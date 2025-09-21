Видео
Главная Дом и огород Как сажать клубнику осенью для хорошего урожая — три секрета

Как сажать клубнику осенью для хорошего урожая — три секрета

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 21:50
Когда и как сажать клубнику осенью — главные секреты хорошего урожая
Посадка клубники осенью в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Осень — это лучшее время для высадки клубники, ведь именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Если правильно подготовить почву, выбрать здоровую рассаду и соблюсти несколько простых правил, уже следующей весной вы будете собирать сладкие ягоды ведрами.

Как правильно сажать кусты клубники в открытый грунт осенью, чтобы обеспечить себя щедрым урожаем, главными секретами поделился автор украинского YouTube-канала "Наша дача!"

Читайте также:
Секрет 1. Правильная подготовка почвы и рассады

Для клубники выбирайте хорошо освещенную грядку. Перед высадкой землю нужно обогатить органикой — на 2 кв. метра внесите примерно два ведра перегноя. Добавьте также суперфосфат (30-60 г на 1 кв. метр) и перекопайте участок, чтобы питательные вещества попали в корневую зону.

Рассаду подготовьте заранее: удалите сухие, поврежденные или больные листья, а также лишние усы. Если высаживаете кустики поздней осенью, оставьте часть листьев — они помогут нарастить корневую систему.

 

Когда и как сажать клубнику осенью — главные секреты хорошего урожая
Высадка кустов клубники в открытый грунт. Фото: istockphoto.com
Секрет 2. Схема посадки для быстрого укоренения

Клубнику высаживают по схеме: 30 см между рядами и 30 см между кустами. Перед посадкой приготовьте раствор укоренителя с азотом, фосфором, калием и янтарной кислотой — он поможет растениям быстро адаптироваться.

Лунки делайте по размеру земляного кома. Важно не заглублять сердцевину растения: она должна оставаться на уровне почвы. После высадки обязательно полейте каждый куст раствором укоренителя.

Секрет 3. Защита от болезней и вредителей

Первые 10 дней после посадки не стоит проводить никаких обработок — растение должно спокойно адаптироваться. После этого обязательно проведите профилактическое опрыскивание фунгицидом и инсектицидом, чтобы защитить клубнику от вредителей и болезней. Это поможет кустам перезимовать без потерь и заложить основу будущего урожая.

 

Также предлагаем другие интересные новости по огородничеству и садоводству

Как правильно сажать смородину осенью, чтобы кусты были усыпаны ягодами.

Чем подкормить голубику в осенний период.

Какие овощи подходят для зимнего выращивания.

Как правильно посадить сирень осенью для обильного цветения.

Как выбрать саженец абрикоса и посадить осенью.

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
