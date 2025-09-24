Когда сажать озимый лук в октябре 2025 по лунному календарю — благоприятные дни

Когда сажать озимый лук в октябре 2025 — лунный календарь
Несмотря на то, что завершается первый месяц осени, работы на огороде не уменьшается, ведь именно сейчас закладывается будущий урожай. Многие огородники сажают озимый чеснок и лук. А чтобы уже ранней весной лакомиться сочным и крепким овощем, стоит учесть не только правила посадки под зиму, но и благоприятные дни.
Когда сажать озимый лук в октябре 2025 по лунному календарю и какая схема посадки поможет собрать действительно богатый урожай, узнавайте далее в статье Новини.LIVE.
Какие оптимальные сроки посадки озимого лука — лунный календарь на октябрь
Лучшее время для высадки озимого лука зависит от погоды, ведь почва должна остыть. Самая оптимальная температура от +5 до +8°C. При этом ночи должны быть с легкими заморозками. Важно, чтобы луковицы успели укорениться, но не проросли до морозов. Ориентировочные сроки: с 25 сентября до 10 октября.
По лунному календарю 2025 года самые благоприятные даты в октябре: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 и 14 число.
Как подготовить грядку и севок
Правильная подготовка значительно повышает шансы на успех. Следуйте таким простым советам:
- Используйте мелкий севок без повреждений.
- Перед посадкой окуните луковицы в слабый раствор марганцовки для обеззараживания.
- Выбирайте место после помидоров, огурцов, бобовых или тыквенных культур. Не рекомендуется сажать после чеснока, моркови или свеклы.
- Грядку следует перекопать, добавить перегной (примерно 1,5 ведра на 1 м²) и внести минеральные удобрения.
Лучшая схема высаживания озимого лука
Для хорошего урожая придерживайтесь проверенных расстояний:
- между луковицами — 10-15 см;
- между рядами — 20-25 см;
- глубина заделки — 2-4 см, причем над луковицей должно быть не менее 1 см почвы.
После посадки землю слегка уплотните руками.
