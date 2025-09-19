Як очистити доріжки від бур’янів без хімії - прості та ефективні методи

Чоловік у рукавицях вириває бур’яни з корінням на городі. Фото: Alamy

Бур’яни псують вигляд доріжок і руйнують покриття. Але ефективно знищити їх можна й без гербіцидів. Достатньо кількох простих способів, які безпечні для людей і природи.

Новини.LIVE ділиться дієвими лайфхаками, які допоможуть швидко очистити доріжки від небажаної рослинності.

Чому варто відмовитися від хімії

Гербіциди забруднюють ґрунт, шкодять комахам і можуть потрапляти до рослин на ділянці. Екологічні методи працюють не гірше, але не несуть небезпеки для здоров’я.

Бур’яни, що проростають крізь тротуарну плитку у дворі. Фото: iStockphoto

Найпростіші способи боротьби з бур’янами

Окріп — швидкий спосіб проти бур’янів

Залийте коріння бур’яну 100-200 мл кип’ятку.

Повторіть процедуру через кілька днів, якщо з’являються нові паростки.

Сіль — природний "гербіцид" від бур’янів

Розсипте 1-2 ложки на квадратний метр.

Або зробіть розчин (1 частина солі на 2 частини води) й нанесіть у щілини.

Лимонна кислота — екологічна альтернатива

Розчиніть 2 ст. ложки в літрі теплої води.

Обробіть рослину в суху погоду, результат з’явиться за 1-2 дні.

Оцет із миючим засобом — потужна суміш

1 літр оцту + 3 ст. ложки солі + 1 ч. ложка засобу для посуду.

Обприскати в сонячний день, уникаючи попадання на газон.

Мульчування — профілактика появи бур’янів

Видаліть бур’яни, застеліть доріжку тирсою, корою чи гравієм шаром 5-10 см.

Це блокує світло і перешкоджає проростанню насіння.

Людина в жовтих рукавицях висмикує бур’яни з грядки. Фото: Decorexpro

Типові помилки

Використання солі або окропу біля грядок.

Надмірна кількість солі, що псує ґрунт.

Обробка в дощову погоду.

Відсутність профілактики – без мульчі бур’яни швидко повертаються.

Бур’яни на доріжках – не вирок. Використовуючи прості натуральні засоби, ви повернете подвір’ю охайність, збережете екологію та уникнете зайвих витрат. Поєднання кількох методів (наприклад, окріп + мульча) забезпечить найкращий результат.

