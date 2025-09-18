Відео
Чому кабачки виростають дрібними й кривими та як цього уникнути

Чому кабачки виростають дрібними й кривими та як цього уникнути

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 00:17
Чому кабачки виростають дрібними й кривими та які прості способи допоможуть цього уникнути
Кущ кабачків із плодами на грядці. Фото: Pinterest

Багато городників стикаються з проблемою, коли кабачки виростають дрібними та кривими. Є прості прийоми, які допоможуть уникнути цього та отримати рівні плоди.

Новини.LIVE підготували поради, які стануть у пригоді кожному дачнику та допоможуть покращити врожай кабачків.

Читайте також:

Чому кабачки ростуть кривими

Найчастіше овочі викривляються через загущення кущів, нестачу вологи або неправильне розташування плодів. Внаслідок цього кабачки отримують мало світла та ростуть нерівномірно.

Дрібні та викривлені плоди кабачків на руках у городника.
Дрібні та викривлені плоди кабачків на руках у городника. Фото: Backyard Boss

Формування куща та правильний полив

  • Залишайте 3-4 основні стебла.
  • Видаляйте зайві листки й пагони.
  • Поливайте 2-3 рази на тиждень під корінь у спеку.

Регулярне проріджування покращує освітлення куща, а стабільний полив запобігає деформації плодів.

Полив кабачків під корінь на городі.
Полив кабачків під корінь на городі. Фото: скриншот з YouTube

Підживлення та підв’язування плодів

  • Використовуйте добрива з калієм і фосфором.
  • Підходять настої коров’яку чи курячого посліду.
  • Підкладайте дощечки під плоди або підв’язуйте їх до шпалери.

Так кабачки стають міцними, рівними й не гниють від контакту із землею.

Додаткові поради

  • Обирайте сонячні ділянки.
  • Збирайте врожай вчасно, щоб плоди не дрібнішали.
  • Не допускайте перезрівання, адже воно теж спричиняє викривлення.
  • Дбайте про якісне запилення — для цього приваблюйте бджіл або проводьте штучне запилення.
  • Вирощуйте кабачки на легкому, поживному ґрунті, бо важкі глинисті землі часто дають криві плоди.
  • Для кращого врожаю наступного року варто пам’ятати про сівозміну — кабачки не рекомендують садити на одному місці кілька років поспіль.
Стиглі кабачки різних сортів після збору врожаю.
Стиглі кабачки різних сортів після збору врожаю. Фото: Pixabay

Достатньо кількох простих прийомів — формування куща з поливом та підживлення з підв’язуванням — щоб отримати рівні та великі кабачки. Дотримуючись цих правил, ви отримаєте не лише красивий, а й смачний урожай.

Ми пояснювали те, як прискорити дозрівання перцю у вересні.

Також розповідали про те, як правильно обрізати грушу восени.

Раніше повідомлялося про те, які овочі виживають під снігом.

Ми вже розповідали про те, чим підживити малину після обрізки.

Цікаво буде також дізнатися про те, що посадити, щоб попелиця зникла назавжди.

врожай рослини поради город кабачки кущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
