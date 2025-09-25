Когда собирать урожай картофеля и лука осенью по лунному календарю 2025

Когда копать картофель и лук осенью — лунный календарь 2025
Осень — самый ответственный момент для каждого дачника и огородника. Ведь именно в этот период проходит сбор урожая, в частности картофеля и лука. В этом процессе важную роль играет не только погода или степень зрелости овощей, но и фаза Луны, которая также влияет на качество и продолжительность хранения.
Чтобы собранный урожай не испортился зимой, а приносил только пользу, делимся с вами лунным календарем на осень 2025.
Почему важен лунный календарь при сборе урожая
Ориентироваться на лунный календарь во время сбора урожая важно потому, что фазы Луны влияют на сокодвижение в растениях. В дни убывающей Луны все питательные вещества и энергия направлены к корням, поэтому картофель и лук получаются крепкими, хорошо просыхают и хранятся значительно дольше. Это простой способ воспользоваться ритмами природы, чтобы собранный урожай не испортился зимой.
Лунный календарь учитывает не только фазы Луны, но и то, в каком знаке Зодиака она находится. Считается, что это влияет на качество урожая и его лежкость:
- когда Луна в земных знаках (Телец, Дева, Козерог) — лучшее время для сбора корнеплодов, потому что они будут крепкими и долго будут храниться;
- в водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы) лучше воздержаться от выкапывания, поскольку овощи получаются водянистыми и быстро портятся;
- огненные и воздушные знаки Зодиака не благоприятны, так как урожай может терять вкус или хуже храниться.
Когда копать картофель осенью 2025 года по лунному календарю
Согласно лунному календарю, самые благоприятные дни для сбора картофеля приходятся на:
- 27 и 29 сентября;
- с 8 по 20 октября.
В эти дни корнеплоды будут крепкими и дольше будут храниться зимой.
Когда выкапывать лук в 2025 году
В октябре 2025 года лук можно еще выкапывать, если он остался на грядках или в теплицах. Ориентироваться стоит на убывающую Луну (8-20 октября) и избегать периодов полнолуния и новолуния.
Важные советы от агрономов
Ориентируйтесь не только на лунный календарь, но и на погодные условия. Выкапывать картофель и лук стоит только в сухую погоду. Если собрать урожай после дождей, земля будет влажной, а овощи не просохнут и быстро начнут гнить. Важно, чтобы овощи перед закладкой в хранилище хорошо подсохли на воздухе.
