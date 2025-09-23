Когда сажать озимый чеснок в октябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю

Посадка озимого чеснока в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Большой, сочный чеснок — гордость каждого хозяина, а правильная посадка осенью гарантирует щедрый урожай следующим летом. Однако успех зависит не только от сорта и почвы, но и от того, в какие дни вы сажаете растение. Именно лунный календарь помогает выбрать благоприятное время, когда растение получит наибольший заряд энергии для развития.

Новини.LIVE делится с вами, когда будут лучшие дни для посадки озимого чеснока в октябре по лунному календарю.

Реклама

Читайте также:

Что такое озимый чеснок и почему его сажают осенью

Озимый чеснок — это разновидность чеснока, который высаживают осенью (обычно в сентябре-октябре) за 3-4 недели до наступления заморозков. Это нужно, чтобы зубчики успели пустить корешки, но не дали зеленой массы. Зимой растение находится в состоянии покоя, а весной быстро трогается в рост и формирует крупные головки. Таким образом можно получить ранний урожай вкусной пряности.

Но обязательно следует учитывать, если высадить слишком рано, чеснок может прорасти и пострадать от морозов. Если же опоздать, он не успеет укрепиться и будет слабым.

Посадка озимого чеснока. Фото: shutterstock.com

Посадка озимого чеснока — когда благоприятные дни в октябре по лунному календарю

Лунный календарь давно стал надежным помощником для огородников. Он учитывает фазы Луны и ее пребывание в знаках Зодиака. Лучшие даты для посадки озимого чеснока в октябре 2025 года:

1-4 октября;

11 октября;

13 октября;

20 октября;

22 октября;

26-28 октября.

Посадка озимого чеснока. Фото: freepik.com

На что обратить внимание во время посадки озимого чеснока

Фаза Луны: сажать лучше во время убывающей Луны, ведь считается, что это стимулирует развитие корней. Знак Зодиака в котором находится Луна. Благоприятные — Дева, Телец, Козерог, потому что они помогают растениям укрепиться. Температура почвы: оптимально от +5 до +7 °C. Если земля слишком холодная, зубчики могут не успеть укорениться. Мульчирование: после посадки обязательно накройте грядку соломой, листьями или торфом, чтобы уберечь ее от морозов.

Посадка озимого чеснока в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Как правильно подготовить почву и посадить чеснок

Предварительно перекопайте грядку, уберите сорняки и разрыхлите землю. Добавьте органические удобрения — перегной, компост или древесную золу. Выбирайте крупные, здоровые зубчики для посадки. Заглубляйте их на 5-7 см, оставляя промежутки между рядами для удобного роста. Полейте умеренно, а затем замульчируйте грядку.

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству и садоводству

Чем подкормить озимый чеснок, чтобы вырос большим и вкусным.

Как подготовить чеснок к длительному хранению.

Что сделать, чтобы огурцы плодоносили вплоть до первых морозов.

Какие сорта озимого лука дадут самый большой урожай.

Как посадить помидоры под зиму без риска потерять урожай.