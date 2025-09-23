Видео
Главная Дом и огород Когда сажать озимый чеснок в октябре 2025 — лунный календарь

Когда сажать озимый чеснок в октябре 2025 — лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 06:01
Когда сажать озимый чеснок в октябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю
Посадка озимого чеснока в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Большой, сочный чеснок — гордость каждого хозяина, а правильная посадка осенью гарантирует щедрый урожай следующим летом. Однако успех зависит не только от сорта и почвы, но и от того, в какие дни вы сажаете растение. Именно лунный календарь помогает выбрать благоприятное время, когда растение получит наибольший заряд энергии для развития.

Новини.LIVE делится с вами, когда будут лучшие дни для посадки озимого чеснока в октябре по лунному календарю.

Читайте также:

Что такое озимый чеснок и почему его сажают осенью

Озимый чеснок — это разновидность чеснока, который высаживают осенью (обычно в сентябре-октябре) за 3-4 недели до наступления заморозков. Это нужно, чтобы зубчики успели пустить корешки, но не дали зеленой массы. Зимой растение находится в состоянии покоя, а весной быстро трогается в рост и формирует крупные головки. Таким образом можно получить ранний урожай вкусной пряности.

Но обязательно следует учитывать, если высадить слишком рано, чеснок может прорасти и пострадать от морозов. Если же опоздать, он не успеет укрепиться и будет слабым.

 

Что такое озимый чеснок и почему его сажают осенью
Посадка озимого чеснока. Фото: shutterstock.com

Посадка озимого чеснока — когда благоприятные дни в октябре по лунному календарю

Лунный календарь давно стал надежным помощником для огородников. Он учитывает фазы Луны и ее пребывание в знаках Зодиака. Лучшие даты для посадки озимого чеснока в октябре 2025 года:

  • 1-4 октября;
  • 11 октября;
  • 13 октября;
  • 20 октября;
  • 22 октября;
  • 26-28 октября.

 

Посадка озимого чеснока — когда благоприятные дни в октябре по лунному календарю
Посадка озимого чеснока. Фото: freepik.com

На что обратить внимание во время посадки озимого чеснока

  1. Фаза Луны: сажать лучше во время убывающей Луны, ведь считается, что это стимулирует развитие корней.
  2. Знак Зодиака в котором находится Луна. Благоприятные — Дева, Телец, Козерог, потому что они помогают растениям укрепиться.
  3. Температура почвы: оптимально от +5 до +7 °C. Если земля слишком холодная, зубчики могут не успеть укорениться.
  4. Мульчирование: после посадки обязательно накройте грядку соломой, листьями или торфом, чтобы уберечь ее от морозов.

 

Как правильно подготовить почву и посадить чеснок
Посадка озимого чеснока в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Как правильно подготовить почву и посадить чеснок

  1. Предварительно перекопайте грядку, уберите сорняки и разрыхлите землю.
  2. Добавьте органические удобрения — перегной, компост или древесную золу.
  3. Выбирайте крупные, здоровые зубчики для посадки.
  4. Заглубляйте их на 5-7 см, оставляя промежутки между рядами для удобного роста.
  5. Полейте умеренно, а затем замульчируйте грядку.

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству и садоводству

Чем подкормить озимый чеснок, чтобы вырос большим и вкусным.

Как подготовить чеснок к длительному хранению.

Что сделать, чтобы огурцы плодоносили вплоть до первых морозов.

Какие сорта озимого лука дадут самый большой урожай.

Как посадить помидоры под зиму без риска потерять урожай.

растения советы огород чеснок лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
