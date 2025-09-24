Когда сажать озимый лук в октябре 2025 по лунному календарю — благоприятные дни

Посадка озимого лука осенью. Фото: Pinterest

Несмотря на то, что завершается первый месяц осени, работы на огороде не уменьшается, ведь именно сейчас закладывается будущий урожай. Многие огородники сажают озимый чеснок и лук. А чтобы уже ранней весной лакомиться сочным и крепким овощем, стоит учесть не только правила посадки под зиму, но и благоприятные дни.

Когда сажать озимый лук в октябре 2025 по лунному календарю и какая схема посадки поможет собрать действительно богатый урожай, узнавайте далее в статье Новини.LIVE.

Какие оптимальные сроки посадки озимого лука — лунный календарь на октябрь

Лучшее время для высадки озимого лука зависит от погоды, ведь почва должна остыть. Самая оптимальная температура от +5 до +8°C. При этом ночи должны быть с легкими заморозками. Важно, чтобы луковицы успели укорениться, но не проросли до морозов. Ориентировочные сроки: с 25 сентября до 10 октября.

По лунному календарю 2025 года самые благоприятные даты в октябре: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 и 14 число.

Посадка лука под зиму. Фото: shutterstock.com

Как подготовить грядку и севок

Правильная подготовка значительно повышает шансы на успех. Следуйте таким простым советам:

Используйте мелкий севок без повреждений. Перед посадкой окуните луковицы в слабый раствор марганцовки для обеззараживания. Выбирайте место после помидоров, огурцов, бобовых или тыквенных культур. Не рекомендуется сажать после чеснока, моркови или свеклы. Грядку следует перекопать, добавить перегной (примерно 1,5 ведра на 1 м²) и внести минеральные удобрения.

Посадка лука под зиму. Фото: shutterstock.com

Лучшая схема высаживания озимого лука

Для хорошего урожая придерживайтесь проверенных расстояний:

между луковицами — 10-15 см;

между рядами — 20-25 см;

глубина заделки — 2-4 см, причем над луковицей должно быть не менее 1 см почвы.

После посадки землю слегка уплотните руками.

