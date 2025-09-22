Як правильно обрізати виноград восени 2025 року - поради садівникам

Людина підрізає виноград. Фото: Zielony Onet

Обрізка винограду восени впливає на врожай наступного року. Якщо пропустити процедуру, кущ ослабне, а ягоди стануть дрібними.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно обрізати виноград восени.

Чому важлива осіння обрізка винограду

Без регулярного формування кущ заростає зайвими пагонами. Це знижує кількість і якість ягід, створює умови для грибкових хвороб і ускладнює підготовку до зими.

Основні проблеми через відмову від обрізки

Загущеність і погане провітрювання крони.

Зменшення врожаю та дрібні ягоди.

Ризик грибкових інфекцій і шкідників.

Слабка зимостійкість винограду.

Переваги правильної обрізки винограду восени

Осіння обрізка допомагає збалансувати зелень і грона, підвищує цукристість ягід, покращує їх аромат, робить кущ міцнішим і зручнішим для укриття взимку. Крім того, навесні рослина витрачатиме сили не на зайві пагони, а на розвиток здорових грон.

Коли і як правильно обрізати виноград

Найкращий час — кінець жовтня – початок листопада, після опадання листя. Використовуйте гострий секатор, зрізи робіть під кутом 45° на 1-2 см вище від живої бруньки. Видаляйте сухі та слабкі пагони, а залишайте сильні, які розташовані ближче до основи куща. Товсті гілки краще зрізати поступово, щоб не пошкодити рослину.

