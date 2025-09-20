Как посадить помидоры под зиму - семенами или целыми плодами, советы огородникам

Спелые помидоры на огороде. Фото: Pinterest

Посадка помидоров под зиму поможет получить ранний урожай без лишних хлопот с рассадой. Есть два проверенных способа: посев семенами или закапывание плодов.

Новини.LIVE делятся советами, как сажать помидоры под зиму, со ссылкой на YouTube-канал "Ліричний Селянин"

Посев семенами

Подготовьте почву и сделайте борозды глубиной 2-3 см.

Высейте семена густо, ведь часть может не прорасти.

Засыпьте землей, но не поливайте.

Замульчируйте сухими листьями, соломой или хвоей.

Весной прикройте всходы агроволокном, проредите и пересадите при необходимости.

Преимущества: крепкие растения, ранний урожай, минимум ухода весной.

Недостатки: возможны проплешины из-за гибели семян.

Закапывание плодов

Выберите здоровые спелые помидоры.

Закопайте их на глубину 15-20 см (для черри — меньше).

Расстояние между лунками — примерно 15 см.

Весной из одной лунки появляется несколько ростков.

Молодые растения прикройте пленкой или агроволокном, затем рассадите.

Преимущества: простота, естественный отбор самых крепких семян.

Недостатки: всходы неравномерные, придется прореживать.

Оба метода подзимней посадки работают. Если хотите контролировать сорт и количество всходов — сейте семена. Если ищете самый простой вариант — закапывайте плоды. В любом случае весной вы получите сильные растения и ранний урожай.

