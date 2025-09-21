Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Почему картофель надо хранить со свеклой — секрет свежести

Почему картофель надо хранить со свеклой — секрет свежести

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 19:49
Хранение картофеля со свеклой в погребе - как продлить свежесть до весны
Картофель в мешке и ведре на огороде. Фото: Decorexpro

Чтобы картофель сохранился до весны, важно создать правильные условия в погребе. Опытные огородники используют для этого один овощ и природное средство, которые помогают сохранить свежесть урожая до весны.

Новини.LIVE делятся советами, как правильно хранить картофель зимой, чтобы он оставался качественным до весны 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Какой овощ стоит положить рядом с картофелем

Опытные огородники советуют хранить картофель вместе со свеклой. Она впитывает лишнюю влагу, создавая оптимальный микроклимат. Для этого достаточно разложить слой свеклы сверху на ящиках с картофелем.

Естественная защита от гнили

Несколько листьев рябины в ящиках обладают бактерицидными свойствами. Они препятствуют развитию гнили и защищают картофель от излишней влаги. Это простой способ уберечь урожай без химии.

Основные правила хранения картофеля зимой

  • Поддерживайте температуру около +5℃.
  • Обеспечьте постоянный воздухообмен.
  • Используйте свеклу для впитывания влаги.
  • Добавляйте листья рябины как природный антисептик.
  • Держите погреб сухим и чистым.

Благодаря этим простым советам картофель останется свежим и точно пролежит до весны 2026 года без потерь и гнили.

Мы уже писали о том, какие культуры не стоит сажать подряд.

Ранее объясняли то, как навсегда избавиться от хрена на огороде.

Подробнее рассказывали о том, какой сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году.

урожай овощи советы картошка свекла рябина
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации