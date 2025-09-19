Как правильно выбрать саженец абрикоса и место для посадки, чтобы избежать ошибок

Абрикосовое дерево с зелеными листьями и поспевшими плодами в саду. Фото: Pinterest

Выбор саженца абрикоса напрямую влияет на урожайность. Выбирайте морозостойкие сорта и высаживайте деревья в правильном месте — тогда ароматные плоды будете собирать каждый год.

Новини.LIVE рассказывают, какие саженцы абрикосов стоит покупать и как посадить дерево, чтобы оно выдерживало заморозки и давало стабильный урожай.

На что обратить внимание при выборе саженца

Морозостойкость. Для нашего климата выбирайте сорта, выдерживающие весенние заморозки.

Возраст саженца. Лучше всего приживаются однолетние или двухлетние деревья.

Состояние корней. Они должны быть живыми, без гнили и повреждений.

Они должны быть живыми, без гнили и повреждений. Место выращивания. Покупайте в проверенных питомниках, чтобы избежать "диких" сортов.

Молодое абрикосовое дерево на приусадебном участке. Фото: скриншот с YouTube

Где сажать абрикос

Абрикос любит солнце и уют. Его не стоит высаживать в местах со сквозняками. Сильная обрезка также нежелательна — после апрельских заморозков дерево должно быстро восстановиться.

Спелые абрикосы на ветке дерева. Фото: Pinterest

Морозостойкие и урожайные сорта

Чтобы урожай не уничтожили весенние заморозки, садоводы советуют выбирать проверенные сорта:

Приция

Выносливый сорт, не боится весенних холодов и болезней. Уже в середине июня дарит сочные плоды с легкой кислинкой. Хранятся до недели.

Цунами

Абрикосы весом до 100 г созревают в июне. Сорт начинает плодоносить на 2-3 год, не боится апрельских заморозков.

Киото

Идеальный вариант для новичков. Дерево выдерживает морозы до -30 °С, устойчиво к болезням. Плоды созревают в конце июля, имеют сладкий вкус с приятной кислинкой.

Советы садоводам

Высаживайте абрикосы только на солнечных участках.

Не переусердствуйте с обрезкой.

Прореживайте завязь для лучшего вкуса плодов.

Вовремя собирайте урожай.

Миска со свежесобранными абрикосами в руках. Фото: Decorexpro

Правильный выбор сорта и места для саженца — гарантия того, что вы каждый год будете иметь корзины ароматных абрикосов, даже если весна выдалась холодной.

