Головна Дім та город Коли садити фруктові дерева — місячний календар на жовтень 2025

Коли садити фруктові дерева — місячний календар на жовтень 2025

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:01
Коли садити плодові дерева у жовтні 2025 за місячним календарем — урожайні дати
Жінка садить яблуню восени. Фото: freepik.com

Жовтень — це час, коли земля ще тепла, а повітря вже дихає свіжістю осені. Саме зараз у садівників з'являється унікальний шанс закласти основу для майбутніх щедрих врожаїв, зокрема посадити саджанці плодових дерев. А якщо обрати правильний час та дату посадки, молоді дерева легше перенесуть морози й віддячать смачними плодами вже за кілька років. Для цього й варто скористатися місячним календарем, який підкаже найврожайніші дні.

Новини.LIVE розповідає, які дати у жовтні найсприятливіші для посадки фруктових дерев та які культури варто обрати для свого саду.

Читайте також:

Місячний календар на жовтень 2025 — коли садити плодові дерева

Місячний календар допомагає садівникам уникнути помилок і правильно визначити час для роботи із землею. У жовтні 2025 найкращими датами для висаджування плодових дерев стануть: 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 числа.

 

Місячний календар на жовтень 2025 — коли садити плодові дерева
Посадка плодового дерева восени. Фото: shutterstock.com

Які фруктові дерева найкраще садити восени

Осіння посадка має ряд переваг — ґрунт насичений вологою, немає літньої спеки, а рослини встигають сформувати міцну кореневу систему до заморозків. Найчастіше у жовтні висаджують такі культури:

  • Яблуня

Найвитриваліше дерево для осінньої посадки. Вибирайте сорти з урахуванням клімату вашого регіону. Яблуня любить сонячні місця і добре дренований ґрунт.

  • Вишня

Вишня, яку посадили восени, швидко приживається й уже наступного року формує міцний стовбур. Потребує сонця і слабокислого ґрунту. Деякі сорти можуть дати врожай уже наступного літа.

  • Груша

Добре переносить осінню посадку, оскільки уникає літнього стресу. Чутлива до хвороб, тому обов'язкове прибирання опалого листя. Найкраще росте на сонці та слабокислому ґрунті.

  • Персик

Менш морозостійкий, але посадка восени допомагає йому пристосуватися до перепадів температур. Потребує укриття й особливої уваги під час зимівлі.

 

Які фруктові дерева найкраще садити восени
Посадка плодового дерева восени. Фото: shutterstock.com

Як правильно садити дерева восени

Щоб посадити плодове дерево у жовтні, дотримуйтесь таких простих правил: 

  1. Викопайте яму 60-70 см завглибшки та до 80 см завширшки.
  2. Родючий шар землі складіть окремо, додайте перегній, компост, золу чи суперфосфат.
  3. Саджанець встановіть так, щоб коренева шийка була на рівні ґрунту.
  4. Коріння розправте, засипте землею, утрамбуйте й добре полийте.
  5. Навколо стовбура зробіть заглиблення для води та замульчуйте торфом чи опалим листям.
  6. Обов'язково підв'яжіть дерево до кілочка.

 

Як правильно садити дерева восени
Підв'язування молодого дерева. Фото: shutterstock.com

Як доглядати за саджанцями після посадки

Дерева потребують такого догляду: 

  1. Полив — навіть після дощу молодим деревам потрібна додаткова волога (10-20 л на саджанець).
  2. Мульчування — захистить коріння від морозів та збереже вологу.
  3. Захист від вітру та гризунів — підв'яжіть саджанець і обгорніть стовбур агроволокном чи мішковиною.
  4. Побілка — у жовтні або на початку листопада побіліть молоді дерева вапном, щоб захистити від опіків та шкідників.

Як допомогти деревам пережити зиму

Секрет зимостійкості — правильне укриття. Садівники радять:

  • наносити шар мульчі (солома, тирса, тріска) навколо стовбура;
  • узимку підгорнути сніг до дерев, щоб утворити природний захист;
  • навесні вчасно прибрати сніг, аби уникнути випрівання коренів.



Яким добривом підгодувати яблуню восени для щедрого врожаю.

Як обрати саджанець абрикоса та посадити дерево восени.

Як садити смородину восени, щоб отримати гарний врожай наступного сезону.

Як виростити сливу з кісточки.

Як виростити оливкове дерево вдома чи в саду.

жовтень поради місячний календар дерево плодові дерева
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
