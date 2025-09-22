Опале листя в саду восени 2025 року - як утилізувати без шкоди та з користю для ґрунту

Що робити з опалим листям у саду — поради садівникам
Восени дерева активно скидають листя, і багато хто намагається його швидко позбутися. Але замість того, щоб спалювати чи викидати, опале листя можна використати з користю.
Новини.LIVE розповідають, як правильно прибирати опале листя в саду й перетворити його на добриво та захист для рослин.
Чому не можна спалювати опале листя
Спалювання листя заборонено законом, адже воно шкодить довкіллю й забруднює повітря. Натомість органічні відходи можна перетворити на природний ресурс для саду.
Як використати опале листя з користю
- Компостування. Листя містить багато корисних речовин і стає чудовим органічним добривом. Воно покращує ґрунт і допомагає утримувати вологу.
- Мульчування. Опалим листям можна вкривати клумби та грядки, щоб захистити ґрунт від пересихання.
- Укриття рослин. Листя використовують як утеплювач для троянд, декоративних кущів та багаторічників на зиму.
Поради садівникам
Збирайте листя в купу й використовуйте його поступово. Перед закладанням у компост подрібніть, щоб воно швидше перегнило. Для мульчі краще брати сухе листя, а мокре підходить для утеплення ґрунту.
Правильне використання опалого листя восени 2025 року допоможе рослинам легше пережити морози, захистить ґрунт і збагатить його мінералами. Навесні 2026 сад буде здоровішим і продуктивнішим.
