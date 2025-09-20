Видео
Как посадить помидоры под зиму без риска потерять урожай

Как посадить помидоры под зиму без риска потерять урожай

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 07:32
Как посадить помидоры под зиму - семенами или целыми плодами, советы огородникам
Спелые помидоры на огороде. Фото: Pinterest

Посадка помидоров под зиму поможет получить ранний урожай без лишних хлопот с рассадой. Есть два проверенных способа: посев семенами или закапывание плодов.

Новини.LIVE делятся советами, как сажать помидоры под зиму, со ссылкой на YouTube-канал "Ліричний Селянин"

Читайте также:

Посев семенами

  • Подготовьте почву и сделайте борозды глубиной 2-3 см.
  • Высейте семена густо, ведь часть может не прорасти.
  • Засыпьте землей, но не поливайте.
  • Замульчируйте сухими листьями, соломой или хвоей.
  • Весной прикройте всходы агроволокном, проредите и пересадите при необходимости.

Преимущества: крепкие растения, ранний урожай, минимум ухода весной.
Недостатки: возможны проплешины из-за гибели семян.

Закапывание плодов

  • Выберите здоровые спелые помидоры.
  • Закопайте их на глубину 15-20 см (для черри — меньше).
  • Расстояние между лунками — примерно 15 см.
  • Весной из одной лунки появляется несколько ростков.
  • Молодые растения прикройте пленкой или агроволокном, затем рассадите.

Преимущества: простота, естественный отбор самых крепких семян.
Недостатки: всходы неравномерные, придется прореживать.

Оба метода подзимней посадки работают. Если хотите контролировать сорт и количество всходов — сейте семена. Если ищете самый простой вариант — закапывайте плоды. В любом случае весной вы получите сильные растения и ранний урожай.

Мы уже рассказывали о том, как ускорить созревание помидоров.

Ранее объясняли то, как заготовить семена помидоров дома.

Интересно будет также узнать о том, какой сорт помидоров дает рекордный урожай.

урожай растения советы огород как посадить помидоры
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
