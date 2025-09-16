Как правильно сажать смородину осенью - правила выбора почвы и саженцев

Человек собирает ягоды черной смородины. Фото: Freepik

Смородину лучше всего высаживать осенью: в октябре саженцы успевают укорениться до морозов и уже весной активно растут. Достаточно соблюсти несколько простых правил.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать место, подготовить почву и высадить смородину.

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур в Украине. Осенняя посадка считается самой эффективной, ведь растение успевает укрепить корни еще до морозов. Это гарантирует активный рост и хороший урожай уже в следующем году.

Где лучше сажать смородину

Черная смородина любит влажные, но не заболоченные участки. Идеально — ровные или пологие склоны, защищенные от ветра.

Красная смородина менее требовательна и хорошо растет на возвышенных солнечных местах с плодородным суглинком.

Важно: не стоит сажать на засоленных, песчаных или болотистых почвах — они вредят корням.

Подготовка почвы

Перед посадкой землю перекапывают на глубину 30-35 см, убирают сорняки и добавляют удобрения:

600-800 кг органики на 100 м²;

несколько кг суперфосфата и калийных веществ.

Ямы для саженцев готовят за 2-3 недели до высадки, чтобы почва уплотнилась.

Техника посадки

Выкопайте ямы 40×40 см, глубиной 30-35 см. Заполните их плодородной почвой с перегноем, суперфосфатом и калием. Саженцы обрежьте: сухие корешки удалите, побеги укоротите до 15-20 см. Сажайте под углом 45°, заглубляя на 6-10 см больше, чем в питомнике. Оставьте на поверхности 2-3 почки, полейте и замульчируйте торфом или перегноем.

Расстояние между кустами

компактные сорта — через 1 м;

раскидистые — через 1,5 м.

Большинство сортов самоплодны, но для лучшего урожая стоит сажать несколько разных — это обеспечит качественное опыление.

