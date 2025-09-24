Коли садити озиму цибулю у жовтні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні

Коли садити озиму цибулю у жовтні 2025 — місячний календар
Попри те, що завершується перший місяць осені, роботи на городі не меншає, адже саме зараз закладається майбутній урожай. Багато городників садять озимий часник та цибулю. А щоб вже ранньою весною ласувати соковитим та міцним овочем, варто врахувати не лише правила посадки під зиму, а й сприятливі дні.
Коли садити озиму цибулю у жовтні 2025 за місячним календарем та яка схема посадки яка допоможе зібрати справді багатий врожай, дізнавайтесь далі у статті Новини.LIVE.
Які оптимальні терміни посадки озимої цибулі — місячний календар на жовтень
Найкращий час для висаджування озимої цибулі залежить від погоди, адже ґрунт має охолонути. Найоптимальніша температура від +5 до +8°C. При цьому ночі повинні бути з легкими заморозками. Важливо, щоб цибулини встигли укорінитися, але не проросли до морозів. Орієнтовні строки: з 25 вересня до 10 жовтня.
За місячним календарем 2025 року найсприятливіші дати у жовтні: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 та 14 число.
Як підготувати грядку та сівок
Правильна підготовка значно підвищує шанси на успіх. Дотримуйтесь таких простих порад:
- Використовуйте дрібний сівок без пошкоджень.
- Перед посадкою занурте цибулини в слабкий розчин марганцівки для знезараження.
- Обирайте місце після помідорів, огірків, бобових чи гарбузових культур. Не рекомендується садити після часнику, моркви або буряка.
- Грядку слід перекопати, додати перегній (приблизно 1,5 відра на 1 м²) та внести мінеральні добрива.
Найкраща схема висаджування озимої цибулі
Для гарного врожаю дотримуйтесь перевірених відстаней:
- між цибулинами — 10-15 см;
- між рядами — 20-25 см;
- глибина загортання — 2-4 см, причому над цибулиною має бути не менше 1 см ґрунту.
Після посадки землю злегка ущільніть руками.
Також пропонуємо інші цікаві новини з городництва та садівництва
Які сорти озимої цибулі дадуть найбільший врожай.
Коли садити озимий часник у жовтні за місячним календарем.
Як змусити огірки плодоносити аж до перших морозів.
Що робити, якщо кабачки ростуть дрібними та кривими.
Які овочі підходять для зимового вирощування.
Читайте Новини.LIVE!