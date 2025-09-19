Як правильно обрати саджанець абрикоса і місце для посадки, щоб уникнути помилок

Абрикосове дерево з зеленим листям і достиглими плодами в саду. Фото: Pinterest

Вибір саджанця абрикоса напряму впливає на врожайність. Обирайте морозостійкі сорти й висаджуйте дерева у правильному місці — тоді ароматні плоди збиратимете щороку.

Новини.LIVE розповідають, які саджанці абрикосів варто купувати і як посадити дерево, щоб воно витримувало приморозки та давало стабільний урожай.

На що звернути увагу при виборі саджанця

Морозостійкість. Для нашого клімату обирайте сорти, що витримують весняні заморозки.

Вік саджанця. Найкраще приживаються однорічні або дворічні дерева.

Стан коренів. Вони мають бути живими, без гнилі й пошкоджень.

Місце вирощування. Купуйте у перевірених розсадниках, щоб уникнути "диких" сортів.

Молоде абрикосове дерево на присадибній ділянці. Фото: скриншот з YouTube

Де садити абрикос

Абрикос любить сонце й затишок. Його не варто висаджувати у місцях із протягами. Сильна обрізка також небажана — після квітневих заморозків дерево має швидко відновитися.

Стиглі абрикоси на гілці дерева. Фото: Pinterest

Морозостійкі та врожайні сорти

Щоб урожай не знищили весняні приморозки, садівники радять обирати перевірені сорти:

Пріція

Витривалий сорт, не боїться весняних холодів і хвороб. Уже в середині червня дарує соковиті плоди з легкою кислинкою. Зберігаються до тижня.

Цунамі

Абрикоси вагою до 100 г достигають у червні. Сорт починає плодоносити на 2-3 рік, не боїться квітневих заморозків.

Кіото

Ідеальний варіант для новачків. Дерево витримує морози до -30 °С, стійке до хвороб. Плоди достигають наприкінці липня, мають солодкий смак із приємною кислинкою.

Поради садівникам

Висаджуйте абрикоси тільки на сонячних ділянках.

Не перестарайтеся з обрізкою.

Проріджуйте зав’язь для кращого смаку плодів.

Вчасно збирайте урожай.

Миска зі свіжозібраними абрикосами в руках. Фото: Decorexpro

Правильний вибір сорту та місця для саджанця — гарантія того, що ви щороку матимете кошики ароматних абрикосів, навіть якщо весна видалася холодною.

