Опале листя в саду восени 2025 року - як утилізувати без шкоди та з користю для ґрунту

Опале листя в саду. Фото: Freepik

Восени дерева активно скидають листя, і багато хто намагається його швидко позбутися. Але замість того, щоб спалювати чи викидати, опале листя можна використати з користю.

Новини.LIVE розповідають, як правильно прибирати опале листя в саду й перетворити його на добриво та захист для рослин.

Чому не можна спалювати опале листя

Спалювання листя заборонено законом, адже воно шкодить довкіллю й забруднює повітря. Натомість органічні відходи можна перетворити на природний ресурс для саду.

Як використати опале листя з користю

Компостування. Листя містить багато корисних речовин і стає чудовим органічним добривом. Воно покращує ґрунт і допомагає утримувати вологу.

Мульчування. Опалим листям можна вкривати клумби та грядки, щоб захистити ґрунт від пересихання.

Укриття рослин. Листя використовують як утеплювач для троянд, декоративних кущів та багаторічників на зиму.

Поради садівникам

Збирайте листя в купу й використовуйте його поступово. Перед закладанням у компост подрібніть, щоб воно швидше перегнило. Для мульчі краще брати сухе листя, а мокре підходить для утеплення ґрунту.

Правильне використання опалого листя восени 2025 року допоможе рослинам легше пережити морози, захистить ґрунт і збагатить його мінералами. Навесні 2026 сад буде здоровішим і продуктивнішим.

