Что сажать на огороде и в саду по знаку Зодиака — гороскоп огородника

Астрологи утверждают, что успех на огороде и в саду может зависеть не только от погоды и правильного ухода, но и от вашего знака Зодиака, который имеет определенную энергетику. Для кого-то идеальными станут быстрорастущие культуры, для других — яркие цветы, ароматные травы или экзотические растения.

Что сажать на огороде и в саду по вашему знаку Зодиака, чтобы природа щедро отблагодарила урожаем — узнавайте на Новини.LIVE в гороскопе огородника.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Огненные Овны любят действовать быстро и видеть мгновенный результат. Поэтому представителям этого знака Зодиака стоит выбирать культуры, которые уже через несколько недель порадуют первыми плодами. Подойдут также растения, придающие блюдам пикантности и остроты.

Что сажать Овнам:

острый перец;

сладкий перец;

редис;

чеснок;

лук;

руккола.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы ценят стабильность и уют, поэтому лучше всего будут чувствовать себя среди культур, которые дарят эстетику и сладкий вкус. Выбирайте вкусные, сочные и ароматные растения.

Что сажать Тельцам:

клубника;

малина;

яблони;

помидоры;

лаванда.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы любознательны, любят разнообразие и эксперименты, поэтому им подойдут универсальные растения, которые можно использовать во многих блюдах.

Что сажать Близнецам:

фасоль;

шпинат;

базилик;

сельдерей;

зеленый лук.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ракам близка стихия воды, поэтому их любимые культуры — те, что нуждаются в щедром поливе и дарят сочный урожай.

Что сажать Ракам:

огурцы;

капуста;

дыня;

арбуз;

укроп.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам важно, чтобы растения выглядели роскошно и привлекали внимание — и огород, и сад у них всегда сверкают цветами. Лучшие культуры для представителей этого знака яркие и эффектные.

Что сажать Львам:

подсолнечник;

тыква;

красные томаты;

розмарин;

розы;

лилии;

магнолия.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы стремятся к здоровью и гармонии, поэтому им лучше всего сажать полезные культуры, поддерживающие иммунитет и дарящие пользу организму.

Что сажать Девам:

морковь;

свекла;

чеснок;

ромашка;

мята;

розмарин;

лаванда;

эхинацея;

шалфей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы любят баланс и красоту, поэтому в их саду всегда царит гармония между цветами и зеленью, а на огороде все высажено со вкусом и симметрией. Для представителей этого знака важно не только получить урожай, но и наслаждаться эстетикой.

Что сажать Весам:

пионы;

розы;

гортензии;

фиалки;

петрушка;

сладкий перец;

цуккини;

салат-латук.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы сильные и мистические, им подходят выносливые культуры, которые выдерживают любые капризы погоды и сохраняют силу.

Что сажать Скорпионам:

баклажаны;

кабачки;

черная смородина;

красная свекла;

чеснок;

лук;

бархатцы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы открыты к новому, поэтому стоит экспериментировать с необычными растениями, которые удивят и вас, и соседей, и гостей.

Что сажать Стрельцам:

артишоки;

спаржа;

виноград;

инжир;

фенхель;

бамбук;

гранат;

шафран;

красная рута.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги ценят результат, практичность и стабильность, поэтому выбирайте культуры, которые дают урожай даже в сложных условиях, выносливые, зимостойкие и долговечные.

Что сажать Козерогам:

картофель;

чеснок;

орехи;

кабачки;

брокколи;

хрен;

можжевельник;

морозник.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи — настоящие новаторы, поэтому им стоит попробовать современные методы выращивания и необычные культуры.

Что сажать Водолеям:

микрозелень;

гидропонные растения;

спаржа;

голубика;

киви;

шпинат;

лаванда.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Нежным Рыбам близка стихия воды, поэтому для них лучше всего сажать культуры, требующие влаги и дарящие свежесть.

Что сажать Рыбам:

мята;

базилик;

валериана;

салат;

водяной кресс;

огурцы;

арбузы.

