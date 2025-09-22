Видео
Главная Дом и огород Что делать с опавшими листьями в саду — советы садоводам

Что делать с опавшими листьями в саду — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 02:45
Опавшие листья в саду осенью 2025 года - как утилизировать без вреда и с пользой для почвы
Опавшие листья в саду. Фото: Freepik

Осенью деревья активно сбрасывают листья, и многие пытаются от них быстро избавиться. Но вместо того, чтобы сжигать или выбрасывать, опавшие листья можно использовать с пользой.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно убирать опавшие листья в саду и превратить их в удобрение и защиту для растений.

Читайте также:

Почему нельзя сжигать опавшие листья

Сжигание листьев запрещено законом, ведь оно вредит окружающей среде и загрязняет воздух. Зато органические отходы можно превратить в природный ресурс для сада.

Как использовать опавшие листья с пользой

  • Компостирование. Листья содержат много полезных веществ и становятся прекрасным органическим удобрением. Они улучшают почву и помогают удерживать влагу.
  • Мульчирование. Опавшими листьями можно укрывать клумбы и грядки, чтобы защитить почву от пересыхания.
  • Укрытие растений. Листья используют как утеплитель для роз, декоративных кустарников и многолетников на зиму.

Советы садоводам

Собирайте листья в кучу и используйте их постепенно. Перед закладкой в компост измельчите, чтобы они быстрее перегнили. Для мульчи лучше брать сухие листья, а мокрые подходят для утепления почвы.

Правильное использование опавших листьев осенью 2025 года поможет растениям легче пережить морозы, защитит почву и обогатит ее минералами. Весной 2026 года сад будет здоровее и продуктивнее.

Мы уже писали о том, как очистить почву от проволочника и майского жука.

Ранее объясняли то, как легко очистить дорожки от сорняков.

Подробнее рассказывали о том, как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью.

