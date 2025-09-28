Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чим підживити яблуню восени — гілки гнутимуться від плодів

Чим підживити яблуню восени — гілки гнутимуться від плодів

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 19:30
Чим підживити яблуню восени для щедрого врожаю — секрет ідеального добрива
Підживлення яблуні для великого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — час, коли треба подбати про яблуні в саду й обов'язково внести добрива. Правильне підживлення допомагає плодовим деревам швидше відновитися після плодоношення, зміцнити коріння, пережити зиму без втрат та забезпечити врожай наступного року.

Новини.LIVE розповідає, яким добривом підгодувати яблуню восени, щоб гілки гнулися від кількості смачних та соковитих плодів.

Реклама
Читайте також:

Чому важливо підживити яблуню восени

Під час плодоношення дерево витрачає багато енергії й потребує "харчування", аби відновити сили та підготуватися до зими.

Осіннє підживлення:

  • збагачує ґрунт поживними речовинами;
  • робить дерево стійкішим до морозів;
  • сприяє закладанню квіткових бруньок навесні;
  • визначає якість і кількість врожаю наступного року.

 

Чому важливо підживити яблуню восени
Підживлення яблуні восени. Фото: shutterstock.com

Органічні добрива — класика для ґрунту

Найкращий вибір восени — органіка: гній, перегній чи компост.

Таке підживлення:

  • поступово віддає корисні речовини;
  • покращує структуру ґрунту;
  • створює запас живлення на кілька сезонів.

Органіку закладають у пристовбурні кола під перекопування. Це допомагає яблуні відновитися після плодоношення та краще пережити зиму.

Фосфор — основа квітів і зав'язі

Фосфорні добрива восени особливо цінні, адже вони:

  • стимулюють розвиток кореневої системи;
  • сприяють закладці квіткових бруньок;
  • покращують майбутнє цвітіння.

Найчастіше використовують суперфосфат. Його вносять у ґрунт восени, щоб дерево встигло засвоїти елемент і закласти врожай наступного року.

Калій — для смаку та збереження плодів

Щоб яблука були соковитими, солодкими та добре зберігалися взимку, потрібен калій. Калійні добрива вносять восени, під час основного підживлення. Він:

  • допомагає плодам накопичувати цукри;
  • робить тканини щільними й стійкими до хвороб;
  • підвищує зимостійкість дерева.

Також пропонуємо інші цікаві новини із садівництва

Як правильно обрати саджанець абрикоса та посадити дерево восени. 

Як садити смородину восени, щоб наступного сезону отримати фантастичний врожай.

Що додати в лунку під час посадки полуниці восени, щоб мати великий врожай наступного року.

Чим потрібно підживити лохину восени.

Чому осіння обрізка винограду дуже важлива.

дерева поради добрива яблука підживлення яблуня
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації