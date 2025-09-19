Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як легко очистити доріжки від бур’янів своїми руками

Як легко очистити доріжки від бур’янів своїми руками

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 12:07
Як очистити доріжки від бур’янів без хімії - прості та ефективні методи
Чоловік у рукавицях вириває бур’яни з корінням на городі. Фото: Alamy

Бур’яни псують вигляд доріжок і руйнують покриття. Але ефективно знищити їх можна й без гербіцидів. Достатньо кількох простих способів, які безпечні для людей і природи.

Новини.LIVE ділиться дієвими лайфхаками, які допоможуть швидко очистити доріжки від небажаної рослинності.

Реклама
Читайте також:

Чому варто відмовитися від хімії

Гербіциди забруднюють ґрунт, шкодять комахам і можуть потрапляти до рослин на ділянці. Екологічні методи працюють не гірше, але не несуть небезпеки для здоров’я.

Бур’яни, що проростають крізь тротуарну плитку у дворі.
Бур’яни, що проростають крізь тротуарну плитку у дворі. Фото: iStockphoto

Найпростіші способи боротьби з бур’янами

Окріп — швидкий спосіб проти бур’янів

  • Залийте коріння бур’яну 100-200 мл кип’ятку.
  • Повторіть процедуру через кілька днів, якщо з’являються нові паростки.

Сіль — природний "гербіцид" від бур’янів

  • Розсипте 1-2 ложки на квадратний метр.
  • Або зробіть розчин (1 частина солі на 2 частини води) й нанесіть у щілини.

Лимонна кислота — екологічна альтернатива

  • Розчиніть 2 ст. ложки в літрі теплої води.
  • Обробіть рослину в суху погоду, результат з’явиться за 1-2 дні.

Оцет із миючим засобом — потужна суміш

  • 1 літр оцту + 3 ст. ложки солі + 1 ч. ложка засобу для посуду.
  • Обприскати в сонячний день, уникаючи попадання на газон.

Мульчування — профілактика появи бур’янів

  • Видаліть бур’яни, застеліть доріжку тирсою, корою чи гравієм шаром 5-10 см.
  • Це блокує світло і перешкоджає проростанню насіння.
Людина в жовтих рукавицях висмикує бур’яни з грядки.
Людина в жовтих рукавицях висмикує бур’яни з грядки. Фото: Decorexpro

Типові помилки

  • Використання солі або окропу біля грядок.
  • Надмірна кількість солі, що псує ґрунт.
  • Обробка в дощову погоду.
  • Відсутність профілактики – без мульчі бур’яни швидко повертаються.

Бур’яни на доріжках – не вирок. Використовуючи прості натуральні засоби, ви повернете подвір’ю охайність, збережете екологію та уникнете зайвих витрат. Поєднання кількох методів (наприклад, окріп + мульча) забезпечить найкращий результат.

Ми вже писали про те, коли і які сидерати сіяти восени.

Раніше пояснювали те, як садити полуницю у відкритий ґрунт восени.

Детальніше розповідали про те, як назавжди позбутися хрону на городі.

Ми повідомляли про те, як правильно удобрити город і не зіпсувати ґрунт восени.

Цікаво буде також дізнатися про те, що посадити біля полуниці, щоб урожай зріс удвічі.

поради город сад ефективні способи бур'яни
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації