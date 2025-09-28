Чим підживити яблуню восени для щедрого врожаю — секрет ідеального добрива

Підживлення яблуні для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — час, коли треба подбати про яблуні в саду й обов'язково внести добрива. Правильне підживлення допомагає плодовим деревам швидше відновитися після плодоношення, зміцнити коріння, пережити зиму без втрат та забезпечити врожай наступного року.

розповідає, яким добривом підгодувати яблуню восени, щоб гілки гнулися від кількості смачних та соковитих плодів.

Чому важливо підживити яблуню восени

Під час плодоношення дерево витрачає багато енергії й потребує "харчування", аби відновити сили та підготуватися до зими.

Осіннє підживлення:

збагачує ґрунт поживними речовинами;

робить дерево стійкішим до морозів;

сприяє закладанню квіткових бруньок навесні;

визначає якість і кількість врожаю наступного року.

Підживлення яблуні восени. Фото: shutterstock.com

Органічні добрива — класика для ґрунту

Найкращий вибір восени — органіка: гній, перегній чи компост.

Таке підживлення:

поступово віддає корисні речовини;

покращує структуру ґрунту;

створює запас живлення на кілька сезонів.

Органіку закладають у пристовбурні кола під перекопування. Це допомагає яблуні відновитися після плодоношення та краще пережити зиму.

Фосфор — основа квітів і зав'язі

Фосфорні добрива восени особливо цінні, адже вони:

стимулюють розвиток кореневої системи;

сприяють закладці квіткових бруньок;

покращують майбутнє цвітіння.

Найчастіше використовують суперфосфат. Його вносять у ґрунт восени, щоб дерево встигло засвоїти елемент і закласти врожай наступного року.

Калій — для смаку та збереження плодів

Щоб яблука були соковитими, солодкими та добре зберігалися взимку, потрібен калій. Калійні добрива вносять восени, під час основного підживлення. Він:

допомагає плодам накопичувати цукри;

робить тканини щільними й стійкими до хвороб;

підвищує зимостійкість дерева.

