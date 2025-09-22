Відео
Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Головна Дім та город Обрізка винограду восени — головна помилка садівників

Обрізка винограду восени — головна помилка садівників

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 15:20
Як правильно обрізати виноград восени 2025 року - поради садівникам
Людина підрізає виноград. Фото: Zielony Onet

Обрізка винограду восени впливає на врожай наступного року. Якщо пропустити процедуру, кущ ослабне, а ягоди стануть дрібними.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно обрізати виноград восени.

Читайте також:

Чому важлива осіння обрізка винограду

Без регулярного формування кущ заростає зайвими пагонами. Це знижує кількість і якість ягід, створює умови для грибкових хвороб і ускладнює підготовку до зими.

Основні проблеми через відмову від обрізки

  • Загущеність і погане провітрювання крони.
  • Зменшення врожаю та дрібні ягоди.
  • Ризик грибкових інфекцій і шкідників.
  • Слабка зимостійкість винограду.

Переваги правильної обрізки винограду восени

Осіння обрізка допомагає збалансувати зелень і грона, підвищує цукристість ягід, покращує їх аромат, робить кущ міцнішим і зручнішим для укриття взимку. Крім того, навесні рослина витрачатиме сили не на зайві пагони, а на розвиток здорових грон.

Коли і як правильно обрізати виноград

Найкращий час — кінець жовтня – початок листопада, після опадання листя. Використовуйте гострий секатор, зрізи робіть під кутом 45° на 1-2 см вище від живої бруньки. Видаляйте сухі та слабкі пагони, а залишайте сильні, які розташовані ближче до основи куща. Товсті гілки краще зрізати поступово, щоб не пошкодити рослину.

Ми вже розповідали про те, що робити з опалим листям у саду.

Раніше пояснювали те, як садити полуницю восени для гарного врожаю.

Цікаво буде також дізнатися про те, чому картоплю треба зберігати з буряком.

врожай поради сад виноград обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
