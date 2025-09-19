Видео
Главная Дом и огород Как легко очистить дорожки от сорняков своими руками

Как легко очистить дорожки от сорняков своими руками

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:07
Как очистить дорожки от сорняков без химии - простые и эффективные методы
Мужчина в рукавицах вырывает сорняки с корнями на огороде. Фото: Alamy

Сорняки портят вид дорожек и разрушают покрытие. Но эффективно уничтожить их можно и без гербицидов. Достаточно нескольких простых способов, которые безопасны для людей и природы.

Новини.LIVE делится действенными лайфхаками, которые помогут быстро очистить дорожки от нежелательной растительности.

Читайте также:

Почему стоит отказаться от химии

Гербициды загрязняют почву, вредят насекомым и могут попадать к растениям на участке. Экологические методы работают не хуже, но не несут опасности для здоровья.

Бур’яни, що проростають крізь тротуарну плитку у дворі.
Сорняки, прорастающие сквозь тротуарную плитку во дворе. Фото: iStockphoto

Самые простые способы борьбы с сорняками

Кипяток — быстрый способ против сорняков

  • Залейте корни сорняка 100-200 мл кипятка.
  • Повторите процедуру через несколько дней, если появляются новые ростки.

Соль — природный "гербицид" от сорняков

  • Рассыпьте 1-2 ложки на квадратный метр.
  • Или сделайте раствор (1 часть соли на 2 части воды) и нанесите в щели.

Лимонная кислота — экологическая альтернатива

  • Растворите 2 ст. ложки в литре теплой воды.
  • Обработайте растение в сухую погоду, результат появится через 1-2 дня.

Уксус с моющим средством — мощная смесь

  • 1 литр уксуса + 3 ст. ложки соли + 1 ч. ложка средства для посуды.
  • Опрыскать в солнечный день, избегая попадания на газон.

Мульчирование — профилактика появления сорняков

  • Удалите сорняки, застелите дорожку опилками, корой или гравием слоем 5-10 см.
  • Это блокирует свет и препятствует прорастанию семян.
Людина в жовтих рукавицях висмикує бур’яни з грядки.
Человек в желтых рукавицах выдергивает сорняки с грядки. Фото: Decorexpro

Типичные ошибки

  • Использование соли или кипятка возле грядок.
  • Чрезмерное количество соли, что портит почву.
  • Обработка в дождливую погоду.
  • Отсутствие профилактики — без мульчи сорняки быстро возвращаются.

Сорняки на дорожках — не приговор. Используя простые натуральные средства, вы вернете двору опрятность, сохраните экологию и избежите лишних затрат. Сочетание нескольких методов (например, кипяток + мульча) обеспечит наилучший результат.

Мы уже писали о том, когда и какие сидераты сеять осенью.

Ранее объясняли то, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.

Подробнее рассказывали о том, как навсегда избавиться от хрена на огороде.

Мы сообщали о том, как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью.

Интересно будет также узнать о том, что посадить возле клубники, чтобы урожай вырос вдвое.

советы огород сад эффективные способы бурьяны
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
