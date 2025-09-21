Зберігання картоплі з буряком у погребі - як продовжити свіжість до весни

Картопля у мішку та відрі на городі. Фото: Decorexpro

Щоб картопля збереглася до весни, важливо створити правильні умови в погребі. Досвідчені городники використовують для цього один овоч і природний засіб, які допомагають зберегти свіжість урожаю до весни.

Новини.LIVE діляться порадами, як правильно зберігати картоплю взимку, щоб вона залишалася якісною до весни 2026 року.

Який овоч варто покласти поруч із картоплею

Досвідчені городники радять зберігати картоплю разом із буряком. Він вбирає зайву вологу, створюючи оптимальний мікроклімат. Для цього достатньо розкласти шар буряка зверху на ящиках із картоплею.

Природний захист від гнилі

Кілька листків горобини в ящиках мають бактерицидні властивості. Вони перешкоджають розвитку гнилі й захищають картоплю від зайвої вологи. Це простий спосіб уберегти врожай без хімії.

Основні правила зберігання картоплі взимку

Підтримуйте температуру близько +5℃.

Забезпечте постійний повітрообмін.

Використовуйте буряк для вбирання вологи.

Додавайте листя горобини як природний антисептик.

Тримайте погріб сухим і чистим.

Завдяки цим простим порадам картопля залишиться свіжою й точно пролежить до весни 2026 року без втрат і гнилі.

