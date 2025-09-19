Помилки городників - які культури не варто садити поспіль, щоб зберегти врожай

Жінка працює на городі. Фото: Pexels

Правильна сівозміна допомагає зберегти ґрунт родючим і захищає врожай від шкідників. Деякі овочі не можна садити на одному місці кілька років поспіль, інакше врожайність значно знизиться.

Новини.LIVE розповідає, які культури належать до основних груп і чому їх варто чергувати.

Чому важлива сівозміна

Вирощування одних і тих самих овочів на одному місці рік за роком виснажує ґрунт і створює сприятливі умови для хвороб і шкідників. Чергування культур дозволяє ґрунту відновлюватися, а шкідникам — втрачати середовище існування.

Салат

Салат часто уражається грибком фузаріозом, який спричиняє в’янення та гниття коренів. Щоб уникнути зараження, щороку висаджуйте його на новій грядці.

Ряди зеленого салату ростуть на грядці. Фото: Pinterest

Капустяні культури

Білокачанна, червонокачанна, броколі, савойська та пекінська капусти потребують постійної ротації. У ґрунті можуть залишатися спори кіли коренеплодів, що зберігаються до 20 років. До того ж шкідники капусти — гусениці та міль — легко зимують у залишках рослин.

Соковиті качани капусти, що достигають на грядці. Фото: Pinterest

Редиска та коренеплоди

Редиска вражається паршою, яку спричиняє бактерія Streptomyces scabies. Вона також шкодить картоплі, моркві, буряку, пастернаку й ріпі. Тому не можна садити ці культури один за одним.

Збирання врожаю картоплі на городі. Фото: Pinterest

Рукола та інші хрестоцвіті

Руколу та подібні овочі пошкоджують блішки, які зимують у ґрунті. Висадка на тому ж місці наступного року лише підвищує ризик ураження.

Рукола, що росте на грядці. Фото: Pinterest

Буряк, шпинат і мангольд

Ці культури з родини марових чутливі до фузаріозного в’янення. Грибок зберігається в ґрунті понад 15 років, і врятувати заражені рослини неможливо. Єдиний вихід — дотримання сівозміни.

Буряк, що достигає на городі. Фото: Gardening Know How

Головні правила сівозміни

Одна культура не повинна повертатися на те саме місце раніше, ніж через 3-4 роки;

Після картоплі не садіть інші пасльонові (помідори, перець, баклажани);

Прибирайте восени рослинні рештки, бо саме там зимують хвороби та шкідники;

Плануйте посадки наперед — так ви збережете ґрунт і отримаєте кращий врожай.

Правильна ротація культур захищає ваш город від хвороб і підвищує врожайність. Найкраще — складати план посадок мінімум на три роки вперед.

