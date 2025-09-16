Как правильно сажать смородину осенью - правила выбора почвы и саженцев

Осенняя посадка смородины — что надо знать для большого урожая
Смородину лучше всего высаживать осенью: в октябре саженцы успевают укорениться до морозов и уже весной активно растут. Достаточно соблюсти несколько простых правил.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать место, подготовить почву и высадить смородину.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур в Украине. Осенняя посадка считается самой эффективной, ведь растение успевает укрепить корни еще до морозов. Это гарантирует активный рост и хороший урожай уже в следующем году.
Где лучше сажать смородину
- Черная смородина любит влажные, но не заболоченные участки. Идеально — ровные или пологие склоны, защищенные от ветра.
- Красная смородина менее требовательна и хорошо растет на возвышенных солнечных местах с плодородным суглинком.
Важно: не стоит сажать на засоленных, песчаных или болотистых почвах — они вредят корням.
Подготовка почвы
Перед посадкой землю перекапывают на глубину 30-35 см, убирают сорняки и добавляют удобрения:
- 600-800 кг органики на 100 м²;
- несколько кг суперфосфата и калийных веществ.
Ямы для саженцев готовят за 2-3 недели до высадки, чтобы почва уплотнилась.
Техника посадки
- Выкопайте ямы 40×40 см, глубиной 30-35 см.
- Заполните их плодородной почвой с перегноем, суперфосфатом и калием.
- Саженцы обрежьте: сухие корешки удалите, побеги укоротите до 15-20 см.
- Сажайте под углом 45°, заглубляя на 6-10 см больше, чем в питомнике.
- Оставьте на поверхности 2-3 почки, полейте и замульчируйте торфом или перегноем.
Расстояние между кустами
- компактные сорта — через 1 м;
- раскидистые — через 1,5 м.
Большинство сортов самоплодны, но для лучшего урожая стоит сажать несколько разных — это обеспечит качественное опыление.
Мы уже рассказывали о том, как правильно посадить сирень осенью для обильного цветения.
Также ранее объясняли то, что посадить, чтобы тля исчезла навсегда.
Подробнее мы рассказывали о том, что сажать рядом с грушей.
Ранее сообщалось о том, как вырастить гипсофилу.
Интересно будет также узнать о том, что нельзя сажать возле винограда.
Читайте Новини.LIVE!