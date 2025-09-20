Відео
Головна Дім та город Як посадити помідори під зиму без ризику втратити врожай

Як посадити помідори під зиму без ризику втратити врожай

Дата публікації: 20 вересня 2025 07:32
Як посадити помідори під зиму - насінням чи цілими плодами - відео інструкція
Стиглі помідори на городі. Фото: Pinterest

Посадка помідорів під зиму допоможе отримати ранній урожай без зайвих клопотів із розсадою. Є два перевірені способи: посів насінням або закопування плодів.

Новини.LIVE діляться порадами, як садити помідори під зиму, з посиланням на YouTube-канал "Ліричний Селянин"

Читайте також:

Посів насінням

  • Підготуйте ґрунт і зробіть борозни глибиною 2-3 см.
  • Висійте насіння густо, адже частина може не прорости.
  • Засипте землею, але не поливайте.
  • Замульчуйте сухим листям, соломою чи хвоєю.
  • Навесні прикрийте сходи агроволокном, прорідьте та пересадіть за потреби.

Переваги: міцні рослини, ранній урожай, мінімум догляду навесні.
Недоліки: можливі прогалини через загибель насіння.

Закопування плодів

  • Виберіть здорові стиглі помідори.
  • Закопайте їх на глибину 15-20 см (для чері — менше).
  • Відстань між лунками — приблизно 15 см.
  • Навесні з однієї лунки з’являється кілька паростків.
  • Молоді рослини прикрийте плівкою чи агроволокном, потім розсадіть.

Переваги: простота, природний відбір найміцнішого насіння.
Недоліки: сходи нерівномірні, доведеться проріджувати.

Обидва методи підзимової посадки працюють. Якщо хочете контролювати сорт і кількість сходів — сійте насіння. Якщо шукаєте найпростіший варіант — закопуйте плоди. У будь-якому випадку навесні ви отримаєте сильні рослини та ранній урожай.

Ми вже розповідали про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Раніше пояснювали те, як заготовити насіння помідорів вдома.

Цікаво буде також дізнатися про те, який сорт помідорів, що дає рекордний врожай.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
