Як правильно обрізати виноград восени 2025 року - поради садівникам

Обрізка винограду восени — головна помилка садівників
Обрізка винограду восени впливає на врожай наступного року. Якщо пропустити процедуру, кущ ослабне, а ягоди стануть дрібними.
Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно обрізати виноград восени.
Чому важлива осіння обрізка винограду
Без регулярного формування кущ заростає зайвими пагонами. Це знижує кількість і якість ягід, створює умови для грибкових хвороб і ускладнює підготовку до зими.
Основні проблеми через відмову від обрізки
- Загущеність і погане провітрювання крони.
- Зменшення врожаю та дрібні ягоди.
- Ризик грибкових інфекцій і шкідників.
- Слабка зимостійкість винограду.
Переваги правильної обрізки винограду восени
Осіння обрізка допомагає збалансувати зелень і грона, підвищує цукристість ягід, покращує їх аромат, робить кущ міцнішим і зручнішим для укриття взимку. Крім того, навесні рослина витрачатиме сили не на зайві пагони, а на розвиток здорових грон.
Коли і як правильно обрізати виноград
Найкращий час — кінець жовтня – початок листопада, після опадання листя. Використовуйте гострий секатор, зрізи робіть під кутом 45° на 1-2 см вище від живої бруньки. Видаляйте сухі та слабкі пагони, а залишайте сильні, які розташовані ближче до основи куща. Товсті гілки краще зрізати поступово, щоб не пошкодити рослину.
