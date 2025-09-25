Когда собирать урожай картофеля и лука осенью по лунному календарю 2025

Сбор урожая картофеля осенью. Фото: shutterstock.com

Осень — самый ответственный момент для каждого дачника и огородника. Ведь именно в этот период проходит сбор урожая, в частности картофеля и лука. В этом процессе важную роль играет не только погода или степень зрелости овощей, но и фаза Луны, которая также влияет на качество и продолжительность хранения.

Чтобы собранный урожай не испортился зимой, а приносил только пользу, делимся с вами лунным календарем на осень 2025.

Почему важен лунный календарь при сборе урожая

Ориентироваться на лунный календарь во время сбора урожая важно потому, что фазы Луны влияют на сокодвижение в растениях. В дни убывающей Луны все питательные вещества и энергия направлены к корням, поэтому картофель и лук получаются крепкими, хорошо просыхают и хранятся значительно дольше. Это простой способ воспользоваться ритмами природы, чтобы собранный урожай не испортился зимой.

Лунный календарь учитывает не только фазы Луны, но и то, в каком знаке Зодиака она находится. Считается, что это влияет на качество урожая и его лежкость:

когда Луна в земных знаках (Телец, Дева, Козерог) — лучшее время для сбора корнеплодов, потому что они будут крепкими и долго будут храниться;

в водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы) лучше воздержаться от выкапывания, поскольку овощи получаются водянистыми и быстро портятся;

огненные и воздушные знаки Зодиака не благоприятны, так как урожай может терять вкус или хуже храниться.

Сбор урожая картофеля осенью. Фото: Pinterest

Когда копать картофель осенью 2025 года по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самые благоприятные дни для сбора картофеля приходятся на:

27 и 29 сентября;

с 8 по 20 октября.

В эти дни корнеплоды будут крепкими и дольше будут храниться зимой.

Когда выкапывать лук в 2025 году

В октябре 2025 года лук можно еще выкапывать, если он остался на грядках или в теплицах. Ориентироваться стоит на убывающую Луну (8-20 октября) и избегать периодов полнолуния и новолуния.

Важные советы от агрономов

Ориентируйтесь не только на лунный календарь, но и на погодные условия. Выкапывать картофель и лук стоит только в сухую погоду. Если собрать урожай после дождей, земля будет влажной, а овощи не просохнут и быстро начнут гнить. Важно, чтобы овощи перед закладкой в хранилище хорошо подсохли на воздухе.

