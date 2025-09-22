Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвиняемый в убийстве подростка на фуникулере получил приговор
Главная Дом и огород Обрезка винограда осенью — главная ошибка садоводов

Обрезка винограда осенью — главная ошибка садоводов

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 15:20
Как правильно обрезать виноград осенью 2025 года - советы садоводам
Человек подрезает виноград. Фото: Zielony Onet

Обрезка винограда осенью влияет на урожай следующего года. Если пропустить процедуру, куст ослабнет, а ягоды станут мелкими.

Новини.LIVE делится советами, как правильно обрезать виноград осенью.

Реклама
Читайте также:

Почему важна осенняя обрезка винограда осенью

Без регулярного формирования куст зарастает лишними побегами. Это снижает количество и качество ягод, создает условия для грибковых болезней и затрудняет подготовку к зиме.

Основные проблемы из-за отказа от обрезки

  • Загущенность и плохое проветривание кроны.
  • Уменьшение урожая и мелкие ягоды.
  • Риск грибковых инфекций и вредителей.
  • Слабая зимостойкость винограда.

Преимущества правильной обрезки винограда осенью

Осенняя обрезка помогает сбалансировать зелень и грозди, повышает сахаристость ягод, улучшает их аромат, делает куст крепче и удобнее для укрытия зимой. Кроме того, весной растение будет тратить силы не на лишние побеги, а на развитие здоровых гроздей.

Когда и как правильно обрезать виноград

Лучшее время — конец октября — начало ноября, после опадения листьев. Используйте острый секатор, срезы делайте под углом 45° на 1-2 см выше живой почки. Удаляйте сухие и слабые побеги, а оставляйте сильные, которые расположены ближе к основанию куста. Толстые ветки лучше срезать постепенно, чтобы не повредить растение.

Мы уже рассказывали о том, что делать с опавшими листьями в саду.

Ранее объясняли то, как сажать клубнику осенью для хорошего урожая.

Интересно будет также узнать о том, почему картофель надо хранить со свеклой.

урожай советы сад виноград обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации