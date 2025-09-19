Как правильно выбрать саженец абрикоса и место для посадки, чтобы избежать ошибок

Как выбрать саженец абрикоса, чтобы урожай был каждый год
Выбор саженца абрикоса напрямую влияет на урожайность. Выбирайте морозостойкие сорта и высаживайте деревья в правильном месте — тогда ароматные плоды будете собирать каждый год.
Новини.LIVE рассказывают, какие саженцы абрикосов стоит покупать и как посадить дерево, чтобы оно выдерживало заморозки и давало стабильный урожай.
На что обратить внимание при выборе саженца
- Морозостойкость. Для нашего климата выбирайте сорта, выдерживающие весенние заморозки.
- Возраст саженца. Лучше всего приживаются однолетние или двухлетние деревья.
- Состояние корней. Они должны быть живыми, без гнили и повреждений.
- Место выращивания. Покупайте в проверенных питомниках, чтобы избежать "диких" сортов.
Где сажать абрикос
Абрикос любит солнце и уют. Его не стоит высаживать в местах со сквозняками. Сильная обрезка также нежелательна — после апрельских заморозков дерево должно быстро восстановиться.
Морозостойкие и урожайные сорта
Чтобы урожай не уничтожили весенние заморозки, садоводы советуют выбирать проверенные сорта:
- Приция
Выносливый сорт, не боится весенних холодов и болезней. Уже в середине июня дарит сочные плоды с легкой кислинкой. Хранятся до недели.
- Цунами
Абрикосы весом до 100 г созревают в июне. Сорт начинает плодоносить на 2-3 год, не боится апрельских заморозков.
- Киото
Идеальный вариант для новичков. Дерево выдерживает морозы до -30 °С, устойчиво к болезням. Плоды созревают в конце июля, имеют сладкий вкус с приятной кислинкой.
Советы садоводам
- Высаживайте абрикосы только на солнечных участках.
- Не переусердствуйте с обрезкой.
- Прореживайте завязь для лучшего вкуса плодов.
- Вовремя собирайте урожай.
Правильный выбор сорта и места для саженца — гарантия того, что вы каждый год будете иметь корзины ароматных абрикосов, даже если весна выдалась холодной.
