Що садити на городі та в саду за знаком Зодіаку — гороскоп городника

Астрологи стверджують, що успіх на городі та в саду може залежати не лише від погоди й правильного догляду, а й від вашого знака Зодіаку, який має певну енергетику. Для когось ідеальними стануть швидкорослі культури, для інших — яскраві квіти, ароматні трави чи екзотичні рослини.

Що садити на городі та в саду за вашим знаком Зодіаку, щоб природа щедро віддячила врожаєм — дізнавайтесь на Новини.LIVE у гороскопі городника.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Вогняні Овни люблять діяти швидко та бачити миттєвий результат. Тому представникам цього знаку Зодіаку варто обирати культури, які вже за кілька тижнів порадують першими плодами. Підійдуть також рослини, що надають стравам пікантності та гостроти.

Що садити Овнам:

гострий перець;

солодкий перець;

редис;

часник;

цибуля;

рукола.



Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельці цінують стабільність і затишок, тому найкраще почуватимуться серед культур, які дарують естетику й солодкий смак. Обирайте смачні, соковиті та ароматні рослини.

Що садити Тельцям:

полуниця;

малина;

яблуні;

помідори;

лаванда.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Близнюки допитливі, люблять різноманіття та експерименти, тому їм підійдуть універсальні рослини, які можна використовувати у багатьох стравах.

Що садити Близнюкам:

квасоля;

шпинат;

базилік;

селера;

зелена цибуля.

Рак (21 червня — 22 липня)

Ракам близька стихія води, тож їхні улюблені культури — ті, що потребують щедрого поливу й дарують соковитий урожай.

Що садити Ракам:

огірки;

капуста;

диня;

кавун;

кріп.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам важливо, щоб рослини виглядали розкішно й привертали увагу — і город, і сад у них завжди виблискують кольорами. Найкращі культури для представників цього знаку яскраві та ефектні.

Що садити Левам:

соняшник;

гарбуз;

червоні томати;

розмарин;

троянди;

лілії;

магнолія.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви прагнуть здоров'я та гармонії, тому їм найкраще садити корисні культури, що підтримують імунітет і дарують користь організму.

Що садити Дівам:

морква;

буряк;

часник;

ромашка;

м'ята;

розмарин;

лаванда;

ехінацея;

шавлія.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези люблять баланс і красу, тож у їхньому саду завжди панує гармонія між квітами та зеленню, а на городі все висаджено зі смаком і симетрією. Для представників цього знака важливо не лише отримати урожай, а й насолоджуватися естетикою.

Що садити Терезам:

півонії;

троянди;

гортензії;

фіалки;

петрушка;

солодкий перець;

цукіні;

салат-латук.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сильні й містичні, їм підходять витривалі культури, які витримують будь-які примхи погоди та зберігають силу.

Що садити Скорпіонам:

баклажани;

кабачки;

чорна смородина;

червоний буряк;

часник;

цибуля;

чорнобривці.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці відкриті до нового, тому варто експериментувати з незвичайними рослинами, які здивують і вас, сусідів, і гостей.

Що садити Стрільцям:

артишоки;

спаржа;

виноград;

інжир;

фенхель;

бамбук;

гранат;

шафран;

червона рута.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги цінують результат, практичність і стабільність, тому обирайте культури, які дають урожай навіть у складних умовах витривалі, зимостійкі та довговічні.

Що садити Козерогам:

картопля;

часник;

горіхи;

кабачки;

броколі;

хрін;

ялівець;

морозник.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії — справжні новатори, тож їм варто спробувати сучасні методи вирощування та незвичні культури.

Що садити Водоліям:

мікрозелень;

гідропонні рослини;

спаржа;

лохина;

ківі;

шпинат;

лаванда.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ніжним Рибам близька стихія води, тому для них найкраще садити культури, що потребують вологи та дарують свіжість.

Що садити Рибам:

м'ята;

базилік;

валеріана;

салат;

водяний крес;

огірки;

кавуни.

