Що робити з опалим листям у саду — поради садівникам

Що робити з опалим листям у саду — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 02:45
Опале листя в саду восени 2025 року - як утилізувати без шкоди та з користю для ґрунту
Опале листя в саду. Фото: Freepik

Восени дерева активно скидають листя, і багато хто намагається його швидко позбутися. Але замість того, щоб спалювати чи викидати, опале листя можна використати з користю.

Новини.LIVE розповідають, як правильно прибирати опале листя в саду й перетворити його на добриво та захист для рослин.

Читайте також:

Чому не можна спалювати опале листя

Спалювання листя заборонено законом, адже воно шкодить довкіллю й забруднює повітря. Натомість органічні відходи можна перетворити на природний ресурс для саду.

Як використати опале листя з користю

  • Компостування. Листя містить багато корисних речовин і стає чудовим органічним добривом. Воно покращує ґрунт і допомагає утримувати вологу.
  • Мульчування. Опалим листям можна вкривати клумби та грядки, щоб захистити ґрунт від пересихання.
  • Укриття рослин. Листя використовують як утеплювач для троянд, декоративних кущів та багаторічників на зиму.

Поради садівникам

Збирайте листя в купу й використовуйте його поступово. Перед закладанням у компост подрібніть, щоб воно швидше перегнило. Для мульчі краще брати сухе листя, а мокре підходить для утеплення ґрунту.

Правильне використання опалого листя восени 2025 року допоможе рослинам легше пережити морози, захистить ґрунт і збагатить його мінералами. Навесні 2026 сад буде здоровішим і продуктивнішим.

Ми вже писали про те, як очистити ґрунт від дротяника та хруща.

Раніше пояснювали те, як легко очистити доріжки від бур’янів.

Детальніше розповідали про те, як правильно удобрити город і не зіпсувати ґрунт восени.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
