте перезревания, ведь оно тоже вызывает искривление.

Заботьтесь о качественном опылении — для этого привлекайте пчел или проводите искусственное опыление.

Выращивайте кабачки на легкой, питательной почве, потому что тяжелые глинистые земли часто дают кривые плоды.

Для лучшего урожая на следующий год стоит помнить о севообороте — кабачки не рекомендуют сажать на одном месте несколько лет подряд.

Спелые кабачки разных сортов после сбора урожая. Фото: Pixabay

Достаточно нескольких простых приемов — формирование куста с поливом и подкормка с подвязкой — чтобы получить ровные и крупные кабачки. Соблюдая эти правила, вы получите не только красивый, но и вкусный урожай.

