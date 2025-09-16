Як правильно садити смородину восени - правила вибору ґрунту та саджанців

Людина збирає ягоди чорної смородини. Фото: Freepik

Смородину найкраще висаджувати восени: у жовтні саджанці встигають укорінитися до морозів і вже навесні активно ростуть. Достатньо дотриматися кількох простих правил.

як правильно обрати місце, підготувати ґрунт та висадити смородину.

Смородина — одна з найпопулярніших ягідних культур в Україні. Осіння посадка вважається найефективнішою, адже рослина встигає зміцнити коріння ще до морозів. Це гарантує активний ріст і добрий урожай уже наступного року.

Свіжі ягоди чорної смородини в скляній мисці. Фото: Freepik

Де краще садити смородину

Чорна смородина любить вологі, але не заболочені ділянки. Ідеально — рівні або пологі схили, захищені від вітру.

Червона смородина менш вимоглива й добре росте на підвищених сонячних місцях із родючим суглинком.

Важливо: не варто садити на засолених, піщаних чи болотистих ґрунтах — вони шкодять корінню.

Підготовка ґрунту

Перед посадкою землю перекопують на глибину 30-35 см, прибирають бур’яни та додають добрива:

600-800 кг органіки на 100 м²;

кілька кг суперфосфату та калійних речовин.

Ями для саджанців готують за 2-3 тижні до висаджування, щоб ґрунт ущільнився.

Кущ смородини в саду. Фото: Pinterest

Техніка посадки

Викопайте ями 40×40 см, глибиною 30-35 см. Заповніть їх родючим ґрунтом із перегноєм, суперфосфатом і калієм. Саджанці обріжте: сухі корінці видаліть, пагони вкоротіть до 15-20 см. Садіть під кутом 45°, заглиблюючи на 6-10 см більше, ніж у розсаднику. Залиште на поверхні 2-3 бруньки, полийте й замульчуйте торфом або перегноєм.

Відстань між кущами

компактні сорти — через 1 м;

розлогі — через 1,5 м.

Більшість сортів самоплідні, але для кращого врожаю варто саджати кілька різних — це забезпечить якісне запилення.

