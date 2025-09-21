Коли та як садити полуницю восени — головні секрети гарного врожаю

Посадка полуниці восени у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — це найкращий час для висаджування полуниці, адже саме зараз закладається основа майбутнього врожаю. Якщо правильно підготувати ґрунт, обрати здорову розсаду та дотриматися кількох простих правил, уже наступної весни ви збиратимете солодкі ягоди відрами.

Як правильно саджати кущі полуниці у відкритий ґрунт восени, щоб забезпечити себе щедрим врожаєм, головними секретами поділився автор українського YouTube-каналу "Наша дача!"

Секрет 1. Правильна підготовка ґрунту і розсади

Для полуниці обирайте добре освітлену грядку. Перед висаджуванням землю потрібно збагатити органікою — на 2 кв. метри внесіть приблизно два відра перегною. Додайте також суперфосфат (30-60 г на 1 кв. метр) і перекопайте ділянку, щоб поживні речовини потрапили у кореневу зону.

Розсаду підготуйте заздалегідь: видаліть сухе, пошкоджене чи хворе листя, а також зайві вуса. Якщо висаджуєте кущики пізно восени, залиште частину листя — воно допоможе наростити кореневу систему.

Висадка кущів полуниці у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Секрет 2. Схема садіння для швидкого укорінення

Полуницю висаджують за схемою: 30 см між рядами і 30 см між кущами. Перед садінням приготуйте розчин укорінювача з азотом, фосфором, калієм та бурштиновою кислотою — він допоможе рослинам швидко адаптуватися.

Лунки робіть за розміром земляного кома. Важливо не заглиблювати серцевину рослини: вона має залишатися на рівні ґрунту. Після висаджування обов'язково полийте кожен кущ розчином укорінювача.

Секрет 3. Захист від хвороб і шкідників

Перші 10 днів після садіння не варто проводити жодних обробок — рослина має спокійно адаптуватися. Після цього обов'язково проведіть профілактичне обприскування фунгіцидом та інсектицидом, щоб захистити полуницю від шкідників і хвороб. Це допоможе кущам перезимувати без втрат і закласти основу майбутнього врожаю.

