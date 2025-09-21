Хранение картофеля со свеклой в погребе - как продлить свежесть до весны

Почему картофель надо хранить со свеклой — секрет свежести
Чтобы картофель сохранился до весны, важно создать правильные условия в погребе. Опытные огородники используют для этого один овощ и природное средство, которые помогают сохранить свежесть урожая до весны.
Новини.LIVE делятся советами, как правильно хранить картофель зимой, чтобы он оставался качественным до весны 2026 года.
Какой овощ стоит положить рядом с картофелем
Опытные огородники советуют хранить картофель вместе со свеклой. Она впитывает лишнюю влагу, создавая оптимальный микроклимат. Для этого достаточно разложить слой свеклы сверху на ящиках с картофелем.
Естественная защита от гнили
Несколько листьев рябины в ящиках обладают бактерицидными свойствами. Они препятствуют развитию гнили и защищают картофель от излишней влаги. Это простой способ уберечь урожай без химии.
Основные правила хранения картофеля зимой
- Поддерживайте температуру около +5℃.
- Обеспечьте постоянный воздухообмен.
- Используйте свеклу для впитывания влаги.
- Добавляйте листья рябины как природный антисептик.
- Держите погреб сухим и чистым.
Благодаря этим простым советам картофель останется свежим и точно пролежит до весны 2026 года без потерь и гнили.
