Як посадити помідори під зиму - насінням чи цілими плодами - відео інструкція

Посадка помідорів під зиму допоможе отримати ранній урожай без зайвих клопотів із розсадою. Є два перевірені способи: посів насінням або закопування плодів.

Посів насінням

Підготуйте ґрунт і зробіть борозни глибиною 2-3 см.

Висійте насіння густо, адже частина може не прорости.

Засипте землею, але не поливайте.

Замульчуйте сухим листям, соломою чи хвоєю.

Навесні прикрийте сходи агроволокном, прорідьте та пересадіть за потреби.

Переваги: міцні рослини, ранній урожай, мінімум догляду навесні.

Недоліки: можливі прогалини через загибель насіння.

Закопування плодів

Виберіть здорові стиглі помідори.

Закопайте їх на глибину 15-20 см (для чері — менше).

Відстань між лунками — приблизно 15 см.

Навесні з однієї лунки з’являється кілька паростків.

Молоді рослини прикрийте плівкою чи агроволокном, потім розсадіть.

Переваги: простота, природний відбір найміцнішого насіння.

Недоліки: сходи нерівномірні, доведеться проріджувати.

Обидва методи підзимової посадки працюють. Якщо хочете контролювати сорт і кількість сходів — сійте насіння. Якщо шукаєте найпростіший варіант — закопуйте плоди. У будь-якому випадку навесні ви отримаєте сильні рослини та ранній урожай.

