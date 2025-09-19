Як правильно обрати саджанець абрикоса і місце для посадки, щоб уникнути помилок

Як обрати саджанець абрикоса, щоб урожай був щороку
Вибір саджанця абрикоса напряму впливає на врожайність. Обирайте морозостійкі сорти й висаджуйте дерева у правильному місці — тоді ароматні плоди збиратимете щороку.
Новини.LIVE розповідають, які саджанці абрикосів варто купувати і як посадити дерево, щоб воно витримувало приморозки та давало стабільний урожай.
На що звернути увагу при виборі саджанця
- Морозостійкість. Для нашого клімату обирайте сорти, що витримують весняні заморозки.
- Вік саджанця. Найкраще приживаються однорічні або дворічні дерева.
- Стан коренів. Вони мають бути живими, без гнилі й пошкоджень.
- Місце вирощування. Купуйте у перевірених розсадниках, щоб уникнути "диких" сортів.
Де садити абрикос
Абрикос любить сонце й затишок. Його не варто висаджувати у місцях із протягами. Сильна обрізка також небажана — після квітневих заморозків дерево має швидко відновитися.
Морозостійкі та врожайні сорти
Щоб урожай не знищили весняні приморозки, садівники радять обирати перевірені сорти:
- Пріція
Витривалий сорт, не боїться весняних холодів і хвороб. Уже в середині червня дарує соковиті плоди з легкою кислинкою. Зберігаються до тижня.
- Цунамі
Абрикоси вагою до 100 г достигають у червні. Сорт починає плодоносити на 2-3 рік, не боїться квітневих заморозків.
- Кіото
Ідеальний варіант для новачків. Дерево витримує морози до -30 °С, стійке до хвороб. Плоди достигають наприкінці липня, мають солодкий смак із приємною кислинкою.
Поради садівникам
- Висаджуйте абрикоси тільки на сонячних ділянках.
- Не перестарайтеся з обрізкою.
- Проріджуйте зав’язь для кращого смаку плодів.
- Вчасно збирайте урожай.
Правильний вибір сорту та місця для саджанця — гарантія того, що ви щороку матимете кошики ароматних абрикосів, навіть якщо весна видалася холодною.
Ми вже писали про те, які дерева та кущі не можна садити восени.
Раніше пояснювали те, як захистити грушу від іржі.
Детальніше розповідали про те, як обрізати яблуню восени.
Ми повідомляли про те, як збирати та зберігати волоські горіхи.
Цікаво буде також дізнатися про те, чим підживити яблуню та вишню восени.
Читайте Новини.LIVE!