Как выбрать саженец абрикоса, чтобы урожай был каждый год

Дата публикации 19 сентября 2025 19:49
Как правильно выбрать саженец абрикоса и место для посадки, чтобы избежать ошибок
Абрикосовое дерево с зелеными листьями и поспевшими плодами в саду. Фото: Pinterest

Выбор саженца абрикоса напрямую влияет на урожайность. Выбирайте морозостойкие сорта и высаживайте деревья в правильном месте — тогда ароматные плоды будете собирать каждый год.

Новини.LIVE рассказывают, какие саженцы абрикосов стоит покупать и как посадить дерево, чтобы оно выдерживало заморозки и давало стабильный урожай.

Читайте также:

На что обратить внимание при выборе саженца

  • Морозостойкость. Для нашего климата выбирайте сорта, выдерживающие весенние заморозки.
  • Возраст саженца. Лучше всего приживаются однолетние или двухлетние деревья.
  • Состояние корней. Они должны быть живыми, без гнили и повреждений.
  • Место выращивания. Покупайте в проверенных питомниках, чтобы избежать "диких" сортов.
Молоде абрикосове дерево на присадибній ділянці.
Молодое абрикосовое дерево на приусадебном участке. Фото: скриншот с YouTube

Где сажать абрикос

Абрикос любит солнце и уют. Его не стоит высаживать в местах со сквозняками. Сильная обрезка также нежелательна — после апрельских заморозков дерево должно быстро восстановиться.

Стиглі абрикоси на гілці дерева.
Спелые абрикосы на ветке дерева. Фото: Pinterest

Морозостойкие и урожайные сорта

Чтобы урожай не уничтожили весенние заморозки, садоводы советуют выбирать проверенные сорта:

  • Приция
    Выносливый сорт, не боится весенних холодов и болезней. Уже в середине июня дарит сочные плоды с легкой кислинкой. Хранятся до недели.
  • Цунами
    Абрикосы весом до 100 г созревают в июне. Сорт начинает плодоносить на 2-3 год, не боится апрельских заморозков.
  • Киото
    Идеальный вариант для новичков. Дерево выдерживает морозы до -30 °С, устойчиво к болезням. Плоды созревают в конце июля, имеют сладкий вкус с приятной кислинкой.

Советы садоводам

  • Высаживайте абрикосы только на солнечных участках.
  • Не переусердствуйте с обрезкой.
  • Прореживайте завязь для лучшего вкуса плодов.
  • Вовремя собирайте урожай.
Миска зі свіжозібраними абрикосами в руках.
Миска со свежесобранными абрикосами в руках. Фото: Decorexpro

Правильный выбор сорта и места для саженца — гарантия того, что вы каждый год будете иметь корзины ароматных абрикосов, даже если весна выдалась холодной.

