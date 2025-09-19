Відео
Україна
Як обрати саджанець абрикоса, щоб урожай був щороку

Як обрати саджанець абрикоса, щоб урожай був щороку

Дата публікації: 19 вересня 2025 19:49
Як правильно обрати саджанець абрикоса і місце для посадки, щоб уникнути помилок
Абрикосове дерево з зеленим листям і достиглими плодами в саду. Фото: Pinterest

Вибір саджанця абрикоса напряму впливає на врожайність. Обирайте морозостійкі сорти й висаджуйте дерева у правильному місці — тоді ароматні плоди збиратимете щороку.

Новини.LIVE розповідають, які саджанці абрикосів варто купувати і як посадити дерево, щоб воно витримувало приморозки та давало стабільний урожай.

Читайте також:

На що звернути увагу при виборі саджанця

  • Морозостійкість. Для нашого клімату обирайте сорти, що витримують весняні заморозки.
  • Вік саджанця. Найкраще приживаються однорічні або дворічні дерева.
  • Стан коренів. Вони мають бути живими, без гнилі й пошкоджень.
  • Місце вирощування. Купуйте у перевірених розсадниках, щоб уникнути "диких" сортів.
Молоде абрикосове дерево на присадибній ділянці.
Молоде абрикосове дерево на присадибній ділянці. Фото: скриншот з YouTube

Де садити абрикос

Абрикос любить сонце й затишок. Його не варто висаджувати у місцях із протягами. Сильна обрізка також небажана — після квітневих заморозків дерево має швидко відновитися.

Стиглі абрикоси на гілці дерева.
Стиглі абрикоси на гілці дерева. Фото: Pinterest

Морозостійкі та врожайні сорти

Щоб урожай не знищили весняні приморозки, садівники радять обирати перевірені сорти:

  • Пріція
    Витривалий сорт, не боїться весняних холодів і хвороб. Уже в середині червня дарує соковиті плоди з легкою кислинкою. Зберігаються до тижня.
  • Цунамі
    Абрикоси вагою до 100 г достигають у червні. Сорт починає плодоносити на 2-3 рік, не боїться квітневих заморозків.
  • Кіото
    Ідеальний варіант для новачків. Дерево витримує морози до -30 °С, стійке до хвороб. Плоди достигають наприкінці липня, мають солодкий смак із приємною кислинкою.

Поради садівникам

  • Висаджуйте абрикоси тільки на сонячних ділянках.
  • Не перестарайтеся з обрізкою.
  • Проріджуйте зав’язь для кращого смаку плодів.
  • Вчасно збирайте урожай.
Миска зі свіжозібраними абрикосами в руках.
Миска зі свіжозібраними абрикосами в руках. Фото: Decorexpro

Правильний вибір сорту та місця для саджанця — гарантія того, що ви щороку матимете кошики ароматних абрикосів, навіть якщо весна видалася холодною.

врожай дерева рослини поради город абрикос сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
