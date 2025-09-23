Когда сажать озимый чеснок в октябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю

Когда сажать озимый чеснок в октябре 2025 — лунный календарь
Большой, сочный чеснок — гордость каждого хозяина, а правильная посадка осенью гарантирует щедрый урожай следующим летом. Однако успех зависит не только от сорта и почвы, но и от того, в какие дни вы сажаете растение. Именно лунный календарь помогает выбрать благоприятное время, когда растение получит наибольший заряд энергии для развития.
Новини.LIVE делится с вами, когда будут лучшие дни для посадки озимого чеснока в октябре по лунному календарю.
Что такое озимый чеснок и почему его сажают осенью
Озимый чеснок — это разновидность чеснока, который высаживают осенью (обычно в сентябре-октябре) за 3-4 недели до наступления заморозков. Это нужно, чтобы зубчики успели пустить корешки, но не дали зеленой массы. Зимой растение находится в состоянии покоя, а весной быстро трогается в рост и формирует крупные головки. Таким образом можно получить ранний урожай вкусной пряности.
Но обязательно следует учитывать, если высадить слишком рано, чеснок может прорасти и пострадать от морозов. Если же опоздать, он не успеет укрепиться и будет слабым.
Посадка озимого чеснока — когда благоприятные дни в октябре по лунному календарю
Лунный календарь давно стал надежным помощником для огородников. Он учитывает фазы Луны и ее пребывание в знаках Зодиака. Лучшие даты для посадки озимого чеснока в октябре 2025 года:
- 1-4 октября;
- 11 октября;
- 13 октября;
- 20 октября;
- 22 октября;
- 26-28 октября.
На что обратить внимание во время посадки озимого чеснока
- Фаза Луны: сажать лучше во время убывающей Луны, ведь считается, что это стимулирует развитие корней.
- Знак Зодиака в котором находится Луна. Благоприятные — Дева, Телец, Козерог, потому что они помогают растениям укрепиться.
- Температура почвы: оптимально от +5 до +7 °C. Если земля слишком холодная, зубчики могут не успеть укорениться.
- Мульчирование: после посадки обязательно накройте грядку соломой, листьями или торфом, чтобы уберечь ее от морозов.
Как правильно подготовить почву и посадить чеснок
- Предварительно перекопайте грядку, уберите сорняки и разрыхлите землю.
- Добавьте органические удобрения — перегной, компост или древесную золу.
- Выбирайте крупные, здоровые зубчики для посадки.
- Заглубляйте их на 5-7 см, оставляя промежутки между рядами для удобного роста.
- Полейте умеренно, а затем замульчируйте грядку.
