Ошибки огородников - какие культуры не стоит сажать подряд, чтобы сохранить урожай

Ошибки огородников — какие культуры не стоит сажать подряд
Правильный севооборот помогает сохранить почву плодородной и защищает урожай от вредителей. Некоторые овощи нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд, иначе урожайность значительно снизится.
Новини.LIVE рассказывает, какие культуры относятся к основным группам и почему их стоит чередовать.
Почему важен севооборот
Выращивание одних и тех же овощей на одном месте год за годом истощает почву и создает благоприятные условия для болезней и вредителей. Чередование культур позволяет почве восстанавливаться, а вредителям — терять среду обитания.
Салат
Салат часто поражается грибком фузариозом, который вызывает увядание и гниение корней. Чтобы избежать заражения, каждый год высаживайте его на новой грядке.
Капустные культуры
Белокочанная, краснокочанная, брокколи, савойская и пекинская капусты нуждаются в постоянной ротации. В почве могут оставаться споры килы корнеплодов, которые сохраняются до 20 лет. К тому же вредители капусты — гусеницы и моль — легко зимуют в остатках растений.
Редис и корнеплоды редиса
Редис поражается паршой, которую вызывает бактерия Streptomyces scabies. Она также вредит картофелю, моркови, свекле, пастернаку и репе. Поэтому нельзя сажать эти культуры друг за другом.
Рукола и другие крестоцветные
Руколу и подобные овощи повреждают блошки, которые зимуют в почве. Высадка на том же месте в следующем году только повышает риск поражения.
Свекла, шпинат и мангольд
Эти культуры из семейства маровых чувствительны к фузариозному увяданию. Грибок сохраняется в почве более 15 лет, и спасти зараженные растения невозможно. Единственный выход — соблюдение севооборота.
Главные правила севооборота
- Одна культура не должна возвращаться на то же место раньше, чем через 3-4 года;
- После картофеля не сажайте другие пасленовые (помидоры, перец, баклажаны);
- Убирайте осенью растительные остатки, потому что именно там зимуют болезни и вредители;
- Планируйте посадки заранее — так вы сохраните почву и получите лучший урожай.
Правильная ротация культур защищает ваш огород от болезней и повышает урожайность. Лучше всего — составлять план посадок минимум на три года вперед.
