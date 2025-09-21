Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як садити полуницю восени для гарного врожаю — три секрети

Як садити полуницю восени для гарного врожаю — три секрети

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 21:50
Коли та як садити полуницю восени — головні секрети гарного врожаю
Посадка полуниці восени у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — це найкращий час для висаджування полуниці, адже саме зараз закладається основа майбутнього врожаю. Якщо правильно підготувати ґрунт, обрати здорову розсаду та дотриматися кількох простих правил, уже наступної весни ви збиратимете солодкі ягоди відрами.

Як правильно саджати кущі полуниці у відкритий ґрунт восени, щоб забезпечити себе щедрим врожаєм, головними секретами поділився автор українського YouTube-каналу "Наша дача!

Реклама
Читайте також:
Секрет 1. Правильна підготовка ґрунту і розсади

Для полуниці обирайте добре освітлену грядку. Перед висаджуванням землю потрібно збагатити органікою — на 2 кв. метри внесіть приблизно два відра перегною. Додайте також суперфосфат (30-60 г на 1 кв. метр) і перекопайте ділянку, щоб поживні речовини потрапили у кореневу зону.

Розсаду підготуйте заздалегідь: видаліть сухе, пошкоджене чи хворе листя, а також зайві вуса. Якщо висаджуєте кущики пізно восени, залиште частину листя — воно допоможе наростити кореневу систему.

 

Коли та як садити полуницю восени — головні секрети гарного врожаю
Висадка кущів полуниці у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com
Секрет 2. Схема садіння для швидкого укорінення

Полуницю висаджують за схемою: 30 см між рядами і 30 см між кущами. Перед садінням приготуйте розчин укорінювача з азотом, фосфором, калієм та бурштиновою кислотою — він допоможе рослинам швидко адаптуватися.

Лунки робіть за розміром земляного кома. Важливо не заглиблювати серцевину рослини: вона має залишатися на рівні ґрунту. Після висаджування обов'язково полийте кожен кущ розчином укорінювача.

Секрет 3. Захист від хвороб і шкідників

Перші 10 днів після садіння не варто проводити жодних обробок — рослина має спокійно адаптуватися. Після цього обов'язково проведіть профілактичне обприскування фунгіцидом та інсектицидом, щоб захистити полуницю від шкідників і хвороб. Це допоможе кущам перезимувати без втрат і закласти основу майбутнього врожаю.

 

Також пропонуємо інші цікаві новини з городництва та садівництва

Як правильно садити смородину восени, щоб кущі були всипані ягодами.

Чим підживити лохину в осінній період. 

Які овочі підходять для зимового вирощування.

Як правильно посадити бузок восени для рясного цвітіння.

Як обрати саджанець абрикоса та посадити восени. 

врожай рослини поради город полуниця
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації