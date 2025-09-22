Как правильно обрезать виноград осенью 2025 года - советы садоводам

Обрезка винограда осенью — главная ошибка садоводов
Обрезка винограда осенью влияет на урожай следующего года. Если пропустить процедуру, куст ослабнет, а ягоды станут мелкими.
Новини.LIVE делится советами, как правильно обрезать виноград осенью.
Почему важна осенняя обрезка винограда осенью
Без регулярного формирования куст зарастает лишними побегами. Это снижает количество и качество ягод, создает условия для грибковых болезней и затрудняет подготовку к зиме.
Основные проблемы из-за отказа от обрезки
- Загущенность и плохое проветривание кроны.
- Уменьшение урожая и мелкие ягоды.
- Риск грибковых инфекций и вредителей.
- Слабая зимостойкость винограда.
Преимущества правильной обрезки винограда осенью
Осенняя обрезка помогает сбалансировать зелень и грозди, повышает сахаристость ягод, улучшает их аромат, делает куст крепче и удобнее для укрытия зимой. Кроме того, весной растение будет тратить силы не на лишние побеги, а на развитие здоровых гроздей.
Когда и как правильно обрезать виноград
Лучшее время — конец октября — начало ноября, после опадения листьев. Используйте острый секатор, срезы делайте под углом 45° на 1-2 см выше живой почки. Удаляйте сухие и слабые побеги, а оставляйте сильные, которые расположены ближе к основанию куста. Толстые ветки лучше срезать постепенно, чтобы не повредить растение.
