Главная Дом и огород Осенняя посадка смородины — что надо знать для большого урожая

Осенняя посадка смородины — что надо знать для большого урожая

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 07:00
Как правильно сажать смородину осенью - правила выбора почвы и саженцев
Человек собирает ягоды черной смородины. Фото: Freepik

Смородину лучше всего высаживать осенью: в октябре саженцы успевают укорениться до морозов и уже весной активно растут. Достаточно соблюсти несколько простых правил.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать место, подготовить почву и высадить смородину.

Читайте также:

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур в Украине. Осенняя посадка считается самой эффективной, ведь растение успевает укрепить корни еще до морозов. Это гарантирует активный рост и хороший урожай уже в следующем году.

Свіжі ягоди чорної смородини в скляній мисці.
Свежие ягоды черной смородины в стеклянной миске. Фото: Freepik

Где лучше сажать смородину

  • Черная смородина любит влажные, но не заболоченные участки. Идеально — ровные или пологие склоны, защищенные от ветра.
  • Красная смородина менее требовательна и хорошо растет на возвышенных солнечных местах с плодородным суглинком.

Важно: не стоит сажать на засоленных, песчаных или болотистых почвах — они вредят корням.

Подготовка почвы

Перед посадкой землю перекапывают на глубину 30-35 см, убирают сорняки и добавляют удобрения:

  • 600-800 кг органики на 100 м²;
  • несколько кг суперфосфата и калийных веществ.

Ямы для саженцев готовят за 2-3 недели до высадки, чтобы почва уплотнилась.

Кущ смородини в саду.
Куст смородины в саду. Фото: Pinterest

Техника посадки

  1. Выкопайте ямы 40×40 см, глубиной 30-35 см.
  2. Заполните их плодородной почвой с перегноем, суперфосфатом и калием.
  3. Саженцы обрежьте: сухие корешки удалите, побеги укоротите до 15-20 см.
  4. Сажайте под углом 45°, заглубляя на 6-10 см больше, чем в питомнике.
  5. Оставьте на поверхности 2-3 почки, полейте и замульчируйте торфом или перегноем.

Расстояние между кустами

  • компактные сорта — через 1 м;
  • раскидистые — через 1,5 м.

Большинство сортов самоплодны, но для лучшего урожая стоит сажать несколько разных — это обеспечит качественное опыление.

урожай растения советы огород сад Смородина кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
