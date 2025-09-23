Коли садити озимий часник у жовтні 2025 — сприятливі дні за місячним календарем

Посадка озимого часнику у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Великий, соковитий часник — гордість кожного господаря, а правильна посадка восени гарантує щедрий урожай наступного літа. Проте успіх залежить не лише від сорту та ґрунту, а й від того, у які дні ви садите рослину. Саме місячний календар допомагає обрати сприятливий час, коли рослина отримає найбільший заряд енергії для розвитку.

Що таке озимий часник і чому його садять восени

Озимий часник — це різновид часнику, який висаджують восени (зазвичай у вересні-жовтні) за 3–4 тижні до настання заморозків. Це потрібно, щоб зубчики встигли пустити корінці, але не дали зеленої маси. Узимку рослина перебуває у стані спокою, а навесні швидко рушає в ріст і формує великі головки. Таким чином можна отримати ранній врожай смачної пряності.

Але обов'язково слід враховувати, якщо висадити занадто рано, часник може прорости й постраждати від морозів. Якщо ж запізнитися, він не встигне зміцнитися і буде слабким.

Посадка озимого часнику. Фото: shutterstock.com

Посадка озимого часнику — коли сприятливі дні у жовтні за місячним календарем

Місячний календар давно став надійним помічником для городників. Він враховує фази Місяця та його перебування в знаках Зодіаку. Найкращі дати для посадки озимого часнику у жовтні 2025 року:

1-4 жовтня;

11 жовтня;

13 жовтня;

20 жовтня;

22 жовтня;

26-28 жовтня.

Посадка озимого часнику. Фото: freepik.com

На що звернути увагу під час посадки озимого часнику

Фаза Місяця: садити краще під час спадного Місяця, адже вважається, що це стимулює розвиток коренів. Знак Зодіаку в якому перебуває Місяць. Сприятливі — Діва, Телець, Козеріг, бо вони допомагають рослинам зміцнитися. Температура ґрунту: оптимально від +5 до +7 °C. Якщо земля надто холодна, зубчики можуть не встигнути укорінитися. Мульчування: після садіння обов'язково накрийте грядку соломою, листям чи торфом, щоб уберегти її від морозів.

Посадка озимого часнику у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Як правильно підготувати ґрунт і посадити часник

Попередньо перекопайте грядку, приберіть бур'яни та розпушіть землю. Додайте органічні добрива — перегній, компост або деревний попіл. Вибирайте великі, здорові зубчики для посадки. Заглиблюйте їх на 5-7 см, залишаючи проміжки між рядами для зручного росту. Полийте помірно, а потім замульчуйте грядку

