Когда и как сажать клубнику осенью — главные секреты хорошего урожая

Осень — это лучшее время для высадки клубники, ведь именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Если правильно подготовить почву, выбрать здоровую рассаду и соблюсти несколько простых правил, уже следующей весной вы будете собирать сладкие ягоды ведрами.

Как правильно сажать кусты клубники в открытый грунт осенью, чтобы обеспечить себя щедрым урожаем, главными секретами поделился автор украинского YouTube-канала "Наша дача!"

Секрет 1. Правильная подготовка почвы и рассады

Для клубники выбирайте хорошо освещенную грядку. Перед высадкой землю нужно обогатить органикой — на 2 кв. метра внесите примерно два ведра перегноя. Добавьте также суперфосфат (30-60 г на 1 кв. метр) и перекопайте участок, чтобы питательные вещества попали в корневую зону.

Рассаду подготовьте заранее: удалите сухие, поврежденные или больные листья, а также лишние усы. Если высаживаете кустики поздней осенью, оставьте часть листьев — они помогут нарастить корневую систему.

Секрет 2. Схема посадки для быстрого укоренения

Клубнику высаживают по схеме: 30 см между рядами и 30 см между кустами. Перед посадкой приготовьте раствор укоренителя с азотом, фосфором, калием и янтарной кислотой — он поможет растениям быстро адаптироваться.

Лунки делайте по размеру земляного кома. Важно не заглублять сердцевину растения: она должна оставаться на уровне почвы. После высадки обязательно полейте каждый куст раствором укоренителя.

Секрет 3. Защита от болезней и вредителей

Первые 10 дней после посадки не стоит проводить никаких обработок — растение должно спокойно адаптироваться. После этого обязательно проведите профилактическое опрыскивание фунгицидом и инсектицидом, чтобы защитить клубнику от вредителей и болезней. Это поможет кустам перезимовать без потерь и заложить основу будущего урожая.

