Коли садити озиму цибулю у жовтні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні

Посадка озимої цибулі восени. Фото: Pinterest

Попри те, що завершується перший місяць осені, роботи на городі не меншає, адже саме зараз закладається майбутній урожай. Багато городників садять озимий часник та цибулю. А щоб вже ранньою весною ласувати соковитим та міцним овочем, варто врахувати не лише правила посадки під зиму, а й сприятливі дні.

Коли садити озиму цибулю у жовтні 2025 за місячним календарем та яка схема посадки яка допоможе зібрати справді багатий врожай, дізнавайтесь далі у статті Новини.LIVE.

Які оптимальні терміни посадки озимої цибулі — місячний календар на жовтень

Найкращий час для висаджування озимої цибулі залежить від погоди, адже ґрунт має охолонути. Найоптимальніша температура від +5 до +8°C. При цьому ночі повинні бути з легкими заморозками. Важливо, щоб цибулини встигли укорінитися, але не проросли до морозів. Орієнтовні строки: з 25 вересня до 10 жовтня.

За місячним календарем 2025 року найсприятливіші дати у жовтні: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 та 14 число.

Посадка цибулі під зиму. Фото: shutterstock.com

Як підготувати грядку та сівок

Правильна підготовка значно підвищує шанси на успіх. Дотримуйтесь таких простих порад:

Використовуйте дрібний сівок без пошкоджень. Перед посадкою занурте цибулини в слабкий розчин марганцівки для знезараження. Обирайте місце після помідорів, огірків, бобових чи гарбузових культур. Не рекомендується садити після часнику, моркви або буряка. Грядку слід перекопати, додати перегній (приблизно 1,5 відра на 1 м²) та внести мінеральні добрива.

Посадка цибулі під зиму. Фото: shutterstock.com

Найкраща схема висаджування озимої цибулі

Для гарного врожаю дотримуйтесь перевірених відстаней:

між цибулинами — 10-15 см;

між рядами — 20-25 см;

глибина загортання — 2-4 см, причому над цибулиною має бути не менше 1 см ґрунту.

Після посадки землю злегка ущільніть руками.

