Главная Дом и огород Ошибки огородников — какие культуры не стоит сажать подряд

Ошибки огородников — какие культуры не стоит сажать подряд

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 09:29
Ошибки огородников - какие культуры не стоит сажать подряд, чтобы сохранить урожай
Женщина работает на огороде. Фото: Pexels

Правильный севооборот помогает сохранить почву плодородной и защищает урожай от вредителей. Некоторые овощи нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд, иначе урожайность значительно снизится.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры относятся к основным группам и почему их стоит чередовать.

Почему важен севооборот

Выращивание одних и тех же овощей на одном месте год за годом истощает почву и создает благоприятные условия для болезней и вредителей. Чередование культур позволяет почве восстанавливаться, а вредителям — терять среду обитания.

Салат

Салат часто поражается грибком фузариозом, который вызывает увядание и гниение корней. Чтобы избежать заражения, каждый год высаживайте его на новой грядке.

Ряди зеленого салату ростуть на грядці.
Ряды зеленого салата растут на грядке. Фото: Pinterest

Капустные культуры

Белокочанная, краснокочанная, брокколи, савойская и пекинская капусты нуждаются в постоянной ротации. В почве могут оставаться споры килы корнеплодов, которые сохраняются до 20 лет. К тому же вредители капусты — гусеницы и моль — легко зимуют в остатках растений.

Соковиті качани капусти, що достигають на грядці.
Сочные кочаны капусты, созревающие на грядке. Фото: Pinterest

Редис и корнеплоды редиса

Редис поражается паршой, которую вызывает бактерия Streptomyces scabies. Она также вредит картофелю, моркови, свекле, пастернаку и репе. Поэтому нельзя сажать эти культуры друг за другом.

Збирання врожаю картоплі на городі.
Сбор урожая картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Рукола и другие крестоцветные

Руколу и подобные овощи повреждают блошки, которые зимуют в почве. Высадка на том же месте в следующем году только повышает риск поражения.

Рукола, що росте на грядці.
Руккола, растущая на грядке. Фото: Pinterest

Свекла, шпинат и мангольд

Эти культуры из семейства маровых чувствительны к фузариозному увяданию. Грибок сохраняется в почве более 15 лет, и спасти зараженные растения невозможно. Единственный выход — соблюдение севооборота.

Буряк, що достигає на городі.
Свекла, созревающая на огороде. Фото: Gardening Know How

Главные правила севооборота

  • Одна культура не должна возвращаться на то же место раньше, чем через 3-4 года;
  • После картофеля не сажайте другие пасленовые (помидоры, перец, баклажаны);
  • Убирайте осенью растительные остатки, потому что именно там зимуют болезни и вредители;
  • Планируйте посадки заранее — так вы сохраните почву и получите лучший урожай.

Правильная ротация культур защищает ваш огород от болезней и повышает урожайность. Лучше всего — составлять план посадок минимум на три года вперед.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
