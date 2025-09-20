Как посадить помидоры под зиму - семенами или целыми плодами, советы огородникам

Как посадить помидоры под зиму без риска потерять урожай
Посадка помидоров под зиму поможет получить ранний урожай без лишних хлопот с рассадой. Есть два проверенных способа: посев семенами или закапывание плодов.
Посев семенами
- Подготовьте почву и сделайте борозды глубиной 2-3 см.
- Высейте семена густо, ведь часть может не прорасти.
- Засыпьте землей, но не поливайте.
- Замульчируйте сухими листьями, соломой или хвоей.
- Весной прикройте всходы агроволокном, проредите и пересадите при необходимости.
Преимущества: крепкие растения, ранний урожай, минимум ухода весной.
Недостатки: возможны проплешины из-за гибели семян.
Закапывание плодов
- Выберите здоровые спелые помидоры.
- Закопайте их на глубину 15-20 см (для черри — меньше).
- Расстояние между лунками — примерно 15 см.
- Весной из одной лунки появляется несколько ростков.
- Молодые растения прикройте пленкой или агроволокном, затем рассадите.
Преимущества: простота, естественный отбор самых крепких семян.
Недостатки: всходы неравномерные, придется прореживать.
Оба метода подзимней посадки работают. Если хотите контролировать сорт и количество всходов — сейте семена. Если ищете самый простой вариант — закапывайте плоды. В любом случае весной вы получите сильные растения и ранний урожай.
